Dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart için alanlardaydı

Dünyanın dört bir yanında kadınlar, krize, savaşa, şiddete karşı, haklarını savunmak için bir araya geldi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılan eylemlerde, krize, eşitsizliğe, şiddete, istismara, taciz ve tecavüze karşı taleplerin öne çıktı.

ALMANYA

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Almanya’da on binlerce kadın sokağa çıkarak taleplerini dile getirdi. Yaklaşık 40 ayrı kentte yapılan gösterilerin en büyüğü başkent Berlin’de düzenlendi. Alexander Meydanı’nda bir araya gelen 20 binden fazla kadın kent merkezinde ırkçılığa, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe karşı sloganlar atarak, pankartlar ve dövizler taşıyarak gösteri yaptılar. Çok sayıda kadın örgütünün çağrısını yaptığı gösteriye Sol Parti başta olmak üzere değişik örgütler de destek verdi.

Kapitalizm ve ataerkil aile yapısına eleştirilerin yer aldığı pankart ve dövizler dikkat çekti. Öğle saatlerinde saat 12’ye beş kala, Robert-Koch-Platz’ta 300 kişi sandalyelerle oturarak “grev”e çıktığını ifade etti. Eyleme daha çok Charite hastanesi çalışanlarının destek verdiği ifade edildi. Neues Deutschland gazetesinde çalışan kadınlar da gün boyunca grev yaparak çalışmadı.

Fotoğraf: Evrensel

Hamburg’da ise en az 10 bin kadın sokağa çıktı. Kent içinde yapılan gösteriye erkekler de destek verdi. Köln’de merkez tren istasyonu önünde toplanan kadınlar da kent merkezinde taleplerini haykırdıkları bir gösteri düzenledi. Eylemi düzenleyen kadın örgütleri tarafından verilen bilgiye göre en az 3 bin kadın eyleme katıldı. Stuttgart, Bielefeld, Frankfurt gibi pek çok kentte yapılan gösterilere de binlerce kişi katıldı.

Geçmiş yıllara göre kitlesel geçen Almanya’daki 8 Mart eylemlerine sendikaların katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

NORVEÇ

Norveç’te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ülke genelinde 82 yerde çeşitli etkinlikler ve yürüyüşlerle kutlandı. Stavanger ilinde temel sloganlardan biri, “kızların sünneti de bir tacizdir” oldu.

Ülke genelinde on binlerce kadın ve erkek sokaklara çıkarak, hükümetin kürtaj yasasında yapmak istediği değişikliğe karşı tepkilerini dile getirdi. Kadınlar, başbakan bu konuda ısrar ederse, karşılığında büyük tepki vereceklerini söylediler ve "Kürtaj yasasına dokunma!" dediler.

Fotoğraf: Evrensel

Başkent Oslo’daki kutlamaya bu yıl katılanların sayısı, geçen yıla göre yaklaşık iki misli artarak 14 bin kişi oldu. Yapılan konuşmalarda bu yılın katılımındaki sayı artışının nedeninin, hükümetin kürtaj yasasında yapmak istediği değişiklik olduğu belirtildi. Konuşmalarda, hükümetin kadın haklarına saldırdığı ve buna karşı mücadele edilmesi, kadın erkek eşitliği sağlanmadan demokrasinin olamayacağı söylendi. Konuşmaların devamında, kadınların işyerlerinde tacize uğramalarının durdurulması ve ILO sözleşmesinin hemen uygulanması, savaş ve çatışmalarda kadınlara karşı silah olarak kullanılan tecavüzün durdurulması, istismarcıların, inşaat sektöründe daha fazla kadın çalışan için aktif politikaların hayata geçirilmesi, insan ticareti mağdurlarına oturma izni verilmesi, azınlık grubunda olan kadınların işe alınması, ırkçılığa karşı mücadele edilmesi, kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliğin ortada kaldırılması ve eşit ücret talebi, herkese iş sağlanması ve altı saatlık işgünü, NATO üslerinin Norveç’ten çıkması, daimi ikamet için gelir şartının kaldırılması gibi taleplerde bulunuldu.

