Tekirdağ bağımsız adayı Tuncay Sağıroğlu işçilerle bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Tuncay Sağıroğlu, Aygün Alüminyum işçileriyle yaptığı toplantıda “Sendikalaşmak için, verilmeyen zamlar için, geç verilen maaşlara karşı mücadele ediyorsunuz. Patronun bütün saldırılarına rağmen birliğinizi koruyor, bölünmüyorsanız oy vermek için sandığa gittiğimizde de bölünmeyelim” çağrısı yaptı.

"PATRONLAR KRİZİ SIRTIMIZA YIKIYOR, HÜKÜMET BUNA ÇANAK TUTUYOR"

Uzun süredir sendikalaşmak için mücadele eden Aygün işçileri ile iş çıkışı bir kıraathanede yapılan toplantıda işçiler fabrikadaki baskıları aktardı. İşlerin neredeyse durma noktasına gelmesine rağmen işten atılmaları engellediklerini ancak fabrika yönetiminin "sendikadan istifa et" baskılarının devam ettiğini aktaran işçiler, yılbaşında yapılması gereken zamların yapılmadığını, ücretlerin sürekli geciktirildiğini dile getirdi.

“Önceden fazla mesai yaparak ay sonunu ancak getiriyorduk. Şimdi fazla mesailerde kalktı, kuru maaşa kaldık” diyen bir işçi “Patronlar krizi bizim sırtımıza yıkıyorlar. Hükümette buna çanak tutuyor” diye ekledi.

"SANDIKTA DA ORTAK HAREKET EDELİM"

İşçilerin sorunlarını dinleyen Tuncay Sağıroğlu “Aygün işçileri haklarını aramaya başladıktan sonra başına gelmeyen kalmadı. Sendikalaştığınız için baskı gördünüz, bölümleriniz değiştirilmeye çalışıldı, işten atıldınız, kapıda direnen arkadaşlarınızın çadırı yasaklandı. Hukuk sistemi, jandarması, polisi hep sizin mücadelenizi bastırmak için karşınıza geçti. Bütün bu zorlukları birliğiniz ile aşmaya çalıştınız. O dönemde sizi görmeyen, hatta karşınızda olan partiler şimdi 'Sizi kurtaracağım' diye oy istiyor. Sizleri, önemsediğiniz değerleri istismar ederek sandıkta bölmeye çalışıyor. Bu oyuna gelmeyelim. Sandıkta da ortak hareket edelim” dedi.

"İŞÇİLER SEÇENEKSİZ DEĞİL"

Fabrika fabrika, mahalle mahalle birleşeceklerini belirten Sağıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhur ve Millet bloğu olarak ikiye bölünen partiler işçilerden oy istiyor. Bu partilerin aklına işçiler sadece seçim zamanı geliyor. Eğer bir seçenek çıkmasaydı işçiler bu partilere oy vermek zorunda kalacaktı. Biz 'İşçiler seçeneksiz değildir' diyerek adaylığımızı açıkladık. Daha önce de sizlerle birçok toplantı yaptık. Sorunlara ve çözümlerine birlikte kafa yorduk ve bir yol aldık. Şimdi yine işçiler ile birlikte belediyeleri yönetmeye adayız. Biz 'İyi yönetiriz' değil 'Birlikte yönetebiliriz' diyoruz. Her fabrika ve sokaktan seçilen temsilcilerden oluşan halk meclisleri kurup, burada alınan kararları hayata geçireceğiz. Böylece halk sadece oy veren değil, belediyeyi yöneten ve denetleyen bir konuma gelecektir.”

SEÇİMDEN SONRADA BİRLİKTE OLACAK ADAYIMIZ VAR

İşçiler de Sağıroğlu'ya "Her sorunumuzda yanımızda olanı destekleyeceğiz. Fabrikada, mahallemizde bunun çalışmasını sürdüreceğiz" yanıtı verdiler.

“Hepimiz hangi partiye oy verelim diye düşünüyorduk. Bütün partiler birbirine benziyor. Kim kazanırsa kazansın bizim sorunlarımız devam edecek. Şimdi gönül rahatlığı ile oy vereceğimiz aday var. Bizim adayımız olarak sonuna kadar çalışmalarını içinde olacağız” diyen bir işçi Tuncay Sağıroğlu ile seçimden sonra da birlikte olacaklarını bildiklerini vurguladı. (Tekirdağ/EVRENSEL)

EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu