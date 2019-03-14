14 Mart 2019 04:32

Boyar Kimya’dan bir işçi: İşçilerin birliği işin özü

Antep'teki Boyar Kimya'da çalışan bir işçi sendikalaştığı süreçte yaşadığı zorlukları yazdı.

Boyar Kimya’dan bir işçi: İşçilerin birliği işin özü

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Boyar Kimya’dan bir işçi
    Antep

    1992 yılında 15 yaşında tekstil sektöründe işe başladım. Babam yaşımı büyük yazdırdığından dolayı nüfus cüzdanımda yaşım 18 idi. 1994 yılında askere gittim, 1996 yılında geri geldim. Aynı işyerinde işe başladım. Ücret ve yemek konusunda anlaşmazlığa düştük ve sendikaya üye olmaya karar verdik. Büyük çoğunlukla sendikaya üye olduk. Sendika içeri girmeden patron 162 kişiyi işten atarak sendikanın içeri girmesini bir şekilde engelledi ve başarısız olduk.

    1998 yılında başka bir fabrikaya iş başvurusu yaptım, işe girdim. Orada 3 ikramiye veriliyordu. Başka firmalar 4 ikramiye veriyor bize neden 3 ikramiye veriliyor diyerek, DİSK’e bağlı sendikaya müracaat ettik. Patron bizim sendikaya gittiğimizi öğrenince bizimle bir toplantı yapıp “Madem sendika istiyorsunuz ben işyerimi sendikalı yaparım, benim istediğim sendikada kalmak zorundasınız” dedi ve Öz İplik-İş Sendikası ile anlaştı. Öz İplik-İş Sendikası 3 ikramiye, aylık poşet yardımı ve asgari ücrete endeksli zam talepleriyle 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Böylelikle amacımıza ulaşmamızı engelledi.

    2000 yılında Akteks fabrikasında çalışırken ücret düzensizliği yüzünden sendikal faaliyet yürüttük ve 3’te ikilik çoğunlukla DİSK/Tekstil’e üye olarak sendikanın içeri girmesine ve kazanılmasına yardımcı olduk. Sendika içerdeki üç kademeyi ikiye düşürerek aylık poşet yardımıyla birlikte 2 yıl sözleşme imzaladı. Patron 210 işçinin iş hakkını feshetti ve işten çıkardı. Sendika patronun krizden dolayı işçi çıkarma hakkına sahip olduğunu ve bunu engelleyemeyeceğini söyledi.

    2014 yılında şu an çalıştığım işyerinde zam, dengesiz gelir dağılımının önüne geçilmesi talepleriyle eyleme geçtik. Büyük bir çoğunlukla Öz İplik-İş Sendikasına müracaat ettik ve eylemi kazandık. Ardından sendika hiçbirimize danışmadan patronla iki yıllık bir sözleşme yaptı. İmzalanan sözleşmede ‘Üç kademe işçi oluşturma’, ‘Her kademe arası 60 ile 100 TL arası ücret farkı’ gibi maddeler vardı. Sendika yetkilileri bu sözleşmenin dışına çıkamayacağını ve bu sözleşmenin 2 sene süreceğini söyledi. 2 yıl dolmadan toplu şekilde sendikadan istifa ettik ve sendikal faaliyetlerimizi bitirdik. 2 yıl süre sonunda sendikanın üye sayısı azaldığı için fabrikada söz hakkı bitecekti. Bunun olmaması için patron; personel ve gündüz bakım ekibi başta olmak üzere kendisine yakın bulduğu işçilerin sendikaya mecburen üye olmalarını istedi ve yeterli çoğunluğu sağladı. Şimdi ise sendika sadece patrona yakın olan işçilerle birlikte faaliyet vermekte.

