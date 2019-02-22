22 Şubat 2019 15:43

DİSK: İşsizlik fonu, işverene destek fonuna dönüştü

DİSK Genel BaşkanI Arzu Çerkezoğlu, 7166 sayılı Torba Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişikliğe tepki gösterdi.

DİSK: İşsizlik fonu, işverene destek fonuna dönüştü

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu (Fotoğraf: DİSK)

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    DİSK Genel BaşkanI Arzu Çerkezoğlu, 7166 sayılı Torba Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununda yapılan değişikliği İşsizlik Sigortası Fonuna bir saldırı olarak değerlendirdi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan 7166 sayılı Torba Kanun ile İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının işverenlere peşkeş çekilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığını belirten Çerkezoğlu; “Sosyal tarafların, sendikaların ve emek örgütlerinin görüşlerine başvurulmadan, yangından mal kaçırırcasına hazırlanan yeni düzenleme ile İşsizlik Sigortası Fonundan işverenlere yeni bir teşvik sağlandı. ‘7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile 447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na yeni bir hüküm eklendi. Yapılan değişiklik ile işverenlere daha önce sağlanan sigorta prim ve vergi desteğinin yanında asgari ücret tutarı kadar ücret desteği sağlandı. İşverenlerin belirli koşullar altında yeni istihdam edecekleri işçilerin ücretlerinin asgari ücret kadar kısmı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödenecek” dedi.

    ‘İŞSİZLİK FONU YAĞMASI ARTACAK’

    Düzenleme ile İşsizlik Sigortası Fonundan işverenlere sağlanan yoğun SGK prim desteğinin yanında SGK borçlarına mahsup edilmek üzere ücret desteği sağlandığına dikkat çeken Çerkezoğlu şunları söyledi:

    “Böylece işverenin temel sorumluluklarından biri olan ücret, fiilen İşsizlik Sigortası Fonuna devrediliyor. İşverenlerin SGK'ya olan borçları İşsizlik Sigortası Fonuna ödetiliyor. Seçime odaklı bu düzenleme ile İşsizlik Fonunun yağması artacaktır.”

    ‘İŞSİZLİK FONUN PATRONA PEŞKEŞİ SÜRÜYOR’

    Düzenleme ile İşsizlik Sigortası Fonunun tam anlamıyla bir işveren destek fonuna dönüştüğünü ifade eden Çerkezoğlu; “Kriz döneminde yapılması gereken, işsizlik ödeneği hak etme koşullarının iyileştirilmesidir. Daha çok işsiz, daha uzun süre ve daha fazla işsizlik ödeneği alabilmelidir. İşsizlik sigortasından yaralanmak için son üç yılda 600 gün olan yararlanma koşulu 180 güne indirilmeli ve işsizlik ödeneklerinin miktar ve süresi uzatılmalıdır. Siyasal iktidar İşsizlik Sigortası Fonundan işsizlerin yaralanmasını kolaylaştıracak değişiklikler yapmazken, fonu işverenlere peşkeş çekmeye devam etmektedir. İşsizin hakkı ile işveren desteğine son verilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu işsizler için kullanılmalıdır” dedi.

    YAPILAN DÜZENLEME

    "1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık döneminde çalıştırılan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (aylık 2020 TL-asgari ücret) Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. İşverene sağlanan bu ücret desteği, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.” (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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