    • Tuzla adayı Ali Doğan: İşçileri bölmek isteyenlere karşı durmalıyız

    Tuzla Belediye Meclis Üyeliği Bağımsız Adayı Ali Doğan, Bingöl Çalıkağıl, Cunder ve Vartolular Derneğinin etkinliklerine katıldı.

    11 Mart 2019 11:36
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    Erman TÜRKMEN
    Tuzla

    Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Bağımsız Adayı Ali Doğan, emekçi mahallelerinde sürdürdüğü seçim çalışmasına devam ediyor. Doğan, Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü üyeleri ile bir yandan işçi duraklarında bildiri dağıtımları yaparken işçi evlerini ziyaretlerine de devam ediyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesi ile hafta sonu Tuzla’da yapılan etkinliklere katılan Ali Doğan, ve halkçı belediyecilik anlayışını işçi ve emekçilerle paylaşıyor.

    Lise ve üniversitelerde okuyan gençlerin de katıldığı seçim çalışmaları dahilinde Bingöl Çalıkağıl ve Cananlılar Derneğinin (Cunder) düzenlediği 8 Mart etkinliklerine katılan Ali Doğan, işçi ve emekçilerden destek istedi. Muş Vartolular Derneği’nde de yurttaşlara seslenen Doğan, belediye meclisi listelerinde işçilerin temsilcisi olmadığını vurgulayarak "İmar planından belediye başkanının maaşına, yapılan sosyal yardımların nasıl kullanıldığına kadar hiçbir konuda halka bilgi verilmiyor. Halktan hiç bir şey gizlemeden birlikte yönetmek adına belediye meclis üyeliğine adayım" dedi. Vartolular Derneği yönetici ve üyeleri, Doğan'a “Yıllardır seni tanıyoruz, her zaman işçinin, emekçinin, hak arayanın yanındasın, bizden birisin, tabii ki kendimize oy vereceğiz“ dedi.

    Liseli ve üniversiteli gençler, Ali Doğan'ın seçim çalışmasına katılıyor | Fotoğraf: Evrensel

    Tuzla Belediye Meclis Adayı Ali Doğan'a emekçilerden destek

    Tuzla Belediye Meclis Adayı Ali Doğan'a emekçilerden destek

    "İŞÇİLER KENDİ ADAYLARINA OY VERMELİ"

    Akşam saatlerinde ise Tuzla Şifa Mahallesi’nde bulunan Çankırı İl Derneğine ziyaret gerçekleştiren Ali Doğan, özellikle Tuzla’daki Çankırılıların Kazlıçeşme’den başlayarak deri fabrikalarında çalışan işçiler olduğunu, hem Emek Partisinin hem de kendisinin deri işçilerinin mücadelesinin hep yanında olduğunu ifade etti. "İşçiler, suni gündemlerle kendilerini bölerek emek mücadelesi vermelerini engellemeye çalışan iktidara karşı sözünü söylemek zorunda. Başta deri işçileri olmak üzere Çankırılı tüm işçi ve emekçiler kendi sözcüleri olacak adaylara oy vermeli" diyen Doğan, yöre derneklerindeki örgütlülüğün önemli olduğunu ifade etti.

    Tuzla adayı Ali Doğan: İşçilerin, emekçilerin temsilcisi olacağım

    Tuzla adayı Ali Doğan: İşçilerin, emekçilerin temsilcisi olacağım

    "İŞÇİLER BÖLÜNÜYOR ANCAK SORUNLARI ORTAK"

    Çankırı İl Derneği Başkanı ise ziyaretinden dolayı Ali Doğan'a teşekkür ederken "Üyelerimizin büyük kısmı deri sanayide çalışıyor. Elbette deri işçilerinin durumu eskiye göre çok kötü. Bir esnaf olarak söylebilirim ki bütün ülkede ekonomi yerel seçime endekslenmiş durumda. Ülkemizde yıllardır işçilerin çeşitli şekilde bölünüyor ancak sorunlarımız ortak" dedi.

    Tersane işçisi Ali Doğan belediye meclisine bağımsız aday oldu

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