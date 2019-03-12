12 Mart 2019 21:35

Rus Avangardı’na genel bir bakış

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden birkaç arkadaş olarak Sakıp Sabancı Müzesi’nde yer alan Rus avangardı sergisini ziyaret ettik.

Rus Avangardı’na genel bir bakış

Görsel: Sakıp Sabancı Müzesi İnternet Sitesi

    • Paylaş

    Eylül ÇİFTÇİ

    İlghar JAHED

    Şevval Yaren ERHIZLI

    İstanbul Aydın Üniversitesi

    20.yüzyıl dünya tarihinde birçok siyasi olay ve değişimin yaşandığı dönemdir. Rusya’da da siyasi sürece bakarsak Rus-Japon Savaşı, çarlık dönemi ve 1.Dünya Savaşı’nın ardından Ekim Devrimi toplumsal ve siyasi değişiklerin yanı sıra kültürel ve sanatsal alanda da etkisini göstermiştir. 20.yüzyıl başında ve sonrasında bütün bu siyasi süreçte sanatçıların sanatlarını üretmesi ve birçok avangart eserin ortaya çıkmasına şahit oluyoruz.

    Bu sanatsal süreci daha net bir şekilde görebilmek ve anlayabilmek için İstanbul Aydın Üniversitesi’nden birkaç arkadaş olarak Sakıp Sabancı Müzesi’nde yer alan Rus avangardı sergisini ziyaret ettik.

    Sergi bu sanatçıların 20. yüzyıl başından itibaren sanatsal deneylerini yapmaya nasıl başladıkları ve 1930’lara kadar ne şekilde yürüttüklerini akımlara ve siyasi sürece bağlı düzenli bir şekilde göstermekte.

    SANATÇININ İÇ DÜNYASI VE SEMBOLİZM

    Sergiye girişte bizi Rus Avangardı’nın gelişimini gösteren kronoloji bölümü karşılamakta. Bu sayede bu gelişimi anlamamız biraz daha kolaylaşıyor. Ardından sanatsal eserler 20. yy’ın en başından başlıyor. Bu eserler Avrupa’da olan sanatsal gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkmış. Avrupa’daki tüm yeni eğilimleri takip etmişler.

    Örneğin sembolizm akımının realizmi reddederek insanı iç dünyasına ve duygusallığa yöneltmesi anlatılmakta. Bu süreç de sanatçılara göre somut varlıklar dış dünya ile insanın duyguları arasında köprü kurmaya yarayan bir simgedir. Çünkü dış gerçek ancak insanın algılayış biçimiyle var olur.

    Bu akımı ilk eserlerde sıkça görüyoruz (bknz. Larionov’un “İsimsiz”, Kliun’un “Sanatçının Eşinin Portresi” tabloları). Sanatçı evi iç dünyasında nasıl görüyorsa öyle resmediyor. Bu ev figürü o dönemin ya da bireyin iç dünyasındaki karışıklığı ifade ediyor. Ressamın aslında görüş algısının ne olduğuyla ilgili bir tutumdur bu. İlk bakışta insan gibi gözükmeyen, belli bir hareketlilik taşıyan, daha sonraları dikkatleri üzerinde toplayınca kendini açığa çıkaran eserler de gözümüzden kaçmıyordu. İşte bu bize bireyin iç dünyasının tuvale yansıtılmış bir biçimini ifade eder. Fakat bireyin kendi iç dünyasının algı yapısıyla da ilgilidir bu akım. Çünkü kişiden kişiye değişen öznel bir anlatımı vardır.

    Bu dönem çıkan pek çok savaş ve bu savaşların doğurduğu her şeyin yıkıldığı düşüncesi çeşitli sanat eserlerini geliştirdi. Sanatçının kafasındaki yıkım teorisi geçmişi tozlu raflara kaldıracak yeni bir sanat anlayışına yol açtı. Yani yepyeni pencerelere açılan bir dünya yaratılmalıydı. Bunu görebilmek için 17. ve 18.yy’larda Rusya’da kullanılan bir teknik ve estetikten yola çıkan afişlere ve baskılara yer verilmiş. Bu baskılara “Lubok baskı” denilmekte. Hiciv içeren bu çalışmalar aynı zamanda adeta çizgi romanları aratmayacak bir havada olan eserlerdir. 17. yy’a kadar giden afişlerin amaçlarına gelince dekorasyon veya Rusya-Kırım savaşı gibi meselelerde kullanıldıklarını görüyoruz.