    Antep'te Zümrüt Gıda işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürüyor

    Antep'te Zümrüt Gıda işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürüyor

    Canan Tekstil işçilerinin direnişi kazandırdı

    Canan Tekstil işçilerinin direnişi kazandırdı

    Antep'te iki fabrikanın işçileri birlik oldu, iş bırakıp ek zam aldı

    Antep'te iki fabrikanın işçileri birlik oldu, iş bırakıp ek zam aldı

    Antep'te Şireci Tekstil'de çalışan işçiler iş bıraktı

    Antep'te Şireci Tekstil'de çalışan işçiler iş bıraktı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Cezayir muhalefeti milletvekillerine ‘istifa’ çağrısı yaptı
    SONRAKİ HABER

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görevi bırakıyor
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Eski IŞİD’linin cenazesi ve kapıdaki tehlike!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Dünyada 'barış' mı kaldı?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'da bir 'kuşa bak' hikayesi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Sorun bilimde değil bilim dışılıkta: Medeniyet tasavvurları

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Ücretine zam yapılmayan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Yeniden seçim ve gelişmeler

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Bitmeyen seçim icat ettiler!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    BDDK şikayet etti 50 gazeteci ve yazara dava açıldı
    BDDK şikayet etti 50 gazeteci ve yazara dava açıldı

    BDDK şikayette bulundu, 50 gazeteci ve yazar hakkında "sosyal medya hesaplarından sermaye piyasası kanununa muhalefet" ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. BDDK haberleri yalanladı.

    GÜNCELLENDİ
    Aliağa'da 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümü için kitlesel miting
    Aliağa'da 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümü için kitlesel miting

    İzmir Aliağa'da 15-16 Haziran Direnişi anması için miting düzenlendi. İşten atılan belediye işçilerinin de katıldığı mitinge kitlesel katılım dikkat çekti.

    Buca Kaymakamı AKP'nin seçim çalışmasına katıldı
    Buca Kaymakamı AKP'nin seçim çalışmasına katıldı

    Buca Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, AKP’nin İstanbul’daki seçim çalışmalarına katıldı. Tunç, 31 Mart öncesi Karabağlar için AKP'den aday adayı olmuştu.

    İzmir Valiliği, LGBTİ etkinliklerini yasakladı
    İzmir Valiliği, LGBTİ etkinliklerini yasakladı

    İzmir Valiliğince LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran’da kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklere izin verilmeyeceği duyuruldu. 

    KHK’yle ihraç edilenler 23 Haziran’da sandık kurulunda görev alacak
    KHK’yle ihraç edilenler 23 Haziran’da sandık kurulunda görev alacak

    HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu: 23 Haziran İstanbul seçimlerinde KHK’yle ihraç edilen kişiler ilçe seçim kurullarında görevlendirildi.

    Sırbistan’dan sıfır gümrükle gıda ithal edilecek
    Sırbistan’dan sıfır gümrükle gıda ithal edilecek

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararname ile Sırbistan’dan ithal edilecek bazı işlenmiş tarım ürünlerinin gümrük vergisi sıfıra indirildi.

    Umman körfezinde kriz: ABD ve İran’dan karşılıklı suçlamalar
    Umman körfezinde kriz: ABD ve İran’dan karşılıklı suçlamalar

    Umman Körfezinde yaşanan patlamaların ardından ABD ve İran’da karşılıklı suçlamalar içeren açıklamalar geldi.

    Ekrem İmamoğlu: İşsizlere ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz
    Ekrem İmamoğlu: İşsizlere ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa’da halk buluşması gerçekleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Che Guevara’nın 1964’te Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşma
    Che Guevara’nın 1964’te Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşma
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA finali | Toronto Raptors tarihinde ilk kez NBA şampiyonu
    2019 NBA finali | Toronto Raptors tarihinde ilk kez NBA şampiyonu
    Teknik Direktör Kemal Özdeş yeniden Kasımpaşa'da
    Teknik Direktör Kemal Özdeş yeniden Kasımpaşa'da
    DAY-MER Londra Meydan Sahnesi 30’uncu yılını kutladı
    DAY-MER Londra Meydan Sahnesi 30’uncu yılını kutladı
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa’nın 5 büyük liginde yaz döneminin en pahalı transferleri
    Osmaniye kuş cennetinde kurulan tuzaklarla kuşlar katlediliyor
    Osmaniye kuş cennetinde kurulan tuzaklarla kuşlar katlediliyor

    Osmaniye kuş cennetinde üreme dönemi olmasına rağmen kuş yakalamak için kurulan tuzaklar nedeniyle pek çok kuş katledildi.

    28 yıldır cezaevinde olan Serhat Tuğan tahliye oluyor
    28 yıldır cezaevinde olan Serhat Tuğan tahliye oluyor

    28 yıldır cezaevinde olan “Türkiye'nin en uzun süreli mahkumu" Serhat Tuğan'ın bu akşam tahliye edilmesi bekleniyor.

