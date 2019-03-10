Erdoğdu: 2018'in son 3 ayında 580 bin sigortalı işçi işsiz kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 100’den az işçi çalıştıran küçük ve orta boy işletmelerin sayısının düştüğünü belirterek “10-19 işçinin çalıştığı işyerlerinin sayısı bir önceki yıla göre 10 binden fazla azaldı" dedi. Erdoğdu, 2018'in son 3 ayında 580 bin sigortalı işçinin işsiz kaldığını aktardı.

"KASIM EKİMDEN KÖTÜYDÜ, ARALIK KASIMDAN DA KÖTÜ OLDU"

Erdoğdu, SGK’nin, aralık ayı istatistiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, aktif sigortalı sayısının hem bir önceki aya, hem de bir önceki yıla göre düştüğünü bildirerek şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Aralık, kasımdan, ocak aralıktan, şubat ocaktan daha iyi olacak’ demişti. Ancak SGK’nin sigortalı istatistikleri tersini ortaya koyuyor. Aktif sigortalı sayısı kasımda 254 bin kişi azalmıştı, aralıkta ise 262 bin kişi daha azaldı. Kasım ekimden kötüydü, aralık kasımdan da kötü oldu. Aralık ayında çırak, kursiyer ve stajyer dahil aktif sigortalı sayısı, bir önceki aya göre 262 bin azaldı. Son 3 ayda aktif sigortalı sayısındaki azalma 440 bine ulaştı. Ancak stajyer-kursiyer gibi çalışma biçimlerinin İŞKUR desteğiyle artması, sigortalı işçi sayısındaki gerçek azalmayı perdeliyor. Bunların dışında kalan zorunlu sigortalılar dikkate alındığında son üç ayda işini kaybeden sigortalı işçi sayısı 580 bini geçti. Bu 3 ayda yaklaşan seçim nedeniyle İŞKUR bünyesinde başlatılan toplum yararına çalışma (TYP) ve işbaşı eğitim programlarında 180 bin kişinin işe alındığı da göz önünde bulundurulursa sigortalı işçi sayısındaki azalmanın, seçime dönük geçici istihdam artışı ile bir miktar frenlendiği ancak durdurulamadığı görülüyor. TYP ve işbaşı eğitim programlarıyla yaratılan geçici istihdam olmasaydı son 3 ayda sigortalı işçi sayısındaki azalma 760 bin kişi olacaktı.”

İSTİHDAM KAYBINDA LİDER İNŞAAT SEKTÖRÜ

İşini kaybeden sigortalıların içinde inşaat sektörünün başı çektiğini kaydeden Erdoğdu, bu sektörde bir önceki yıla göre sigortalı işçi sayısındaki azalmanın 520 bine ulaştığını söyledi. 81ilin 62’sinde sigortalı sayısı azalırken sigortalı işçi sayısının en fazla azaldığı illerin İstanbul, İzmir ve Mersin olduğuna işaret eden Erdoğdu, şöyle devam etti:

“2018 yılında toplam sigortalı işçi sayısı azalmasına rağmen işyeri sayısı artmış. Bu durum esas olarak 1-3 kişinin çalıştığı işyeri sayısının artmasından kaynaklanıyor. En fazla 3 işçinin çalıştığı işyerlerinin sayısı bir önceki yıla göre 24 bin, bu işyerlerindeki istihdam ise yaklaşık 29 bin kişi artmış. Toplam istihdamın azaldığı kriz koşullarında bu durum, krizde işini kaybeden çalışanların mikro işletmeler kurarak geçimini sağlama çabası içine olduğunu gösteriyor. Mikro işletmelerin tersine 100’den az işçi çalıştıran küçük ve orta boy işletmelerin sayısında azalma var. 10-19 işçinin çalıştığı işyerlerinin sayısı bir önceki yıla göre 10 binden fazla azaldı. Bu işyerlerinde 135 bin kişi işini kaybederken 10-99 işçinin çalıştığı işyerlerindeki istihdam kaybı ise 330 bini geçiyor.”

"31 MART'TA GEREKİLEN UYARI YAPILMAZSA DAHA KÖTÜ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

İşyeri ve sigortalı çalışan sayısı itibarıyla bakıldığında krizin henüz büyük işletmeleri etkilememiş göründüğünü ifade eden Erdoğdu, “Ancak istihdamı arttırmak için yeni bir ekonomik programı olmayan iktidarın kötü yönetiminin onları da etkilemesi kaçınılmaz. Seçimlere kadar bazı ürünlerde KDV ve ÖTV indirimleriyle ekonomideki durgunluğu aşmaya çalışan iktidarın, ekonominin sorunlarını çözmek gibi bir niyeti olmadığı, tüm bu indirimleri 31 Mart ile sınırlandırmasından belli. Mevcut hükümetin iş yaratmak ve işsizin derdine çare olmak gibi bir derdi yok. Halkımız 31 Mart’ta bu iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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