İzmir Büyükşehir'den İZENERJİ'nin yetkisine itiraz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş'in yetkisine, kadroya sonradan geçen taşeron işçiler açısından itirazda bulundu.

Metehan UD

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş'in yetkisine, kadroya sonradan geçen taşeron işçiler açısından itirazda bulunurken sendika, iş güvenceli çalışma hakkı için büyükşehire itirazını geri çağırmaya çağırdı.

DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube, yaklaşan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde örgütlü olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ Şirketi'nde yetki alabilmek için Aile, Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığına başvurda bulundu. Toplu sözleşme taslak çalışmalarına başlayan sendika yetki başvurularına büyükşehir bürokratlarından itiraz geldiğini öğrendi.

İtiraz üzerine sendika temsilcileri belediye bürokratları ile görüştü. Belediye bürokratları, bakanlığın işçi sayısı ve üye sayısının yanlış hesaplandığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını dile getirdiler. KHK ile geçiş yapanların toplu sözleşme sayısına dahil edilmesinden endişe duyan belediye bürokratları sayının yeniden hesaplanmasını istedi. Sendika temsilcileri ise bunun sadece İZENERJİ'ye özgü olmadığını tüm şirketlerde benzer bir durumun yaşandığını dile getirdiler ve itirazın geri çekilmesini istedi. Bürokratlar ise mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu ile konuyu görüşeceklerini belirttiler. 4 bin civarından işçisi bulunan İZENERJİ Şirketine kadroya geçiş sürecinde taşeron şirketlerde çalışan 3 binden fazla işçi geçiş yaptı.

'ŞİRKET İŞÇİLERİNİN GEÇİŞ KOŞULLARINDA KALMASI İSTENİYOR'

İtirazla ilgili Evrensel'e açıklamada bulunan Şube Başkanı Arif Yıldız, işyeri temsilcilerini olağan üstü toplantıya çağırdıklarını dile getirerek "Temsilcilerimiz sorunun çözümü için belediye yönetimi ile gerekli görüşmelerin yapılmasını, sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda ise toplu iş sözleşmesi hakkımızı elde etmek için her türlü mücadeleye hazir olduklarını belirttiler. Belediye yönetimi tıpkı KHK döneminde belediye sirket işçilerini geçiş koşullarına tabi tutmaya çalışmak gibi yanlış bir uygulamaya daha imza atmaya çalışmaktadır.

KHK ile geçiş yapan işçiler için getirilen sınırlama parasal ve sosyal haklarla ilgili bir sınırlamadır" dedi.

'TİS HAKKININ GASPI ANLAMINA GELMEKTEDİR'

KHK ile geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinin diğer hüküm ve güvencelerinden yararlanmasının önünde engel olmadığını da ekleyen Yıldız şunları söyledi "Sendikamiz birçok belediye şirketinde KHK ile geciş yapan işcileri de kapsayan onlarca toplu sözleşmesi imzalamıştır. Bu itiraz hukuksuz olduğu kadar, binlerce İzenerji işçisinin mağdur edilmesi ve toplu sözleşme hakkinin gasp edilmesi anlamina gelmektedir. Beklentimiz belediye ve şirket yönetiminin bu yanlıştan bir an evvel dönmesi ve itirazın geri çekilerek toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasıdır.Tüm üyelerimizi toplu sözleşme hakkımıza sahip çıkmak için mücadeleye hazır olmaya ve sendikamizdan gelecek açıklamalar doğrultusunda hareket etmeye çağırıyoruz. Toplu sözleşme hakkımız engellenemez".

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 17:23

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