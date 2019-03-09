09 Mart 2019 08:20
Son Güncellenme Tarihi: 09 Mart 2019 11:25

Dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart için alanlardaydı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar pek çok ülkede krize, şiddete, eşitsizliğe karşı alanlara çıktı.

GÜNCELLENDİ
Dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart için alanlardaydı

Fotoğraflar: AA, Kolaj: Evrensel

    • Paylaş

    Dünyanın dört bir yanında kadınlar, krize, savaşa, şiddete karşı, haklarını savunmak için bir araya geldi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yapılan eylemlerde, krize, eşitsizliğe, şiddete, istismara, taciz ve tecavüze karşı taleplerin öne çıktı.

    ALMANYA

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Almanya’da on binlerce kadın sokağa çıkarak taleplerini dile getirdi. Yaklaşık 40 ayrı kentte yapılan gösterilerin en büyüğü başkent Berlin’de düzenlendi. Alexander Meydanı’nda bir araya gelen 20 binden fazla kadın kent merkezinde ırkçılığa, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe karşı sloganlar atarak, pankartlar ve dövizler taşıyarak gösteri yaptılar. Çok sayıda kadın örgütünün çağrısını yaptığı gösteriye Sol Parti başta olmak üzere değişik örgütler de destek verdi.

    Kapitalizm ve ataerkil aile yapısına eleştirilerin yer aldığı pankart ve dövizler dikkat çekti. Öğle saatlerinde saat 12’ye beş kala, Robert-Koch-Platz’ta 300 kişi sandalyelerle oturarak “grev”e çıktığını ifade etti. Eyleme daha çok Charite hastanesi çalışanlarının destek verdiği ifade edildi. Neues Deutschland gazetesinde çalışan kadınlar da gün boyunca grev yaparak çalışmadı.

    Fotoğraf: Evrensel

    Hamburg’da ise en az 10 bin kadın sokağa çıktı. Kent içinde yapılan gösteriye erkekler de destek verdi. Köln’de merkez tren istasyonu önünde toplanan kadınlar da kent merkezinde taleplerini haykırdıkları bir gösteri düzenledi. Eylemi düzenleyen kadın örgütleri tarafından verilen bilgiye göre en az 3 bin kadın eyleme katıldı. Stuttgart, Bielefeld, Frankfurt gibi pek çok kentte yapılan gösterilere de binlerce kişi katıldı.

    Geçmiş yıllara göre kitlesel geçen Almanya’daki 8 Mart eylemlerine sendikaların katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

    NORVEÇ

    Norveç’te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ülke genelinde 82 yerde çeşitli etkinlikler ve yürüyüşlerle  kutlandı. Stavanger ilinde temel sloganlardan biri, “kızların sünneti de bir tacizdir” oldu.

    Ülke genelinde on binlerce kadın ve erkek sokaklara çıkarak, hükümetin kürtaj yasasında yapmak istediği değişikliğe karşı tepkilerini dile getirdi. Kadınlar, başbakan bu konuda ısrar ederse, karşılığında büyük tepki vereceklerini söylediler ve "Kürtaj yasasına dokunma!" dediler.

    Fotoğraf: Evrensel

    Başkent Oslo’daki kutlamaya bu yıl katılanların sayısı, geçen yıla göre yaklaşık iki misli artarak 14 bin kişi oldu. Yapılan konuşmalarda bu yılın katılımındaki sayı artışının nedeninin, hükümetin kürtaj yasasında yapmak istediği değişiklik olduğu belirtildi. Konuşmalarda, hükümetin kadın haklarına saldırdığı ve buna karşı mücadele edilmesi, kadın erkek eşitliği sağlanmadan demokrasinin olamayacağı söylendi. Konuşmaların devamında, kadınların işyerlerinde tacize uğramalarının durdurulması ve ILO sözleşmesinin hemen uygulanması, savaş ve çatışmalarda kadınlara karşı silah olarak kullanılan tecavüzün durdurulması, istismarcıların, inşaat sektöründe daha fazla kadın çalışan için aktif politikaların hayata geçirilmesi, insan ticareti mağdurlarına oturma izni verilmesi, azınlık grubunda olan kadınların işe alınması, ırkçılığa karşı mücadele edilmesi, kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliğin ortada kaldırılması ve eşit ücret talebi, herkese iş sağlanması ve altı saatlık işgünü, NATO üslerinin Norveç’ten çıkması, daimi ikamet için gelir şartının kaldırılması gibi taleplerde bulunuldu.

