Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde işçiler içinde yaptığı toplantılar ile çalışmalarına devam ediyor. Sağıroğlu, cumartesi ve pazar günü Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde metal, tekstil, plastik işçileri ile bir araya geldi.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Çerkezköy’de bir kahvede tekstil ve cam işçileriyle görüşen Tuncay Sağıroğlu “Tekirdağ ekonomisi ağırlıklı olarak işçilerin emeği üzerine yükseliyor. Birçok fabrika ihracat ve kâr rekorları kırıyor. Bu rekorlar işçilerin emeği ile gerçekleşiyor. Ama yerel yönetimlerin kaynaklarının kullanımına gelince işçiler akıllara bile gelmiyor. Ne Cumhur ne de Millet ittifakı adaylarının vaatleri arasında bile işçiler yok. İşçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesinde, iş kazalarına karşı önlem alınmasında, çevreyi kirleten sermayenin denetlenmesinde yerel yönetimler kendilerine bir görev dahi koymuyor. İş başa düştü. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” dedi.

"DÜĞÜM FABRİKALARDA ÇÖZÜLECEK"

Toplantı ve görüşmelerde işçiler en çok ücretlerin yetersizliği, işsizlik, işten atma, ağırlaşan çalışma koşulları, ücretlerden kesilen vergiler ve hayat pahalılığı konusunda şikayetlerini dile getiriyor. İşçileri dinleyen Tuncay Sağıroğlu, “Gittikçe ağırlaşan bir kriz ortamında seçimlere gidiyoruz. Seçimden sonrada krizin daha da ağırlaşarak devam edeceği görünüyor. Şimdiye kadar krizin faturası başta işçiler olmak üzere emekçi halka kesildi. Bizlerden kesilen vergi ve fonlar patronlara oluk oluk para olarak akıtılırken işçiler daha ağır çalışma koşullarında çalışmaya zorlanıyor, ücretlere yapılan zamlar daha elimize geçmeden yok olup gidiyor, on binlerce işçi işten atıldı ve hala devam ediyor. Şimdi ya bunlara boyun eğip evimize bir lokma bile ekmek götürmemiz imkansız olacak ya da bu gidişata karşı fabrikalarımızda birlik olup mücadele edeceğiz. Krizin de seçimlerin de düğümü fabrikalarda çözülecek. İnsanca çalışıp insanca yaşamak için de, sermaye yanlısı partilerin zayıflamasının yolu fabrikalardan geçiyor. Eğer biz işçiler olarak birliğimizi güçlendirirsek her türlü düğümü çözeriz.

"İŞÇİLER KENDİ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİ"

“İki yıldır metal grup sözleşmesi kapsamında olan bir fabrikada çalışan işçi ücret bordrosunu göstererek sözleşme zamanı davullar zurnalar çalındı ama işte asgari ücret alıyorum. Vergiler, kesintiler belimizi büktü” diyen metal işçisine Tuncay Sağıroğlu, “Ekonomi Bakanı Berat Albayrak yeni bir vergi sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bir hafta içinde de yeni vergi sisteminin iki tane ipuçlarını açıkladı. Bunlardan biri ‘vergiyi tabana yayacağız’ dedi, diğeri de ‘yerli ve yabancı yatırımcılara vergi kolaylığı sağlanarak teşvik edilecek’ dedi. Sözün özü vergiyi patronlardan vergi almayı bırakacaklar bizlere de ek vergiler gelecek anlamına geliyor. Bu seçimlerde işçiler olarak Cumhur ittifakına oy verilmemeli, zayıflatılmalı ama başka bir sermaye partisi değil işçiler kendi birliğini güçlendirmeli” şeklinde yanıt verdi.

"SERMAYE SİYASETİ İŞÇİLERİ BÖLER, İŞÇİ SİYASETİ BİRLEŞTİRİR"

Yapılan toplantılarda işçilerin kutuplaştırma, düşmanlaştırma politikalarından rahatsız oldukları ve asıl ülke bekasının böyle tehlikeye gireceğini belirten işçilere Tuncay Sağıroğlu, Kapaklı ’da yapılan toplantıda “Fabrikalarda sorunlarımız, kaygılarımız ortak. Mücadele ederken birlik oluyoruz. Ama sermaye partileri gelip bizleri bölüyor. Onların bizleri bölmesine, ayrıştırmasına, düşmanlaştırmasına izin vermeyelim. Siyaset değil, sermaye siyaseti ve partileri işçileri böler. İşçi siyaseti ise birleştirir. Şimdi siyaseten de birlik olup hem fabrikalarda birleşeceğiz hem de oyumuzu birleştirip Tekirdağ’ı rantçılardan, sermayeden kurtaracağız. (Tekirdağ/EVRENSEL)

EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu

Tekirdağ Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilere seslendi