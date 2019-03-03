İşsizlik Fonu’nu yediler ama işsizliği azaltamadılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, AKP iktidarının 2018'de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 10,7 milyar TL teşvik ve destek dağıtmasına rağmen, istihdam artışı bir yana mevcut istihdamın bile korunamadığını söyledi. Erdoğdu ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2,5 milyon kişiye istihdam sağlanacağı sözlerinin yabancı fon yöneticileri ve bankacıları güldürdüğünü dile getirdi.

Erdoğdu, geçtiğimiz günlerde Bakan Albayrak'ın seçimlerden sonra 2,5 milyon kişinin iş sahibi yapılacağına ilişkin vaadiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, krizin etkisiyle kayıtlı istihdamda ortaya çıkan daralmanın önlenemediğini, anketlerde ortaya çıkan oy kaybı nedeniyle AKP'nin paniğe kapıldığını ifade etti. Türkiye'de resmi olarak 4, geniş tabanlı olarak 7.5 milyon işsiz olduğunu kaydeden Erdoğdu, "İşsizlik oranı da yüzde 12 civarında diyelim. 2,5 milyon kişiye istihdam sağlamak, 1 yıl içinde işsizlik oranını yüzde 6'ya düşürmektir. Böyle bir şey mümkün mü? Yani bunu en basit iktisat bilgisi olan insan anlar. 2,5 milyon istihdam sağlamanız demek, işsizliği yarı yarıya düşürmektir. İşsizlik hedeflerini Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2018 için yüzde 11, 2019 için yüzde 12 olarak açıklayan bir bakan, bu kadar uçuk bir vaatte bulunduğu için dünyadaki fon yöneticileri, bankacılar, iktisatçılar gülüyor" dedi.

"HAYAL DÜNYASINDA YAŞAYANLARA BORÇ VERİR Mİ?"

"Türkiye'ye ucuz borç verebilecek fon yöneticisi bu kadar hayal dünyasında yaşayan insanlara borç verir mi?" diye soran Erdoğdu, Cumhurbaşkanı ve damadı Albayrak'ın bu açıklamalarının istihdamı artırmak için yeni bir ekonomik programlarının olmadığına işaret olduğunu söyledi. Erdoğdu, bildikleri tek yöntemin patronlara rica edip, maaş ve sigorta primi gibi birtakım teşvikler vererek, daha fazla işçi alımı yapılmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

GÜNDE 5,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

İktidarın iddia ettiği 2 milyon 500 bin kişilik yeni istihdam için bir yılda 1 trilyon 982 milyar liralık yeni yatırım gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğdu, "Yani günde yaklaşık 5 milyar 432 milyon liralık yatırım yapmaları gerek. YEP'de de ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak henüz başlamamış projelerin askıya alınacağını açıklayan iktidarı, insanlara vaatte bulunurken biraz daha ciddi olmaya davet ediyorum. İnsanların aklıyla bu kadar alay edilmez" diye konuştu.

İŞSİZLİK YİNE İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NA HAVALE

İktidarın İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak yeni istihdam teşviklerini hayata geçirmeye hazırlandığını belirten Erdoğdu, AKP'nin 2018 yılında sadece İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 10,7 milyar TL teşvik ve destek dağıtmasına rağmen, istihdam artışı sağlanamadığını vurguladı. Sigortalı işçi sayısının 2018'de bir önceki yıla göre 430 bin kişi azaldığını ifade eden Erdoğdu, "Seçim öncesi, istihdamdaki net kayıplar nedeniyle zor durumda kalan AKP, seçim sürecinde işe alınan işçilerin ücretlerini İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 3 ay süreyle karşılamaya hazırlanıyor. Bir tarafta konkordato ve iflaslar nedeniyle işsizlik artıyor. Bizim normalde artan nüfusumuza gençlerimize iş bulmamız gerekirken mevcut çalışanlarımız işsiz kalıyor" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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