    İSVEÇ

    8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde İsveç’in pek çok yerleşim birimde sokak ve meydanlara çıkan kadınlar, eşitlik ve adalet istedi. Göteborg ilinde iki ayrı gösteri düzenlendi. Sol Gençlik, Herşey Herkesin, Sol Parti, Sosyalist Parti, Feminist İnisiyatif ve Genç Feministler “Uluslararası Dayanışma ve Sınırsız Kardeşlik” parolasıyla Jerntorget Meydanı’nda saat 17.00’de gösteri düzenledi. 8 Mart Komitesi de, Gustaf Adolfs Meydanı’nda miting yaptı. Ellerinde “6 saatlik işgünü”,  “Kahrolsun ataerkil sistem”,  “Dünya kadınlarıyla dayanışma”, “Kadını özgürleştir, halkı özgürleştir”, “Yaşasın kadınların uluslararası dayanışması” ve “Benim vücudum, benim seçimim” pankrat ve dövizlerini taşıyan kadınlar Göteplatsen Meydanına yürüdü.

    Fotoğraf: Evrensel

    Action Aid Swedwn adlı örgüt de, “Kadınlara yönelik erkek şiddetini durdurun” sloganıyla bir gösteri düzenledi. Eyleme katılan yüzlerce kadın, İsveç hükümetinden kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi için yasalarda değişiklik yapmasını ve şiddet uygulayan erkeklere verilen cezaların artırılmasını talep etti. Namus ve töreden kaynaklı baskı ve cinayetlere karşı çalışma yürüten “Pela ve Fadime’yi Asla Unutma” adlı örgütlenme, parlamento binasının yanındaki Mynttorget Meydanında eylem yaptı. Stockholm’deki gösteri ise 8 Mart Komitesinin çağrısıyla, “Kadın nefretine karşı mücadele – Patriyarkalizme karşı mücadele” şiarıyla Humlegorden Parkında düzenlendi.

    AVUSTURYA

    Avusturya’nın başkenti Viyana'da alanlara çıkan binlerce kadın birleşme ve mücadele çağrısı yaptı. 

    Yürüyüşte yapılan konuşmalar ve açılan pankartlarda, 30 saatlik iş haftası, çocuk ve yaşlılara ücretsiz bakım, asgari ücretin 1700 avroya yükseltilmesi, şiddete karşı kadın sığınma evlerinin artırılması gibi talepler öne çıktı.

    Fotoğraf: Evrensel

    ABD

    Fotoğraf: Atılgan Özdil/AA

    ABD'nin New York kentinde bulunan Union Meydanı'nda toplanan kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

    BREZİLYA

    Fotoğraf: Dario Oliveira/AA

    Brezilya'nın Sao Paulo kentinde binlerce kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Paulista Caddesi'nde toplanan kadınlar Brezilya'nın ırkçı Devlet Başkanı Jair Bolsanaro'yu protesto eden pankartlar taşıyıp sloganlar attılar.

    Fotoğraf: Dario Oliveira/AA

    ARJANTİN

    Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

    Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de gerçekleşen yürüyüşte, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu binlerce kişi, Ulusal Kongre binasından ülkenin resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'nın yakınında bulunan Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.

    Çeşitli kitle örgütleri, kadın hakları savunucuları ve siyasi partilerin de yer aldığı yürüyüşte bazı kadınların Suriye'de hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmek için başlarını örtüp Suriye bayrakları taşıması dikkati çekti.

    Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

    İSPANYA

    Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

     İspanya'daki tüm kentlerde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yüksek katılımlı gösteriler düzenlendi.

    İki saatlik genel greve giden kadınlar, gün boyunca düzenlenen gösterilerde "İşte, maaşta, erkeklerle gerçek eşitlik ve kadına yönelik şiddete son" çağrıları yaptı. İşçi sendikalarının çağrısıyla kadın-erkek eşitliği ve kadına karşı şiddete ilişkin taleplerin öne çıkarıldığı grev dolayısıyla ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar oldu.

    Gösterilerin en yüksek katılımlıları, başkent Madrid ve Barselona kentlerinde oldu.

    Madrid'in merkezindeki Prado Bulvarı ve Gran Via Caddesi'ni dolduran çoğunluğu kadın yüz binlerce kişi, "Durdurulmazız. Eğer kadınlar durursa dünya durur" yazılı pankartın arkasından yürüdü.

    Barselona'da yerel polis, kentteki 8 Mart etkinliğine 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.

    Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

    BELÇİKA

    Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de kitle örgütlerinin ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik taleplere ilişkin pankartlar taşındı.

    Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık bin kadın, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'na doğru yürüdü.

    Kadınlar, yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" gibi sloganlar attı.

    BANGLADEŞ

    Fotoğraf: Zakir Hossain Chowdhury/AA

    Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar gösteri sırasında kadın haklarını savunan pankartlar taşıdı.

    ENDONEZYA

    Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

    Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, kadın haklarını savunan pankartlar taşındı.