    KÜBİZM, FÜTÜRİZM, KÜBO-FÜTÜRİZM

    1.Dünya Savaşı’nın başladığı döneme geldiğimizde, 1914’te Rus Avangart sanatçıları da bu propaganda yöntemini kullandılar. Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’ndaki konumunu yansıtmak için bu karikatürleri ve çizgi romanları ürettiler. Gezmeye devam ettiğimizde 1912 ve 1915’e ait eserleri görüyoruz. Burada sanatçıların Paris’te olan bitenle ilişkili olduğunu görüyoruz. Paris’te o dönem iki temel avangart grubu ve akımı vardı: Kübistler ve fütüristler. Rusya’daki birtakım sanatçılar Avrupa’da olup biteni takip ediyordu. Bazıları da bu sebeple Paris’e gidip orada eğitim almak, kübizmi öğrenmek istiyordu. Çoğunluğu kadın olan bir grup Rus sanatçı Lyubov Popova, Vera Pestel ve Nadezhda Vdaltsova’yı örnek verebiliriz. Sanatçılar Paris’ten Moskova’ya gelip kübistlerin ve fütüristlerin tekniklerini birleştirdiler. Rus Avangardı’nın il büyük akımı olan kübo-fütürizmi ortaya çıkardılar. Buna örnek olarak Lyubov Popova’nın yapmış olduğu “Seyahat Eden Kadın” adlı eseri örnek verebiliriz.

    SÜPREMATİZM VE KONSTRÜKTİZM

    İkinci büyük hareket ise süprematizm. Süprematizmden bahsederken Kazimir Malevich’ten bahsetmemek olmaz. Malevich, formun ve rengin resimdeki diğer her öğe üzerindeki hakimiyetinden bahsetmeyi amaçlıyordu. Sergide gözümüze çarpan bir diğer eser de siyah bir kare. Sadece siyah bir karenin ifade edebileceği aslında sizin sanatsal bilginizle alakalıdır. Zamansız ve mekansız geometrik şekillerin temelini oluşturan bu akım yani süprematist hareketlerin başlangıcı olarak kabul edilen siyah kare bize anlamsal bir çağrışımı ifade eder.

    1917 tarihine geldiğimizde Ekim Devrimi’yle kurulan Sovyetler Birliği’ne şahit oluyoruz. Sovyetlerde bir yandan kapitalizmin en güçlü ülkelerine meydan okuyarak dünyanın iktisadi bakımdan en güçlü, politik bakımdan en belirleyici ülkelerinden biri haline gelirken sanatta da bu gelişimi görmekteyiz. Sovyetler’de yaşanan değişimin etkisi, özgürce kendi sanatlarını sergileyen sanatçıların eserlerine bakıldığında çok bariz bir şekilde görünüyordu.

    Konstrükvizm, Rusya’da ortaya çıkan üçüncü büyük akımdı. Böylece sanatçılar tiyatro, grafik tasarım alanında çalışmalara başladılar. Kitap kapakları, yeni mobilyalar, yeni dokumalar ürettiler. Amaçları yepyeni, pratik geometrik formlara dayanan ancak değerli ve uygulanabilir kalan bir estetikle çalışmaktı. Sovyet Rusya’nın oldukça özgür olduğu bir dönemdi. Sanatsal deneylerden elde ettikleri tüm tecrübeleri üretim için kullanmaya ve pratik alanda kullanılır hale getirmeye karar verdiler.

