Rektör Erkan İbiş’in Evrensel'e açtığı davada ret kararı onandı

Mahkeme, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in “Rektör İbiş, 6 günde 11 soruşturmadan aklanmış” başlıklı Evrensel'de yayımlanan habere açtığı davadaki ret kararını onadı. Mahkeme kararında toplumun haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü değerlendirmesi yaptı. Kamu yararına dikkat çeken mahkeme, eleştirisi sırasında ifade ve basın özgürlüğü sınırlarının aşılmadığına karar verdi.

Rektör İbiş tarafından 15 Mart 2017 tarihinde yayımlanan “Rektör İbiş, 6 günde 11 soruşturmadan aklanmış” başlıklı haberi nedeniyle eski muhabirimiz Tamer Arda Erşin’e 1000 liralık manevi tazminat davası açılmıştı. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada 17 Kasım 2017 tarihinde ret kararı verilmişti. Kararı “manidar” bulan Rektör İbiş ise, dosyayı istinaf mahkemesine götürmüştü.

"İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARI AŞMADI"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi İstinaf Mahkemesinin kararında “Davacının Ankara Üniversitesinin 18. rektörü olması nedeniyle bir kamu görevlisi olarak yaptığı kamu görevi nedeniyle eleştirilere açık olması gerektiği, haberin eleştiri niteliğinde olduğu, davaya konu haberlerde kullanılan başlık ve ifadelerin gazetecilik üslubu gereği okuyucunun dikkatini çekmeyi amaçladığından hukuka uygun olduğu, yapılan haberin gündemde olan bazı konular hakkında kamuoyuna yönelik değerlendirmeler içerdiği dikkate alındığında; davaya konu haberin kamu yararı üstün tutulmak suretiyle kaleme alındığı, haberin toplumun haber alma hakkı ve diğer anayasal haklar çerçevesinde hukuka uygun olarak yapıldığı, sonuç olarak davalının eleştirisi sırasında ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşmadığı, dava konusu ifadelerinden dolayı ifade özgürlüğüne sınır getirilmesini gerektirir demokratik bir toplumda gereklilik bulunmadığı sonucuna varıldığından ilk derece mahkemesi tarafından davacı yararına manevi tazminat ödetilmesi koşullarının oluşmadığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, davacı tarafın istinaf kanun yolu başvurusunun 6100 sayılı HMK’nun 353/1/b-1.maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerektiği kanaati ile aşağıdaki hüküm kurulmuştur.” ifadelerine yer verildi. (Ankara/EVRENSEL)

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