Canan Tekstil işçilerinin direnişi kazandırdı

Antep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Canan Tekstil işçileri, asgari ücrete yapılan yüzde 26’lık zamma karşı işverenin kendilerine yüzde 18 zam vereceğini duyurması üzerine iş bırakmıştı. İşçilerin iş bırakması üzerine işçilerle görüşme yapan fabrika müdürü, maaşların 2 bin 250 TL’ye çıkarılacağını duyurdu.

‘MECBUREN KABUL ETTİK’

Evrensel’e konuşan bir işçi, “2 bin 300 TL istiyorduk, 2 bin 250 TL verdiler. Arkadaşların her biri bir aileye bakıyor, ben borç altındayım, yapacak bir şey yok, mecburen kabul ettik” dedi. 2 bin 250 TL’nin yine de yetmeyeceğini söyleyen işçi, “Ülkenin hali hal değil. Devlet bizi açlığa mahkum ediyor, hepsi zenginin arkasında, kime ne söyleyebilirsin ki” diye konuştu. (Antep/EVRENSEL)