    AVUSTRALYA

    Fotoğraf: Asanka Brendon Ratnayake/AA

    Avustralya'nın Melbourne kentinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleşti.

    KOLOMBİYA

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Santa Fe bölgesinde toplanan kitle yürüyüş düzenledi.

    Fotoğraf: Daniel Salgar Antolinez/AA

    (DIŞ HABERLER)

    Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri

    Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Umudumuz, direncimiz ve gücümüz var

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Umudumuz, direncimiz ve gücümüz var

    Kadınlar, polis ablukasına rağmen Gece Yürüyüşü için Taksim'e çıktı

    Kadınlar, polis ablukasına rağmen Gece Yürüyüşü için Taksim'e çıktı

    Karabağlar Belediyesi işçisi kadınlar, 8 Mart'a grevde girdi

    Karabağlar Belediyesi işçisi kadınlar, 8 Mart'a grevde girdi

    Emek Partisi: Kadınların mücadele ve dayanışma günü 8 Mart kutlu olsun

    Emek Partisi: Kadınların mücadele ve dayanışma günü 8 Mart kutlu olsun

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Cezayir'de Buteflika'ya karşı kitlesel eylemler sürüyor
    SONRAKİ HABER

    Bayraklı Belediyesinde TİS imzalandı
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Muhtemel bir Gezi'ye iddianame

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Yerel seçimler, işçiler ve işçilerin adayları

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Venezuela için 5 senaryo

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Koşullar

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Herkesin bildiği sırlar!

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Haberleri kendinden daha tehlikeli: Momo

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Kültürel yokluğumuz satranç
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya kadınlar günü batının anlayışı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya kadınlar günü batının anlayışı

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kadına yine "annelik" rolü biçti: "Bizim için kadınlar günü her gün. Ana yoksa insan yok. Ana varsa insan var"

    Köy okulunda ihmal: 3 öğrenci yandı
    Köy okulunda ihmal: 3 öğrenci yandı

    Diyarbakır Ergani'de bir köy okulunda şirketin getirdiği yemekleri sınıfta ısıttığı sırada su ısıtıcısının devrilmesi sonucu 3 öğrenci yandı.

    Finlandiya’da her yıl 50 bin kadın cinsel şiddete maruz kalıyor
    Finlandiya’da her yıl 50 bin kadın cinsel şiddete maruz kalıyor

    Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı raporda Finlandiya'da her yıl 50 bin civarında kadının cinsel şiddete uğradığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart için alanlardaydı
    Dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart için alanlardaydı

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar pek çok ülkede krize, şiddete, eşitsizliğe karşı alanlara çıktı.

    Efemçukuru'nda bilirkişi incelemesi: Atık havuzundan numune alınamadı
    Efemçukuru'nda bilirkişi incelemesi: Atık havuzundan numune alınamadı

    Efemçukuru'ndaki altın madeninin kapasite artırımına karşı açılan davanın bilirkişi incelemesinde atık su toplama havuzlarından numune alınamadı.

    Reyhan Başaran: Bizim ödediğimiz vergilerle bize böbürleniyorlar
    Reyhan Başaran: Bizim ödediğimiz vergilerle bize böbürleniyorlar

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, İzmit ve Derince’de ziyaretlerde bulundu.

    Cumhur İttifakının Nazilli adayı Haluk Alıcık kadın çalışanı darbetti
    Cumhur İttifakının Nazilli adayı Haluk Alıcık kadın çalışanı darbetti

    Cumhur İttifakı’nın MHP Nazilli Belediye Başkanı ve adayı Haluk Alıcık’ın belediyede çalışan bir kadını darbettiği ortaya çıktı.

    Cezayir'de Buteflika'ya karşı kitlesel eylemler sürüyor
    Cezayir'de Buteflika'ya karşı kitlesel eylemler sürüyor

    Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı eylemler sürdü. Katılımın yoğun olduğu eylemlerde "Buteflika'ya hayır" denildi.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Bir ulusun müzisyeni; Mihemed Şêxo
    Bir ulusun müzisyeni; Mihemed Şêxo
    Sağlıklı cilt hakkında doğru veya yanlış bilinen 7 bilgi
    Sağlıklı cilt hakkında doğru veya yanlış bilinen 7 bilgi
    Gerçekleşmiş Bir Düş Kuran Kadın: Aleksandra Kollontay
    Gerçekleşmiş Bir Düş Kuran Kadın: Aleksandra Kollontay
    Süper Lig'de 25'inci hafta Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açılıyor
    Süper Lig'de 25'inci hafta Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açılıyor
    Yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri yargının hedefinde
    Yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri yargının hedefinde

    Özellikle iktidar kanadının parçası olduğu yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını içeren haberler cezalarla susturulmaya çalışılıyor.

