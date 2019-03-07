HDP'nin Siirt’te afişleri toplatıldı, Esenler'de aracına saldırıldı

Siirt Savcılığı, HDP’nin "Özgürlük kendi kendini yönetmekle başlar" şeklindeki seçim sloganını “Özgürlük özerklikle başlar. Özgürlük öz yönetimle başlar” diye yorumlayarak afişlere el konulmasını istedi. İstanbul Esenler'de ise HDP'nin seçim aracına dün gece yapılan saldırıya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunan Belediye Eş Başkan Adayı Celal Alphan’a, "mobese kameraları bozuk" denilerek bir şey yapılamayacağı söylendi.

SİİRT'TE SLOGANLAR YORUMLANDI, UYGUN GÖRÜLMEDİ!

Mezopotamya Ajansının haberine göre Siirt’te Halkların Demokratik Partisi (HDP), kentin birçok noktasına “Azadî bixwerevebirinê dest pê dike (Özgürlük kendi kendini yönetmekle başlar)” ve “Ya me ye (Bizimdir)” yazılı afişleri billboardlara astı. Bilboardlarda yer alan afişlere ilişkin 6 Mart’ta (dün) ilginç bir karar alındı.

HDP’nin kentin birçok noktasına astığı billboardlarına ilişkin tutanak tutan emniyet güçleri, afişlerin asıldığı noktalara tek tek yer vererek “…çeşitli ebatlarda beyaz zemin üzerine ‘Azadî bixwereberinê dest pê dike’ Kürtçe ibareli ve özgürlük kendi kendini yönetmekle başlar, özgürlük özerklikle başlar, özgürlük özyönetimle başlar anlamına gelebileceği değerlendirilen ve ‘YA ME YE’ Kürtçe ibareli ‘Bizimdir’ anlamına geleceği değerlendirilen parti reklam afişlerinin yapıştırılmış olduğu görülerek konu ile ilgili tutanak tanzim edilmiştir” diyerek konulu Cumhuriyet Savcısına iletti.

Cumhuriyet Savcısı da “CMK 127/1 maddesi gereği gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında mevcut ibareli tüm parti reklam afişlerine, tanıtım broşürlerine, pankartlara, dövizlere el konulması, terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatılması, faillerin tespit edilmesi halinde ifadelerinin alınması, 24 saat içerisinde mahkeme onayına sunulmak üzere hazırlanan evrakın Siirt Cumhuriyet Başsavccılığna gönderilmesi, konu ile ilgili olarak araştırmaya devam edilmesi” talimatını verdi.

Savcılığın kararı sonrası polis Siirt’te billboardlardaki afiş ile pankartları kaldırdı.

ESENLER'DE "MOBESE BOZUK" YANITI

Fotoğraf: MA

İstanbul’un Esenler İlçesi Dörtyol mevkiinde Hakların Demokratik Partisi'nin (HDP), seçim aracına “kimliği belirsiz kişi veya kişilerce” saldırıda bulunuldu. Dün gece park halindeki 2 aracın tekerlekleri kesici bir aletle patlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de Fatih Mahallesi'nde bulunan seçim bürosunu “kimliği belirsiz kişi veya kişiler” tarafında saldırı gerçekleştirilmiş, büroda bulunan HDP bayrakları parçalanmıştı.

Mezopotamya Ajansına konuşan HDP Esenler Belediye Eşbaşkan adayları Celal Alphan ve Gülsüm Öztürk, yapılan saldırılarla ilgili şikayette bulunmasına rağmen, sonuç alamadıklarını söyledi.

"SALDIRININ OLDUĞU YERDE KAMERALAR VAR"

Daha önce de seçim bürolarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatan Eş Başkan Adayı Celal Alphan, “Dün akşam saatlerinde iki seçim arabalarımıza yönelik saldırılar gerçekleşti. Saldırının olduğu ye, Esenler’in en işlek yeri olan Dörtyol’da gerçekleşiyor. Dörtyol bütün siyasi partilerin arabalarının olduğu ve mobese kameraların olduğu bir yer” diye belirtti.

Saldırılarla ilgili yetkili mercilere şikayette bulunduklarını ifade eden Alphan, emniyetin "Mobese kameraları bozuk" diyerek herhangi bir şey yapmadığını ifade etti. Alphan “Şikayet başvurularına aldığımız cevaplardan dolayı saldırıların organize işlendiğini düşünüyoruz. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum; failleri bulun ve gerekeni yapın” dedi.

Esenler Eş Başkan Adayı Gülsüm Öztürk ise saldırıya ilişkin şunları ifade etti: “Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu saldırılar bizi asla yıldıramayacaktır. Kaybedeceklerini bildiklerinden dolayı bizlere saldırıyorlar. Bu saldırılara asla boyun eğmeyeceğiz. Devlet bu saldırganları bulamıyorsa bu devletin acizliğidir. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar biz halklar olarak mutlaka kazanacağız.” (HABER MERKEZİ)