    Sergideki kısa film gösterimleri, gerek objeler gerekse resimler ve bunların uyumu sergideki bütünlüğünü koruyordu ve güzel bir ambiyansla avangart döneminin öncesi ve sonrasını kavramamıza yardımcı oldu. “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 1 Nisan’a kadar Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Aydın’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
    SONRAKİ HABER

    Felsefe öğrencilerinin yapmak istediği şeyler var: Bir araya gelmek
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Beka cephesi’nin doping ilacı din istismarcılığı!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidarın üslubunun örtemeyeceği ekonomik gerçek: Son 10 yılın en sert fırtınası

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    AKP’nin durumu bataktaki ekonomi gibi

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Amedspor ne yapsın?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Haksız (mı) rekabet

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ermeni fobisi

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    12 Martlar asla unutulmamalı

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    İki konu bir de sav söz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İngiltere Parlamentosu, revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti
    İngiltere Parlamentosu, revize edilmiş Brexit anlaşmasını da reddetti

    İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası daha önce reddettiği Brexit anlaşmasını bugün yeniden oyladı. Brexit anlaşması yeniden reddedildi.

    Erdoğan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye: Bu adam terörist
    Erdoğan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye: Bu adam terörist

    Erdoğan Sezai Temelli için "terörist" dedi, "HDP'ye oy verenlere bugüne kadar terörist demedim, oy verilenlere terörist diyorum" ifadelerini kullandı.

    GÜNCELLENDİ
    Mustafa Sönmez: TÜİK, GSYH'deki düşüşü 16 milyar dolar eksik gösterdi
    Mustafa Sönmez: TÜİK, GSYH'deki düşüşü 16 milyar dolar eksik gösterdi

    İktisatçı Mustafa Sönmez, TÜİK'in GSYH'yi dolar kurunu eksik alarak hesaplandığını ve 16 milyar dolar eksik gösterdiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İstismar mağduru çocuğun hakkını savunan uzman tutuklandı
    İstismar mağduru çocuğun hakkını savunan uzman tutuklandı

    İzmir’de istismar mağduru çocuğun sanık yanında dinlenmesine itiraz eden Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Uçar tutuklandı.

    HDP il binasında alınan açlık grevi eylemcilerden 4’ü tutuklandı
    HDP il binasında alınan açlık grevi eylemcilerden 4’ü tutuklandı

    HDP Diyarbakır il binasına kapısı kırılarak düzenlenen baskında gözaltına alınan 7 açlık grevi eylemcisinden 4’ü tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    THY, Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının operasyonunu durdurdu
    THY, Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının operasyonunu durdurdu

    THY, Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing 737 Tipi yolcu uçaklarının seferlerini durdurma kararı aldı.

    CHP’li Canan Kaftancıoğlu’dan Mutafyan için taziye ziyareti
    CHP’li Canan Kaftancıoğlu’dan Mutafyan için taziye ziyareti

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan’ın ölümü dolayısıyla Kumkapı Patrikhanesi’ne taziye ziyaretinde bulundu.

    Efemçukuru’da 12 yıl önceye dönüldü: Numune alımına izin verilmedi
    Efemçukuru’da 12 yıl önceye dönüldü: Numune alımına izin verilmedi

    Efemçukuru Altın Madeninde, ÇED olumlu raporuna karşı açılan davada bilirkişi incelemesi yapıldı. TÜPRAG yetkilileri ise numune alımına izin vermedi.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Kaya'nın ailesinden "Ahmet Kaya filmi" iddiasına tepki
    Ahmet Kaya'nın ailesinden "Ahmet Kaya filmi" iddiasına tepki
    GÜNCELLENDİ
    World Wide Web (WWW) 30 yaşında
    World Wide Web (WWW) 30 yaşında
    GÜNCELLENDİ
    Real Madrid'e geri dönen Zinedine Zidane kimdir?
    Real Madrid'e geri dönen Zinedine Zidane kimdir?
    Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yendi
    Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yendi
    "Ezan" çarpıtması | Yalan haber neden bu kadar hızlı yayılıyor?
    "Ezan" çarpıtması | Yalan haber neden bu kadar hızlı yayılıyor?

    "Ezanı protesto ettiler" çarpıtmasını konuştuğumuz Öğretim Üyesi Dr. Sarphan Uzunoğlu seçim dönemlerinde yalan haberin arttığına dikkat çekti

    Leyla Güven'in kızından çağrı: Geç olmadan sesimizi yükseltelim
    Leyla Güven'in kızından çağrı: Geç olmadan sesimizi yükseltelim

    Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, açlık grevinin 125’inci gününde olan annesi için kamuoyuna çağrıda bulundu.

