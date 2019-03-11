Antep'te Zümrüt Gıda işçilerinin fabrika önündeki direnişi sürüyor

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Zümrüt Gıda fabrikasında kriz bahanesiyle üretim durdurularak hiçbir hakları verilmeden kapının önüne konulan işçiler, fabrika önünde direnişe geçti.

Patronun kendilerine “10 gün bekleyin gerekli açıklamayı yapacağım” demesi üzerine bekleyen ve bugün patron ile görüşen işçilere, “toplu çıkış vereceğiz. Maaşınızı da şimdi ödeyemeyiz. İki hafta sonra verebiliriz” denildi.

Görüşme sonrası fabrika önünde bir araya gelen işçiler maaşlarını ve tazminatlarını alana kadar fabrika önünde bekleme kararı aldı.

Zümrüt Gıda işçileri Fotoğraf: Evrensel

Evrensel'e konuşan bir işçi, “Bize ayın 11’ine kadar söz verdiler. Ya çıkış verilecek ya da devam edilecek denildi. Bugün ise biz sizin toplu çıkışınızı vereceğiz diyorlar. Maaşınızı da şimdi ödeyemeyiz, iki hafta sonra diyorlar. Biz de zaten alacaklılar yüzünden eve gidemiyoruz. Çoluğu çocuğu da akrabalara yolladık. Hakkımızı alana kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğiz” dedi.

Zümrüt Gıda işçileri Fotoğraf: Evrensel

ANTEP'TE ZÜMRÜT GIDA İŞÇİLERİNİN FABRİKA ÖNÜNDE DİRENİŞİ SÜRÜYOR

Zümrüt Gıda işçilerinin, fabrika önündeki direnişi sürüyor.

Fabrika önünde direnişe başlayan işçiler, muhatap bulamamaktan şikayet etti. İşçiler, patronun alacakları vermeden fabrikadan çıkmasını ve fabrikadaki malzemelerin dışarı çıkarılmasını önlemek için kısa süreliğine fabrika giriş kapısını araçlarla kapattı. İşveren, olay üzerine araçların çekilmesi için fabrika önüne polis çağırdı. Polisin baskısıyla işçiler araçları fabrika önünden çekmek zorunda kaldı.

Gün boyu fabrikaya birilerinin girip çıktığını ve arka taraftan fabrikaya ait palet ve bazı malzemelerin kamyona yüklendiğini belirten işçiler, kamuoyundan ve Antep Belediye başkan adaylarından direnişlerine destek bekliyor.

İşçiler yaktıkları ateş etrafında bir araya gelerek direnişlerini gece boyu sürdüreceklerini dile getirdi.

(Antep/EVRENSEL)