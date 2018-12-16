Kardemir Haddecilik'te iÅŸ cinayeti: 1 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Kardemir Haddecilik FabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan elektrik iÅŸÃ§isi Turan Duran, iÅŸ gÃ¼venliÄŸi Ã¶nlemleri alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Kardemir Haddecilik'te çalÄ±ÅŸan elektrik iÅŸçisi Turan Duran, iÅŸ güvenliÄŸi önlemleri alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°zmir AliaÄŸa'da kurulu bulunan Kardemir Haddecilik FabrikasÄ±nda bu sabah bir iÅŸ cinayeti daha yaÅŸandÄ±. Sabah vardiyasÄ±nda fabrikanÄ±n üçüncü haddesinde testere kÄ±smÄ±nda çalÄ±ÅŸan Turan Duran isimli bir iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Evrensel'e bilgi veren iÅŸçilerin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, iÅŸ cinayeti raylÄ± sistemde kesimin ardÄ±ndan kalan demir talaÅŸlarÄ±nÄ±n temizleme iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸandÄ±. Bu sÄ±rada herhangi bir uyarÄ± levhasÄ± konulmamÄ±ÅŸ ya da önlem alÄ±nmamÄ±ÅŸ. Temizleme iÅŸlemini fark etmeyen baÅŸka bir iÅŸçi sÄ±radaki paketi sürünce Duran'Ä±n göÄŸsü ezilmiÅŸ.

EMEKLÄ° OLDUKTAN SONRA ÇALIÅžMAYA BAÅžLAMIÅž

Araba ile hastaneye götürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan iÅŸçi Turan Duran, yolda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ä°ÅŸçinin cenazesi, AliaÄŸa Devlet Hastanesi'nde bekletiliyor. Edinilen bilgilere göre, 53 yaÅŸÄ±nda olan Turan Duran emekli olduktan sonra Kardemir Haddecilik'ta çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ.

'Ä°Åž GÜVENLÄ°ÄžÄ° SINAVININ CEVAPLARI ÖNCESÄ°NDE DAÄžITILDI'

Ä°ÅŸçiler, fabrikada sürekli iÅŸ kazalarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yönetimin bu kazalarÄ±n üstünü örttüÄŸünü söyledi. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi önlemlerinin yetersiz olduÄŸunu dile getiren iÅŸçiler, sÄ±nav öncesi iÅŸçilere cevap anahtarlarÄ±nÄ±n önceden daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdüler. Ä°ÅŸçiler, temizliÄŸi farketmeyen iÅŸçinin fabrikaya yeni baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuda yeteri kadar bilgilendirilmediÄŸini de ifade ettiler. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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