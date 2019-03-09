Cezayir'de Buteflika'ya karşı kitlesel eylemler sürüyor

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı başkent Cezayir başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde eylemler düzenlendi.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan on binlerce kişi başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı'nda toplandı.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına tepki gösteren kitle "Cezayir, demokratik ve özgürdür", "Cezayir cumhuriyettir, krallık değildir" ve "Ey Buteflika 5. döneme hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Fotoğraf: Farouk Batiche/AA

Eylemlere kadınların yoğun katılım gösterdiği gözlendi.

İsmini vermek istemeyen 40 yaşlarındaki bir gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatımda şimdiye kadar bu kadar bilinçli eylemciyi hiç görmedim. Çevrede eylemcilerin zarar vermesinden korkmadan kapılarını açan ve müşterilerini ağırlayan kahvehane ve dükkanlar var" diye konuştu.

Gazeteci Riyad Buhadşe de ülkede daha önce bu kadar yoğun katılımın olduğu bir gösteri görmediğini söyledi.

Kentte düzenlenen eylemlerde "sabotaj eylemlerine karışmak" iddiasıyla 195 kişi gözaltına alındı. Eylemlerde 112 polisin yaralandığı gelen haberler arasında.

BUTEFLİKA 1999'DAN BERİ İKTİDARDA

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın adaylığını açıklandığı 22 Şubat’tan bu yana ülkede protestolar devam ediyor. Protestoların temel talebi felçli Cumhurbaşkanı Buteflika’nın beşinci dönem adaylığının iptal edilmesi.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona erdi ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla yapıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: Farouk Batiche/AA

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