    GÜNCELLENDİ
    DİSK: Kıdeme el uzatırsanız 15-16 Haziran ruhu ile karşılaşırsınız
    DİSK: Kıdeme el uzatırsanız 15-16 Haziran ruhu ile karşılaşırsınız

    DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği, 15-16 Haziran Direnişinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

    Erdoğan'dan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını açıklaması: Son haftaya ışık verecek
    Erdoğan'dan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını açıklaması: Son haftaya ışık verecek

    Erdoğan'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak yayınıyla ilgili açıklama: Son bir haftaya çok ciddi ışık verecek diye inanıyorum.

    TGC’den cezaevindeki gazetecilere ziyaret: Türkiye bu ayıptan kurtarılmalıdır
    TGC’den cezaevindeki gazetecilere ziyaret: Türkiye bu ayıptan kurtarılmalıdır

    TGC, Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi eski yazarlarıyla görüştü.

    GÜNCELLENDİ
    İsviçre’de kadınlar şiddete karşı ve eşitlik talebiyle 28 yıl sonra greve çıktı
    İsviçre’de kadınlar şiddete karşı ve eşitlik talebiyle 28 yıl sonra greve çıktı

    İsviçre'de kadınlar, ilki 14 Haziran 1991’de gerçekleşen iş bırakmanın ardından 28 yıl sonra bugün ülkenin 200 ayrı noktasında “İyi bir ücret, yaşamak için zaman ve saygı” diyerek sokaklara çıktı.

    TRT'deki siyasi kadrolaşma Meclis gündeminde
    TRT'deki siyasi kadrolaşma Meclis gündeminde

    TRT'de yaşanan siyasi kadrolaşma ve kamu kaynaklarının zarara uğratılması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu.

    Öcalan’dan açlık grevi mesajı: Taviz olarak değerlendirmeyin
    Öcalan’dan açlık grevi mesajı: Taviz olarak değerlendirmeyin

    PKK Lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla açlık grevini sonlandıranlara mesaj gönderdi.

    Emek Partisi: Günler yeni 15-16 Haziranlara gebedir
    Emek Partisi: Günler yeni 15-16 Haziranlara gebedir

    Emek Partisi, 15-16 Haziran İşçi Direnişinin 49. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

    Sözcü gazetesi davası karar için 4 Eylül'e ertelendi
    Sözcü gazetesi davası karar için 4 Eylül'e ertelendi

    Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu gazeteciler hakkında açılan dava 4 Eylül 2019 tarihine ertelendi.

    Kayyum müdür olarak atanan polisin cinsel saldırısını "basit"e aldılar
    Kayyum müdür olarak atanan polisin cinsel saldırısını "basit"e aldılar

    Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışanlara cinsel saldırıda bulunan ve fuhşa sürüklemeye çalışan kayyum müdür hakkında hazırlanan iddianamede suç "basit cinsel saldırı" olarak yer aldı.

    İleri Haber’in Twitter hesabı 'telif' şikayeti üzerine askıya alındı
    İleri Haber’in Twitter hesabı 'telif' şikayeti üzerine askıya alındı

    'Çocuklar evlendirilsin' diyen Nurettin Yıldız'ın 'telif' şikayeti üzerine Twitter, İleri Haber’in hesabını askıya aldı. İleri Haber, Yıldız'ın skandal sözlerini haber yapmıştı.

    Eski HDP Milletvekili Ferhat Encu tahliye edildi
    Eski HDP Milletvekili Ferhat Encu tahliye edildi

    Tutuklu bulunan HDP Eski Milletvekili Ferhat Encu tahliye edildi.

    Aydın'da jeotermal karşıtı halk toplantısına soruşturma açıldı
    Aydın'da jeotermal karşıtı halk toplantısına soruşturma açıldı

    Aydın Karacasu Dereköy Mahallesi'nde jeotermale karşı bilgilendirme toplantısına katılanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

    Öykü Arin'in annesinden "mutlu son" imza kampanyası
    Öykü Arin'in annesinden "mutlu son" imza kampanyası

    100 binin üzerindeki kök hücre bağışının incelenmesi için "Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı" imza kampanyası başlatıldı.

    Öğrenciler karnelerini alıyor | 2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor
    Öğrenciler karnelerini alıyor | 2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor

    2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün sona ererken yaklaşık 18 milyon öğrenci de karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline giriyor.