İZENERJİ'deki yetki itirazı geri çekildi, TİS görüşmeleri başlayacak

Metehan UD

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZENERJİ'de 3 aydır süren yetki krizi çözüldü, belediyesi işçilerinin toplu sözleşme hakkı için verdiği mücadeleler sonuç verdi. Yapılan görüşmelerden sonra belediye bürokratları Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesinin Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalardan aldığı yetkiye karşı açtıkları davayı verdikleri dilekçe ile geri çekti.

İZENERJİ'de örgütlü, DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesi altı dönemdir toplu sözleşme görüşmesi yürütürken bu yetki döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, KHK'li işçilerin sözleşmedeki hukuki durumuna itiraz ediyordu. Sendika, KHK'li işçilerin toplu sözleşmeli, iş güvenceli şekilde çalışmasını isterken belediye bu işçilerin kapsam dışında bırakılmasını ve sözleşmeli işçi sayısının yeniden belirlenmesini istiyordu. Bu süreçte sendika ile belediye bir çok kez görüşme yaptı ve başka belediyelerde de KHK'li işçilerin sözleşme kapsamına dahil edildiğini dile getirdi.

BÜYÜKŞEHİRİN 17 FARKLI BİRİMİNDE 5 BİNDEN FAZLA İŞÇİ

Hükümetin kamuda çalışan taşeron işçiler için çıkardığı kanun hükmünde kararname ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 800 Altaş ve Denizay taşeron işçisi belediyenin İZENERJİ şirketine geçirildi ve işçi sayısı 5 bini aştı. İZENERJİ işçileri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik, park bahçeler, fen işleri, katı atık, İZSU, ESHOT, hastane ve huzurevleri gibi 17 farklı biriminde İzmirlilere hizmet veriyor.

EN GEÇ BİR AY İÇİNDE MASAYA OTURULACAK

Kasım ayında başlaması gereken yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri itirazın geri çekilmesi ile birlikte gecikmeli de olsa başlayacak. En geç bir ay içinde sendika ile belediye masaya oturacak, iki aylık toplu sözleşme görüşmeleri ilk oturumu yapılacak. İşçilerin ekonomik ve sosyal haklarını yeniden belirleyecek. İZENERJİ işçilerinin bu dönemki toplu sözleşme görüşmelerinden beklentisi krizle birlikte yaşanan kayıpların giderilmesi ve maaşlarının insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilmesi.