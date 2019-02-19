Tersane işçisi Ali Doğan belediye meclisine bağımsız aday oldu

Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü, yerel seçimde tersane işçisi Ali Doğan’ı bağımsız meclis üyeliğine aday gösterdi. Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tuzla’da halkçı belediyeciliği esas alan emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerle bir araya gelip ortak bir platformda halkçı belediyeciliğin yerelde hayata geçirilmesi adına görüşmelerde bulunuldu. Ancak yapılan görüşmelerde böyle birliktelik, tüm çabalarımıza rağmen gerçekleşmemiştir. Bu nedenle 31 Mart Yerel seçiminde işçi kenti olan Tuzla’da, işçilerin ve emekçilerin sesi olacak, bir tersane işçisi arkadaşımızı bağımsız meclis üyesi Ali Doğan’ı aday göstermiş bulunuyoruz. Tüm Tuzlalı işçi ve emekçileri sesimizi ses katmaya, bağımsız adayımızı desteklemeye çağırıyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

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