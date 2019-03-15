İşsizlik, aralık ayı döneminde 3,1 puan artışla yüzde 13,5’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı. Ülke genelinde işsizlik, kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan aralık 2018 döneminde 3,1 puan artışla yüzde 13,5’e yükseldi. İsşizlik verilerini değerlendiren Evrensel Gazetesi Ekonomi Yazarı Bülent Falakaoğlu, "İşsizlik açısından 2001'den çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.

TÜİK verilerine göre, işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı Aralık 2018'de bir önceki aya göre 1,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 3,3 puanlık artışla yüzde 15,6 olarak tahmin edildi

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,3 puan yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 3,1 puan artışla yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

BÜLENT FALAKAOĞLU: TABLO 2001'DEN DE KÖTÜ

Fotoğraflar: Evrensel ve Pixabay

Evrensel Gazetesi Ekonomi Yazarı Bülent Falakaoğlu, TÜİK verilerinin SGK'nin açıkladığı kayıtlı işçi sayısındaki azalma verilerini ve sanayi rakamındaki küçülme verilerini doğruladığını söyledi. Falakaoğlu, "SGK verilerine baktığımızda da kayıtlı işçi sayısında muazzam bir azalma olduğu görülüyordu. TÜİK verileri buna paralel geldi" dedi.

İşsizlik rakamlarının Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "En kötüsü geride kaldı" söylemini çürüttüğünü vurgulayan Falakaoğlu "Albayrak'ın 'En kötüsü geride kaldı' söylemlerinin aksine sorunların çığ gibi büyüdüğünü gösteren öncü veriler bugün TÜİK tarafından da doğrulanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Falakaoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Seçim öncesi İŞKUR üzerinden yapılan geçici işçi alımlarına rağmen büyüyen bir işsizlikten bahsediyoruz. Yaratılan stajyer, kursiyer ve çırak istihdamına rağmen genç işsizliğin devasa artışı, büyük bir sosyolojik soruna işaret etmekte. İşsizlik açısından 2001'den daha kötü bir tabloyla karşı karşıyayız." (EKONOMİ SERVİSİ)

Kayyımla yönetilen Batman'da halk işsizlikle boğuşuyor

Erdoğdu: 2018'in son 3 ayında 580 bin sigortalı işçi işsiz kaldı

İşsizlik Fonu’nu yediler ama işsizliği azaltamadılar