    Altın İplik fabrikasında ücretleri düzensiz ödenen işçiler iş bıraktı
    Altın İplik fabrikasında ücretleri düzensiz ödenen işçiler iş bıraktı

    Tekirdağ Çerkezköy'de kurulu bulunan Altın İplik fabrikası işçileri, ücretlerin düzensiz ödenmesi üzerine iş bıraktı.

    Süleyman Soylu’ya dokunmayan yargı, muhalefeti kıskacına alıyor
    Süleyman Soylu’ya dokunmayan yargı, muhalefeti kıskacına alıyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şikayeti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

    Akçadağ Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali: Sorunları birlikte çözeceğiz
    Akçadağ Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali: Sorunları birlikte çözeceğiz

    Malatya Akçadağ Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Nejdet Bali üretici köylülerle bir araya geldi.

    Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 56 öğrenci topluluğunu kapattı
    Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 56 öğrenci topluluğunu kapattı

    Adnan Menderes Üniversitesine rektör olarak atanan Osman Selçuk Akdemir’in ilk icraatı üniversitede bulunan öğrenci topluluklarını kapatmak oldu.

    Bağımsız Aday Şuayyip Çetin: Birlikte yönetmeye çağırıyoruz
    Bağımsız Aday Şuayyip Çetin: Birlikte yönetmeye çağırıyoruz

    Balıkesir Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, öğrencilerin sorunlarını dinledi: Belediyeler öğrencilerin konut sorununu görmezden gelemez.

    ABD, Venezuela’daki tüm görevli personelini geri çekiyor
    ABD, Venezuela’daki tüm görevli personelini geri çekiyor

    ABD yönetimi, Venezuela’nın başkenti Caracas’taki büyükelçiliğinde bulunan tüm görevli personelini bu hafta geri çekeceğini açıkladı.

    İZENERJİ’de TİS süreci: İşçilerin talebi kayıpların giderilmesi
    İZENERJİ’de TİS süreci: İşçilerin talebi kayıpların giderilmesi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ’de yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci perşembe günü yapılacak oturumla başlayacak.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ın açtığı Gebze-Halkalı hattı için BTS'nin uyarıları neler?
    Erdoğan'ın açtığı Gebze-Halkalı hattı için BTS'nin uyarıları neler?

    Gebze-Halkalı demir yolu hattı, giderilmeyen önemli eksiklere rağmen bugün açıldı. BTS eksikliklerin kazalara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

    Kartal Bağımsız Adayı Cemal Çoban, semt pazarında yurttaşlara seslendi
    Kartal Bağımsız Adayı Cemal Çoban, semt pazarında yurttaşlara seslendi

    Kartal Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban, seçim çalışmasını Esentepe Mahallesi'ndeki semt pazarına taşıdı.

    Sağlık emekçileri: Döner sermaye kime sermaye?
    Sağlık emekçileri: Döner sermaye kime sermaye?

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde döner sermaye dağılımında yaşanan adaletsizliğe karşı sağlık emekçileri açıklama yaptı.

    Bahçeli beka söyleminde ısrarcı: Milli bekamız bıçak sırtında
    Bahçeli beka söyleminde ısrarcı: Milli bekamız bıçak sırtında

    Yozgat'ta konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın "beka seçimi" söylemini sürdürdü.

    Yerel yönetimlere mülteci çağrısı: Hemşehri hukuku uygulansın
    Yerel yönetimlere mülteci çağrısı: Hemşehri hukuku uygulansın

    İzmir’de yerel yönetimlere mülteciler için çağrı: Mültecilere misafir gözüyle bakılması anlayışı terk edilmeli.

    Nefret söylemleri ve cihat övgüsü içeren kitap Meclis gündeminde
    Nefret söylemleri ve cihat övgüsü içeren kitap Meclis gündeminde

    CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut, Cahit Zarifoğlu'nun hakaret içeren kitabını Meclis gündemine taşıdı.

    Erdoğan, Küçükçekmece'de de ezan çarpıtması ve beka söylemini sürdürdü
    Erdoğan, Küçükçekmece'de de ezan çarpıtması ve beka söylemini sürdürdü

    Küçükçekmece'de konuşan Erdoğan, "Sınırlarımıza da, bayrağımıza da, ezanımıza da, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler" dedi.