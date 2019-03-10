Millet Bahçesine dev horoz heykeli diktiler, Guinness'e başvuracaklar

Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabına dev horoz heykeli dikiliyor. Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanan heykel, kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre Pamukkale Belediye Başkanı AKP'li Hüseyin Gürlesin, heykel için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklarını belirterek, "Dünyanın en büyük horozunu 6 ayda tamamladık. Horoz heykelini kaidesine yerleştirdikten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuracağız. Denizli'nin simgesi olduğu için horoz heykeli yaptık. Denizli'nin sanayi ve turizm kenti olmasının yanında horozunu da ön plana çıkarmak istedik. Projemiz içinde Horoz Köy teması olduğu için bunu simgeleyen dünyanın en büyük horoz heykelini el yapımıyla yaparak, Türkiye'nin ismini dünyada duyuracağız. Sadece horozun uzunluğu 16 metre, kaidesi de 11 metre, toplam uzunluğu 27 metre olacak. Yaptığımız araştırmalarda bu uzunlukta bir horoz heykeli yok" dedi.

"AMACIMIZ DENİZLİ HOROZUNU DÜNYAYA TANITMAK"

Heykeltıraş Osman Atmaca da horoz heykelinin rötuşların ve ışıklandırma sisteminin ardından kaidesine yerleştirileceğini ifade ederek, "İki kişiyle 6 ayda yaptık. Amacımız Denizli horozunu dünyaya tanıtmak. Sadece horoz heykeli için 13 ton demir, kaidesiyle birlikte 26 ton demir kullandık. Bu horoz rekorlar kitabına girecek" diye konuştu.

"HAMDOLSUN BU GÜZELLİĞİ YAŞIYORUZ"

Fotoğraf: Ramazan Çetin/DHA

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da Millet Bahçesi Seyir Tepesi'nin ilk etabını oluşturan yapay şelalelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu ülkede İstanbul'a birinci köprü yapıldı, 'Yaptırtmayız' dediler, yaptık, milletimizin hayır dualarını aldık. İkinci köprü ihtiyaç oldu, 'Yaptırtmayız' yaptık, dualar aldık. Üçüncü köprüye dediler, 'Yaptırtmayız', mahkemeden karar getirdiler, onlar karar getirene kadar hamdolsun onu da ülkemize kazandırdık. Havalimanları, şehir hastaneleri yaptık evet biz yapmaya devam edeceğiz onlar da 'Hayır' demeye devam edecek. Biz milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz onlar da engellemeye. Bakınız Denizlimizde bu güzel eserle ilgili çok dedikodu yaptılar ama hamdolsun bugün bu güzelliği yaşıyoruz. Rabbim bu eserlerle bizleri buluşturmayı nasip eylesin. Böylesi horoz temalı bir seyir terasının açılması daha manidar. Allah yar ve yardımcımız olsun."

DENİZLİ BAĞIMSIZ ADAYI MEHMET KIRGIZ: SEYİT TEPESİ DEĞİL UTANÇ TEPESİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, projeyi çok sert eleştirmişti. 60 milyon TL’ye mal olan ve inşaatında kayıt dışı çalıştırılan 3 Afgan işçinin iş cinayetine kurban gittiği proje için Kırgız, “Seyir tepesi değil utanç tepesi” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Projenin yapıldığı alanın 200 metre ilerisinde zaten bir kent ormanı olduğunu belirten Kırgız, “Projenin yapıldığı alanda bin yıllık antik Bedir Yolu, onun üstünde de Roma ve Bizans döneminden kalan kalıntılar var. Göz göre göre insanlık tarihi yok edilmiştir” demişti. (HABER MERKEZİ)

Denizli Adayı Mehmet Kırgız: Seyir tepesi değil utanç tepesi

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