İSVEÇ

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde İsveç’in pek çok yerleşim birimde sokak ve meydanlara çıkan kadınlar, eşitlik ve adalet istedi. Göteborg ilinde iki ayrı gösteri düzenlendi. Sol Gençlik, Herşey Herkesin, Sol Parti, Sosyalist Parti, Feminist İnisiyatif ve Genç Feministler “Uluslararası Dayanışma ve Sınırsız Kardeşlik” parolasıyla Jerntorget Meydanı’nda saat 17.00’de gösteri düzenledi. 8 Mart Komitesi de, Gustaf Adolfs Meydanı’nda miting yaptı. Ellerinde “6 saatlik işgünü”, “Kahrolsun ataerkil sistem”, “Dünya kadınlarıyla dayanışma”, “Kadını özgürleştir, halkı özgürleştir”, “Yaşasın kadınların uluslararası dayanışması” ve “Benim vücudum, benim seçimim” pankrat ve dövizlerini taşıyan kadınlar Göteplatsen Meydanına yürüdü.

Fotoğraf: Evrensel

Action Aid Swedwn adlı örgüt de, “Kadınlara yönelik erkek şiddetini durdurun” sloganıyla bir gösteri düzenledi. Eyleme katılan yüzlerce kadın, İsveç hükümetinden kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi için yasalarda değişiklik yapmasını ve şiddet uygulayan erkeklere verilen cezaların artırılmasını talep etti. Namus ve töreden kaynaklı baskı ve cinayetlere karşı çalışma yürüten “Pela ve Fadime’yi Asla Unutma” adlı örgütlenme, parlamento binasının yanındaki Mynttorget Meydanında eylem yaptı. Stockholm’deki gösteri ise 8 Mart Komitesinin çağrısıyla, “Kadın nefretine karşı mücadele – Patriyarkalizme karşı mücadele” şiarıyla Humlegorden Parkında düzenlendi.

AVUSTURYA

Avusturya’nın başkenti Viyana'da alanlara çıkan binlerce kadın birleşme ve mücadele çağrısı yaptı.

Yürüyüşte yapılan konuşmalar ve açılan pankartlarda, 30 saatlik iş haftası, çocuk ve yaşlılara ücretsiz bakım, asgari ücretin 1700 avroya yükseltilmesi, şiddete karşı kadın sığınma evlerinin artırılması gibi talepler öne çıktı.

Fotoğraf: Evrensel

ABD

Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

ABD'nin New York kentinde bulunan Union Meydanı'nda toplanan kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

BREZİLYA

Fotoğraf: Dario Oliveira/AA

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde binlerce kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Paulista Caddesi'nde toplanan kadınlar Brezilya'nın ırkçı Devlet Başkanı Jair Bolsanaro'yu protesto eden pankartlar taşıyıp sloganlar attılar.

Fotoğraf: Dario Oliveira/AA

ARJANTİN

Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de gerçekleşen yürüyüşte, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu binlerce kişi, Ulusal Kongre binasından ülkenin resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'nın yakınında bulunan Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.

Çeşitli kitle örgütleri, kadın hakları savunucuları ve siyasi partilerin de yer aldığı yürüyüşte bazı kadınların Suriye'de hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmek için başlarını örtüp Suriye bayrakları taşıması dikkati çekti.

Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

İSPANYA

Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İspanya'daki tüm kentlerde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yüksek katılımlı gösteriler düzenlendi.

İki saatlik genel greve giden kadınlar, gün boyunca düzenlenen gösterilerde "İşte, maaşta, erkeklerle gerçek eşitlik ve kadına yönelik şiddete son" çağrıları yaptı. İşçi sendikalarının çağrısıyla kadın-erkek eşitliği ve kadına karşı şiddete ilişkin taleplerin öne çıkarıldığı grev dolayısıyla ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar oldu.

Gösterilerin en yüksek katılımlıları, başkent Madrid ve Barselona kentlerinde oldu.

Madrid'in merkezindeki Prado Bulvarı ve Gran Via Caddesi'ni dolduran çoğunluğu kadın yüz binlerce kişi, "Durdurulmazız. Eğer kadınlar durursa dünya durur" yazılı pankartın arkasından yürüdü.

Barselona'da yerel polis, kentteki 8 Mart etkinliğine 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

BELÇİKA

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de kitle örgütlerinin ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik taleplere ilişkin pankartlar taşındı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık bin kadın, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'na doğru yürüdü.

Kadınlar, yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" gibi sloganlar attı.

BANGLADEŞ

Fotoğraf: Zakir Hossain Chowdhury/AA

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar gösteri sırasında kadın haklarını savunan pankartlar taşıdı.

ENDONEZYA

Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, kadın haklarını savunan pankartlar taşındı.

AVUSTRALYA

Fotoğraf: Asanka Brendon Ratnayake/AA

Avustralya'nın Melbourne kentinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleşti.

KOLOMBİYA

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Santa Fe bölgesinde toplanan kitle yürüyüş düzenledi.

Fotoğraf: Daniel Salgar Antolinez/AA

(DIŞ HABERLER)

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