Boyar Kimya’dan bir işçi: İşçilerin birliği işin özü

Boyar Kimya’dan bir işçi

Antep

1992 yılında 15 yaşında tekstil sektöründe işe başladım. Babam yaşımı büyük yazdırdığından dolayı nüfus cüzdanımda yaşım 18 idi. 1994 yılında askere gittim, 1996 yılında geri geldim. Aynı işyerinde işe başladım. Ücret ve yemek konusunda anlaşmazlığa düştük ve sendikaya üye olmaya karar verdik. Büyük çoğunlukla sendikaya üye olduk. Sendika içeri girmeden patron 162 kişiyi işten atarak sendikanın içeri girmesini bir şekilde engelledi ve başarısız olduk.

1998 yılında başka bir fabrikaya iş başvurusu yaptım, işe girdim. Orada 3 ikramiye veriliyordu. Başka firmalar 4 ikramiye veriyor bize neden 3 ikramiye veriliyor diyerek, DİSK’e bağlı sendikaya müracaat ettik. Patron bizim sendikaya gittiğimizi öğrenince bizimle bir toplantı yapıp “Madem sendika istiyorsunuz ben işyerimi sendikalı yaparım, benim istediğim sendikada kalmak zorundasınız” dedi ve Öz İplik-İş Sendikası ile anlaştı. Öz İplik-İş Sendikası 3 ikramiye, aylık poşet yardımı ve asgari ücrete endeksli zam talepleriyle 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Böylelikle amacımıza ulaşmamızı engelledi.

2000 yılında Akteks fabrikasında çalışırken ücret düzensizliği yüzünden sendikal faaliyet yürüttük ve 3’te ikilik çoğunlukla DİSK/Tekstil’e üye olarak sendikanın içeri girmesine ve kazanılmasına yardımcı olduk. Sendika içerdeki üç kademeyi ikiye düşürerek aylık poşet yardımıyla birlikte 2 yıl sözleşme imzaladı. Patron 210 işçinin iş hakkını feshetti ve işten çıkardı. Sendika patronun krizden dolayı işçi çıkarma hakkına sahip olduğunu ve bunu engelleyemeyeceğini söyledi.

2014 yılında şu an çalıştığım işyerinde zam, dengesiz gelir dağılımının önüne geçilmesi talepleriyle eyleme geçtik. Büyük bir çoğunlukla Öz İplik-İş Sendikasına müracaat ettik ve eylemi kazandık. Ardından sendika hiçbirimize danışmadan patronla iki yıllık bir sözleşme yaptı. İmzalanan sözleşmede ‘Üç kademe işçi oluşturma’, ‘Her kademe arası 60 ile 100 TL arası ücret farkı’ gibi maddeler vardı. Sendika yetkilileri bu sözleşmenin dışına çıkamayacağını ve bu sözleşmenin 2 sene süreceğini söyledi. 2 yıl dolmadan toplu şekilde sendikadan istifa ettik ve sendikal faaliyetlerimizi bitirdik. 2 yıl süre sonunda sendikanın üye sayısı azaldığı için fabrikada söz hakkı bitecekti. Bunun olmaması için patron; personel ve gündüz bakım ekibi başta olmak üzere kendisine yakın bulduğu işçilerin sendikaya mecburen üye olmalarını istedi ve yeterli çoğunluğu sağladı. Şimdi ise sendika sadece patrona yakın olan işçilerle birlikte faaliyet vermekte.

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