    ‘Yerel yönetim adayları mültecilerin de kapısını çalabilmeli’
    ‘Yerel yönetim adayları mültecilerin de kapısını çalabilmeli’

    Seçim bildirgelerinin vaatler kısmında mültecilere yer bile verilmemiş, mültecilerin yaşamları yok sayılmış durumda.

    Şehir hastanesi içinde ayrı dışında ayrı ulaşım çilesi
    Şehir hastanesi içinde ayrı dışında ayrı ulaşım çilesi

    Bilkent Şehir Hastanesine ulaşım vatandaşlar için çileye dönmüş durumda. 4 araç değiştirmek zorunda kalan hastalar uzaklıktan şikayetçi.

    Nar ve kar zamanı: Umut, özlem, bekleyiş
    Nar ve kar zamanı: Umut, özlem, bekleyiş

    12 Eylül dönemini anlatan Nar Zamanı ve Kar Zamanı isimli kısa filmlerin yönetmeni Cevahir Çokbilir’le konuştuk.

    Sağlıkta zorunlu bağış dönemi: Bağış yoksa tedavi de yok
    Sağlıkta zorunlu bağış dönemi: Bağış yoksa tedavi de yok

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde, hastalardan yaptıracakları işlemler için bağış adı altında para talep edilmeye devam ediliyor.

    Polis, HDP Diyarbakır il binasınının kapısını kırdı: 7 gözaltı
    Polis, HDP Diyarbakır il binasınının kapısını kırdı: 7 gözaltı

    10 kişinin açlık grevini sürdürdüğü HDP Diyarbakır il binasını basan polis dış kapıyı kırarak içeriye girdi, 7 kişiyi gözaltına aldı.

    Karabağlar Belediyesi işçisi kadınlar, 8 Mart'a grevde girdi
    Karabağlar Belediyesi işçisi kadınlar, 8 Mart'a grevde girdi

    8 Mart’a grevde giren Karabağlar Belediyesi çalışanı kadınlar, tüm kadınlara emekleri için mücadele çağrısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Umudumuz, direncimiz ve gücümüz var
    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Umudumuz, direncimiz ve gücümüz var

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar, krize, şiddete, savaşa, eşitsizliğe ve kazanılmış haklara yönelik saldırılara karşı sokaklara çıktı.

    Alper Taş, arka bahçenin de vitrinin de bizim olduğunu hatırlattı!
    Alper Taş, arka bahçenin de vitrinin de bizim olduğunu hatırlattı!

    Bülent Falakaoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş'ın yerel yönetim anlayışını ve projelerini açıkladığı toplantıdan izlenimlerini yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Flormar’da anlaşma sağlandı, direniş sona erdi
    Flormar’da anlaşma sağlandı, direniş sona erdi

    Flormar’da sendika hakkı için direnen işçilerin direnişinin 297. gününde anlaşma sağlandı. İşçiler direnişe son verdi.

    SODEV Raporu | AKP’li seçmenin cezalandırma yöntemi: Sandığa gitmeme
    SODEV Raporu | AKP’li seçmenin cezalandırma yöntemi: Sandığa gitmeme

    Sosyal Demokrasi Vakfının araştırmasına göre seçmenlerin yüzde 54.3’ünün oy tercihlerinde mevcut ekonomik durum etkili olacak.

    MA Muhabiri Yasin Kobulan’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi
    MA Muhabiri Yasin Kobulan’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

    Mezopotamya Haber Ajansı Muhabiri Yasin Kobulan'a “Zincirleme terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

    Eğitim hakkını kullanamayan kadın sayısı 10 milyona yakın
    Eğitim hakkını kullanamayan kadın sayısı 10 milyona yakın

    Altınbaş Üniversitesinden Zeynep Banu Dalaman, 10 milyona yakın kadının eğitim hakkını gereken şekilde kullanamadığını söyledi.

    HDP’li iki milletvekili daha açlık grevine başladı
    HDP’li iki milletvekili daha açlık grevine başladı

    HDP Diyarbakır il binasında başlatılan açlık grevi sürerken, Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç da açıklama yaparak eyleme dahil oldu.

    AKP’ye göre, CHP milli güvenlik sorunu
    AKP’ye göre, CHP milli güvenlik sorunu

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ülkenin ana muhalefet partisi CHP’nin milli güvenlik sorununa dönüştüğünü iddia etti.

    Sıva ustası iskelenin çökmesi nedeniyle hayatını kaybetti
    Sıva ustası iskelenin çökmesi nedeniyle hayatını kaybetti

    Maraş’ta bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan 51 yaşındaki Ali Can, iskelenin çökmesi nedeniyle yere düşerek hayatını kaybetti.