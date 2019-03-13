13 Mart 2019 01:06

Çıplak gerçeklik: Roma

Alfonso Cuarón’un yönetmenliğini üstlendiği bu film teknik ve estetik planda etkileyiciliğe sahip.

Çıplak gerçeklik: Roma

Roma filminin afişi

    • Paylaş

    Ulaş UÇAN

    Anadolu üniversitesi

    1970’lerin Meksika’sında geçen Roma filmi, bir ailenin yanında hizmetçi olarak çalışan Cleo karakteri üzerinden statü farklılıklarını, sosyal ilişkileri ve Meksika’nın o dönemde yaşadığı siyasi süreci gözler önüne seriyor. Alfonso Cuarón’un yönetmenliğini üstlendiği bu film teknik ve estetik planda etkileyiciliğe sahip. Günümüz sinema anlayışı yahut kapitalizmin etkisi izleyicinin sinemadan beklediğini asla verememekte. Roma siyah-beyaz bir sanat filmi olmasının dışında, 70’li yılları oldukça başarılı yansıtan, iç-dış mekan, ışık ve gölge, perspektif, geniş açılı pan hareketleriyle seyirciye gerçeklik olgusunu ayna gibi yansıtıyor. Kullandığı kamera açılarıyla seyirciyi her sahneye tanık ediyor, dolayısıyla bireye duygu yüklü salt sinemayı özlediğini hissettiriyor. Tabii ki “duygu yüklü” derken toplumun “absürd” sanat anlayışını özlediğini ve oradan asla çıkamadığını falan iddia edemem. II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan, varoluşçu felsefeye dayanan ve hümanizmi ciddiye almayan, insanlık içinde filizlenen bu karamsarlık, nihilist bakış, var olmak ve yok olmanın saçmalığı, yaşamın bilinmezliği ve gülünçlüğünü belirten ve tanımının az da olsa bu olduğu “Absürd” akımdan bahsetmiyorum. Bundan ziyade, daha duygu yüklü ve gerçeğe çok yakın ve belki de anları yaşama isteği seyirciyi gıdıklıyor.

    SINIFSAL ÇATIŞMA YERİNE SINIFSAL BARIŞMA İSTEYEN FİLM

    Ahizeli telefon, ailecek izlenen tek kanallı siyah beyaz televizyon, eski kitaplık, pikaplar ve daha nicesi 70-80’li yılların küçük burjuva, yarı aydın ailelerinde büyüyenleri trajik ama aynı zamanda özlem dolu bir geçmişe götürüyor. E tabii, gönül isterdi ki burjuva, yarı aydın aileler değil de Cleo karakteri üzerinden çok daha farklı, yahut derin ama anlaşılır bir anlatım olsaydı. Yani ortada sınıfsal bir durumun olduğu ve bunun çok daha fazla irdelenmesinin gerektiği kanısındayım. Yani aslında tüm bu estetik görüntülerle birlikte Cuarón da aslında politik bir film anlatmak istiyor, fakat seyircinin gözüne sokmamayı tercih ettiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra sınıfsal çatışmayı algılamaya çalışırken, feodal düzen içinde asıl Meksikalıların sınıf bilincini kaybettiğini görüyoruz. Cuarón’un bence bir iç hesaplaşma sonucu çektiği bu film sınıfsal bir çatışma yerine sınıfsal bir barışma istiyor belki de. Bunlarla birlikte Roma’yı izlerken kadınların dayanışma ihtiyacını da görüyoruz. Meksikalı yerli kadınlar ve yabancı kadınların dayanışması sık sık karşımıza çıkıyor.Meksika’nın içinde bulunduğu politik koşullar ve yaşanan felaketler, yalnızca karakterlerin hayatına yansıdığı biçimde var oluyor filmde. Bu yüzden Roma, aynı zamanda bir şiirin ne denli gerçek olabileceğinin de bir kanıtı gibi.

