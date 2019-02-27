BETAM: 2019'da işsizlik yüzde 12.1 olacak, ekonomi yüzde 3.8 küçülecek

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 2019 yılı için hesapladığı işsizlik oranı tahminlerini paylaştı. BETAM, 2018 yılı son çeyreğinde ise ekonominin yüzde 3.8 küçüleceğini öngördü.

BETAM, alternatif iki senaryoya göre işsizlik oranı tahminlerinde bulundu. Hesaplanan rakamlara göre, 2019’da yıllık tarım dışı işsizliğin yüzde 14-15 seviyelerinde olması bekleniyor. 2019’da işsizlik oranının ise ilk senaryoda yüzde 12.1, ikinci senaryoda yüzde 13 seviyesinde gerçekleşmesi tahmin edildi. Aynı iki senaryoya göre tarım dışı işsizlik oranları yüzde 15 ve yüzde 14.1 seviyelerinde seyredecek. TÜİK rakamlarına göre 2018 yılı işsizlik oranı yüzde 10.8, tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 12.8 olarak gerçekleşmişti.

SON ÇEYREKTE YÜZDE 3.8 DARALMA

Kesinleşen ekim, kasım ve aralık ayı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) öncü göstergeleri ile yapılan hesaplamalara göre ise 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ekonominin yüzde 3.8 oranında küçülmesi öngörüldü. Hükümetin açıkladığı yeni ekonomi programında 2018 yılı için yüzde 3.8 GSYH büyümesi hedeflenmişti. BETAM raporunda bu hedefe ilişkin, “İlk üç çeyrek büyüme oranları sırası ile yüzde 7.4, yüzde 5.3 ve yüzde 1.6 olduğu için dördüncü çeyrek büyümesinin negatif çıkması bu hedefin tutturulamaması ihtimalini gündeme getirmektedir” ifadelerine yer verildi. (İstanbul/EVRENSEL)

İşsizlik oranı yüzde 12,3'e yükseldi