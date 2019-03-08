08 Mart 2019 22:23
Son Güncellenme Tarihi: 09 Mart 2019 12:51

Kadınlar, polis ablukasına rağmen Gece Yürüyüşü için Taksim'e çıktı

17’nci Feminist Gece Yürüyüşü'nü engelleyen polis, ara sokaklarda kadınlara karşı biber gazı ve plastik mermi kullanarak saldırdı.

GÜNCELLENDİ
Kadınlar, polis ablukasına rağmen Gece Yürüyüşü için Taksim'e çıktı

Fotoğraf: Evrensel

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    İstanbul'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde saat 19.30'da başlaması planlanan 17’nci Feminist Gece Yürüyüşü öncesinde polis İstiklal Caddesi’ni "güvenlik" gerekçesiyle kapattı. Polis ablukasına rağmen on binlerce kadın alanı doldurdu. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis barikatı kuruldu, yürüyüşe izin verilmedi ve kadınlara biber gazıyla saldırıldı. Feminist Gece Yürüyüşü çağrıcıları ise "Yürüyüşümüzden vazgeçmeye niyetimiz yok" açıklaması yaptı.

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

    Kadınlar Birlikte Güçlü'nün çağrı yaptığı 17’nci Feminist Gece Yürüyüşü öncesi kadınların buluşma noktası olan İstiklal Caddesi’nin giriş çıkışları ve ara sokaklar yayalara kapatıldı. Kadınlar, polisin yürüyüşe izin vermemesine "Her sene aynı şey" diyerek tepki gösterdi.

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

    Polis, barikatın açılmamasını sloganlarla protesto eden kadınlara polis biber gazı sıktı.

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

    Polislerin kadınların üzerine köpeklerle yürüdüğü görüldü.

    Saat 19.30'dan itibaren Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan ve yürümekte kararlı olan kadınlar, polisin müdahalesi sonucu Taksim'in ara sokaklarına alkışlar eşliğinde dağıldı. Ara sokaklarda devam eden müdahalelerde bayılanlar oldu.

    Tüm müdahalelere rağmen Taksim'den ayrılmayan kadınlar, "Geceleri de sokakları terk etmiyoruz" mesajı verdi. "Varız" diyen kadınlar yapılan müdahaleyi bulundukları her yerden protesto ederek gece boyunca alanlarda olacaklarını duyurdu. 

    "HAKLI OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ"

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

    Yürüyüşün engellenmeye çalışılmasına ve kadınlara yönelik gaz saldırısına karşı bir açıklama yapan Feminist Gece Yürüyüşü çağrıcıları “Yürüyüşümüzden vazgeçmeye niyetimiz yok” dedi. Kadınlar açıklamada “Haklarımızın gasp edilmeye çalışıldığını, eşitlik talebimizin susturulmaya çalışıldığını, bize itaatin öğütlendiğini görüyoruz. Her gün çeşitli biçimlerde şiddete uğrarken bize, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evde oturun deniyor! Soruyoruz: Bu toplumun yarısını oluşturan kadınların haklarından rahatsız olan, kadınların sesini kısmaya çalışan devlet kimin devleti? Bu isyandan, eşitlik talebimizden, daha özgür bir hayat tahayyülümüzden, kahkahamızdan, arzularımızdan, varoluşumuzdan, yılların mücadelesiyle kazandığımız haklardan ve 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşümüzden vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. Haklı olduğumuzu biliyoruz. Hakkımız olduğunu biliyoruz” dedi.

    25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde de kadınların yürüyüşü engellemişti.

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer/Evrensel

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer

    Fotoğraf: Eylem Nazlıer

    (İstanbul/EVRENSEL)

    TBB POLİS MÜDAHALESİNİ KINADI

    Türkiye Barolar Birliği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstiklal Caddesinde yapılmak istenen kadın yürüyüşünün engellenmesini ve polisin müdahalesini kınadı. Açıklamada, “Anayasamıza göre silahsız ve saldırısız "toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" temel bir haktır. İzne tabi değildir. Bu sebeple polisin güç kullanarak yaptığı müdahale hukuka aykırıdır. Bu olayın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara yönelik gerçekleşmesi trajik bir çelişkidir. Kadın Haklarını korumaya ilişkin temel mevzuatın kaldırılmasına yönelik propaganda çalışmalarına hoşgörü ile yaklaşılıp, kadınların mevcut kazanımlarını korumaya ve toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik barışçıl bir toplantıya güç kullanılarak müdahale edilmesinin izahı mümkün değildir” denildi. (HABER MERKEZİ)

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