    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Yıllardır iktidarda değillermiş gibi...
    SONRAKİ HABER

    Martın sonu bahar mı?
    YAZARLAR
    Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Gezi iddianamesi

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Yaşlılık bir eksiklik değildir

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Aslolan yaşamdır

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Beka cephesi’nin doping ilacı din istismarcılığı!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidarın üslubunun örtemeyeceği ekonomik gerçek: Son 10 yılın en sert fırtınası

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    AKP’nin durumu bataktaki ekonomi gibi

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Amedspor ne yapsın?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Haksız (mı) rekabet

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ermeni fobisi

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    12 Martlar asla unutulmamalı

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    İki konu bir de sav söz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çocukları istismara uğrayan anne: Çocuklarınıza inanın!
    Çocukları istismara uğrayan anne: Çocuklarınıza inanın!

    Dört çocuğu babalarının istismarına uğrayan anne, “Yapmam gerekeni zamanında yapmadım. Çocuklarıma inanmadım, herkes evlatlarına inansın” dedi.

    Kolin Termik Santrali işçileri: Tahtakurularından uyuyamıyoruz
    Kolin Termik Santrali işçileri: Tahtakurularından uyuyamıyoruz

    Soma Kolin Termik Santrali işçilerinin çalışma koşulları, işçilerin isyan ettiği İstanbul Havalimanı inşaatını hatırlatıyor.

    Kerç Boğazı faciası: Ne sistemler çalışıyor ne eksikler denetleniyor
    Kerç Boğazı faciası: Ne sistemler çalışıyor ne eksikler denetleniyor

    14 kişinin öldüğü Kerç Boğazı’ndaki gemi yangınından kurtulan denizciler, yaşadıklarını ve ihmalleri anlattı.

    "Ezilenlerin kadın adayı hepimize umut oldu"
    "Ezilenlerin kadın adayı hepimize umut oldu"

    "Seçimlerde oy kullanmayacaktım" diyen Kayseri’den bir kadın işçi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan Eylem Sarıoğlu'na destek mektubu yazdı.

    Elazığ'da kadın muhtar adayları: Mahallemizi birlikte yönetelim
    Elazığ'da kadın muhtar adayları: Mahallemizi birlikte yönetelim

    "Mahallemizi birlikte yönetelim" diyen Elazığ'ın kadın muhtar adayları kadın ve çocukların iyi vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    İngiltere Parlamentosu, revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti
    İngiltere Parlamentosu, revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti

    İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası daha önce reddettiği Brexit anlaşmasını bugün yeniden oyladı. Brexit anlaşması yeniden reddedildi.

    Erdoğan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye: Bu adam terörist
    Erdoğan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye: Bu adam terörist

    Erdoğan Sezai Temelli için "terörist" dedi, "HDP'ye oy verenlere bugüne kadar terörist demedim, oy verilenlere terörist diyorum" ifadelerini kullandı.

    GÜNCELLENDİ
    Mustafa Sönmez: TÜİK, GSYH'deki düşüşü 16 milyar dolar eksik gösterdi
    Mustafa Sönmez: TÜİK, GSYH'deki düşüşü 16 milyar dolar eksik gösterdi

    İktisatçı Mustafa Sönmez, TÜİK'in GSYH'yi dolar kurunu eksik alarak hesaplandığını ve 16 milyar dolar eksik gösterdiğini açıkladı.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Sovyetler Birliği’nde rock müzik kültürü
    Sovyetler Birliği’nde rock müzik kültürü
    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Kaya'nın ailesinden "Ahmet Kaya filmi" iddiasına tepki
    Ahmet Kaya'nın ailesinden "Ahmet Kaya filmi" iddiasına tepki
    GÜNCELLENDİ
    World Wide Web (WWW) 30 yaşında
    World Wide Web (WWW) 30 yaşında
    GÜNCELLENDİ
    Real Madrid'e geri dönen Zinedine Zidane kimdir?
    Real Madrid'e geri dönen Zinedine Zidane kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    İstismar mağduru çocuğun hakkını savunan uzman tutuklandı
    İstismar mağduru çocuğun hakkını savunan uzman tutuklandı

    İzmir’de istismar mağduru çocuğun sanık yanında dinlenmesine itiraz eden Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Uçar tutuklandı.

    HDP il binasında alınan açlık grevi eylemcilerden 4’ü tutuklandı
    HDP il binasında alınan açlık grevi eylemcilerden 4’ü tutuklandı

    HDP Diyarbakır il binasına kapısı kırılarak düzenlenen baskında gözaltına alınan 7 açlık grevi eylemcisinden 4’ü tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    THY, Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının operasyonunu durdurdu
    THY, Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının operasyonunu durdurdu

    THY, Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing 737 Tipi yolcu uçaklarının seferlerini durdurma kararı aldı.

    CHP’li Canan Kaftancıoğlu’dan Mutafyan için taziye ziyareti
    CHP’li Canan Kaftancıoğlu’dan Mutafyan için taziye ziyareti

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan’ın ölümü dolayısıyla Kumkapı Patrikhanesi’ne taziye ziyaretinde bulundu.

    Efemçukuru’da 12 yıl önceye dönüldü: Numune alımına izin verilmedi
    Efemçukuru’da 12 yıl önceye dönüldü: Numune alımına izin verilmedi

    Efemçukuru Altın Madeninde, ÇED olumlu raporuna karşı açılan davada bilirkişi incelemesi yapıldı. TÜPRAG yetkilileri ise numune alımına izin vermedi.

    "Ezan" çarpıtması | Yalan haber neden bu kadar hızlı yayılıyor?
    "Ezan" çarpıtması | Yalan haber neden bu kadar hızlı yayılıyor?

    "Ezanı protesto ettiler" çarpıtmasını konuştuğumuz Öğretim Üyesi Dr. Sarphan Uzunoğlu seçim dönemlerinde yalan haberin arttığına dikkat çekti

    Leyla Güven'in kızından çağrı: Geç olmadan sesimizi yükseltelim
    Leyla Güven'in kızından çağrı: Geç olmadan sesimizi yükseltelim

    Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, açlık grevinin 125’inci gününde olan annesi için kamuoyuna çağrıda bulundu.

    Altın İplik fabrikasında ücretleri düzensiz ödenen işçiler iş bıraktı
    Altın İplik fabrikasında ücretleri düzensiz ödenen işçiler iş bıraktı

    Tekirdağ Çerkezköy'de kurulu bulunan Altın İplik fabrikası işçileri, ücretlerin düzensiz ödenmesi üzerine iş bıraktı.

    Süleyman Soylu’ya dokunmayan yargı, muhalefeti kıskacına alıyor
    Süleyman Soylu’ya dokunmayan yargı, muhalefeti kıskacına alıyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şikayeti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

    Akçadağ Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali: Sorunları birlikte çözeceğiz
    Akçadağ Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali: Sorunları birlikte çözeceğiz

    Malatya Akçadağ Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali üretici köylülerle bir araya geldi.

    Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 56 öğrenci topluluğunu kapattı
    Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 56 öğrenci topluluğunu kapattı

    Adnan Menderes Üniversitesine rektör olarak atanan Osman Selçuk Akdemir’in ilk icraatı üniversitede bulunan öğrenci topluluklarını kapatmak oldu.

    Bağımsız Aday Şuayyip Çetin: Birlikte yönetmeye çağırıyoruz
    Bağımsız Aday Şuayyip Çetin: Birlikte yönetmeye çağırıyoruz

    Balıkesir Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, öğrencilerin sorunlarını dinledi: Belediyeler öğrencilerin konut sorununu görmezden gelemez.

    ABD, Venezuela’daki tüm görevli personelini geri çekiyor
    ABD, Venezuela’daki tüm görevli personelini geri çekiyor

    ABD yönetimi, Venezuela’nın başkenti Caracas’taki büyükelçiliğinde bulunan tüm görevli personelini bu hafta geri çekeceğini açıkladı.

    İZENERJİ’de TİS süreci: İşçilerin talebi kayıpların giderilmesi
    İZENERJİ’de TİS süreci: İşçilerin talebi kayıpların giderilmesi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ’de yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci perşembe günü yapılacak oturumla başlayacak.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ın açtığı Gebze-Halkalı hattı için BTS'nin uyarıları neler?
    Erdoğan'ın açtığı Gebze-Halkalı hattı için BTS'nin uyarıları neler?

    Gebze-Halkalı demir yolu hattı, giderilmeyen önemli eksiklere rağmen bugün açıldı. BTS eksikliklerin kazalara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

    Kartal Bağımsız Adayı Cemal Çoban, semt pazarında yurttaşlara seslendi
    Kartal Bağımsız Adayı Cemal Çoban, semt pazarında yurttaşlara seslendi

    Kartal Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban, seçim çalışmasını Esentepe Mahallesi'ndeki semt pazarına taşıdı.