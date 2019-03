Aliağa'da ölümlü iş kazaları 8 yılda 3 kat arttı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD) İzmir'in Aliağa bölgesinde son dokuz yıla ait ölümlü iş kazaları araştırma ve istatistiklerini paylaştı.

İSGARD Aliağa'daki basın emekçileriyle kahvaltı etkinliği ile buluşarak Aliağa Bölgesi’nde son dokuz yıla ait ölümlü iş kazaları araştırma ve istatistiklerinin paylaştı.

"ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI 8 YILDA 3 KAT ARTTI"

İSGAR Başkanı Mutlu Baykal, “Aliağa'da son dokuz yıl içerisinde ölümlerin en çok 2017 ve 2018 yıllarında olduğu görülmektedir. 2010 yılı ile 2018 yılı arasında ölümlü iş kazalarının 3 katı bir artış gösterdiği görülmüştür. Türkiye' de her yıl, nüfusa oranla her 100.000 kişide yaklaşık 2 kişi iş kazalarında ölürken, Aliağa'da her 100.000 kişide; 2015 yılında yaklaşık 5 kişi, 2016 yılında yaklaşık 7 kişi, 2017 yılında yaklaşık 13 kişi, 2018 yılında ise yaklaşık 12 kişinin iş kazalarında öldüğü görülmüştür. Aliağa'nın her 100.000 de iş kazasında ölenlerin sayısı Türkiye ortalamalarının çok üzerindedir" bilgisini verdi.

Fotoğraf: Evrensel

"YÜZDE 82'Sİ SENDİKASIZ"

9 yılda iş kazasında ölen çalışanların %32'sinin bir malzeme veya ekipman altında kalmak suretiyle ezilerek öldükleri, %24'ünün ise yüksekten düşmek suretiyle yaşamını yitirdiğini aktaran Baykal, "Sektörlere göre değerlendirmek gerekirse; Aliağa'da ölümlü iş kazalarının %34 ile metal/demir çelik sektöründe, %22 ile gemi geri dönüşüm sektöründe, %20 ile kimya sanayisi izlemektedir. Bu oranları %16 ile inşaat/yol sektörü izlemektedir" İfadelerini kullandı. Baykal, Aliağa'da iş kazaları sonucu son 9 yılda ölen çalışanların %82'si sendikasız çalışanlardan, %18'inin ise sendikalı çalışanlardan oluştuğunu aktardı.

"İŞ GÜVENLİĞİNİN TÜM TARAFLARINA GÖREV DÜŞÜYOR"

İş kazalarının yaşanmaması için iş güvenliğinin tüm taraflarına görevler düştüğünü vurgulayan Baykal, "Bakanlık, işverenler, çalışanlar, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile toplum unsurları (STK'lar, sendikalar) birlikte hareket ederse iş kazaları gerçek anlamda önlenecektir" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Aliağa'da sanayi büyürken işçiler ölüyor

Kardemir Haddecilik'te iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi

Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu