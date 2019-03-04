04 Mart 2019 04:55
Son Güncellenme Tarihi: 04 Mart 2019 10:01

Sudan’dan sonra Cezayir de ayakta

Arap Coğrafyasında geçen hafta, Sudan’da ekmek zammı talebiyle, Cezayir'de ise Buteflika’nın 5. kez adaylığına karşı süren protestolar yer aldı.

GÜNCELLENDİ
Sudan’dan sonra Cezayir de ayakta

Fotoğraf: Farouk Batiche/AA

    • Paylaş

    Ali KARATAŞ
    Yusuf ERTAŞ

    Sudan’da halkın ekmek zammı ile başlayan protesto hareketi üçüncü ayını geride bırakmasına rağmen devam ediyor. 1989 yılında askeri darbe ile iktidara gelen Ömer Beşir, halk hareketini durdurmak için kısa bir süre önce hükümeti feshetmiş ve olağanüstü hal ilan etmişti. 

    Al Araby haber sitesinde yer alan haber-yorumda Sudan’daki durum, 2011’de Mısır’ın yaşadığı duruma benzetildi. “Beşir’in manevrası kimseyi ikna etmiyor: Hareket Beşir çekilene kadar devam edecek” başlıklı yazıda, 18 eyaletin valisinin ordu subaylarından ve güvenlik güçlerinden seçildiği belirtildi. Yazıda, “Muhalifler, temel talepleri olan Beşir’in istifası ve rejimin değişmesi gerçekleşene kadar eylemlerin devam etmesinde ısrar ediyorlar” cümleleri yer aldı.

    OHAL’E RAĞMEN SOKAKTA

    Al Kuds al Arabi gazetesi de OHAL ilanına rağmen binlerce kişiyi, Sudan’ın başkentinde sokaklara döküldüğünü yazdı. Al Arab gazetesi, Beşir’in attığı adımları “Vaat ve tavizlerle sokağın öfkesini yatıştırma ve muhalefeti karıştırma hamlesi” olarak nitelendirdi.

    Sudan Komünist Partisi’nin resmi sitesinde yer alan Taj Sır Osman imzalı makalede olağanüstü halin krizi çözmeyeceği belirtildi. Makalede 1984 yılında Sudan Diktatörü Cafer Muhammed Nimeiry’in de iktidarda kalmak için olağanüstü hal ilan ettiği ama bu adımın işe yaramadığı ve sonunda devrildiği hatırlatıldı.

    CEZAYİR; CAN ÇEKİŞEN DEVLET BAŞKANI

    2014 yılında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dördüncü kez seçilen Abdulaziz Buteflika için hazırladığımız sayfada “can çekişen devlet başkanı” sıfatını kullanmıştık. Bugün, Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLN) beşinci dönem için yeniden adayı olan Butefelika bu sıfatı fazlasıyla hak ediyor. Buteflika, seçildikten sonra kameraların karşısına hemen hemen hiç çıkmadı. Middle East Online sitesi, yeniden aday olan Buteflika’nın “rutin tıbbi kontroller” nedeniyle İsviçre’de olduğunu yazdı. Site, “Yetkililer muhtemelen beşinci dönem için adaylığının rağbet görmeyeceğinin farkındaydı. Ancak, daha önce benzeri görülmemiş protestoların bu kadar çabuk tırmanacağını öngörmek zordu”  değerlendirmesine yer verdi.

    DEVASA GÖSTERİLER

    Buteflika’nın adaylığını açıklandığı 22 Şubat’tan bu yana Cezayir’de protestolar devam ediyor. Protestoların temel talebi felçli Cumhurbaşkanı Buteflika’nın beşinci dönem adaylığının iptal edilmesi. Gösterilere “Cezayirli Cemile” lakabıyla tanınan Devrimci Cemile Buhayrad, İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanun, Özgürlüklerin Öncüsü Partisi Başkanı Ali bin Fils’in yanı sıra Barış Derneği Hareketi Başkanı Abdul Rezzak Makri, Yeni Nesil Partisi Başkanı Sufian Gilali, Politik Aktivist Karim Tabou, Rashid Nkaz, ünlü komedyen Salah Overt gibi muhalefetin önemli isimleri ilk kez katıldı.

    Arabnews sitesi, 45 yaşında bir kamu sektörü çalışanı olan Hamdan Salim’in, “Cezayirli gençlere bakın, tek istedikleri insanlarla konuşabilen bir başkan” dediğini aktardı. Haberde, gösterilerde 2010’da patlak veren Arap halk hareketinin simgesel sloganı olan “Eş şeab yurid iskat en-nizam/ Halk rejimi devirmek istiyor” sloganının sık sık atıldığına dikkat çekildi.

    Öte yandan sayfamızda Türkiye’deki yerel seçimlerle ilgili Lübnanlı Akademisten Muhammed Nureddin’in bir değerlendirmesine de yer verdik.

    SUDAN; OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETMEK KRİZİ ÇÖZMEZ

    Taj Sır Osman
    Sudan Komünist Partisi

    Cumhurbaşkanı Ömer Beşir, 22 Şubat 2019 cuma günü yaptığı konuşmada Bakanlar Kurulu’nun dağıtıldığını, valilerin görevden alındığını, yerel ve genel yönetimlerin feshedildiğini ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Bu hamleyle, Sudan halkının iki aydan fazla süren devrimine karşı geldi.

    Güvenlik çözümleri ve olağanüstü hal ilan edilmesi, ülkenin yaşadığı derin krizi çözmüyor. Bunun yanı sıra bu rejim, son 30 yıl boyunca tüm baskı biçimlerini uyguladı. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri yok saydı. Rejimin kendisi tarafından yürürlüğe konmuş anayasa, yasa ve yönetmeliklerin çiğnenmesiyle olağanüstü hal zaten fiilen devam ediyordu.

    Halk bu kararları reddetti. Beşir ve rejiminin devrilmesini ve geçici bir ulusal hükümetin kurulmasını talep ederek sokağa döküldü. Olağanüstü hal ilanı sonrasında gösteriler, 23 Şubat Cumartesi gününün erken saatlerine kadar devam etti.

    Rejime karşı devam eden devrimin son iki ayının tecrübesi, barışçıl göstericilere karşı uygulanan vahşi baskılara rağmen halkın iradesinin yenilmezliğini ve rejimin devrim ateşini söndürmeyi başaramadığını gösterdi.

    1984 yılında Diktatör Nimeiri, kendisine yönelik halk ayaklanmasını durdurmak için olağanüstü hal ilan etmişti. Ancak OHAL Yasası ve Eylül 1983 yasalarına rağmen halk başkaldırısı devam etti. Gerçekleşen grevler Mart - Nisan 1985 ayaklanmasına genel bir siyasi grev ilanına, sivil itaatsizlik ve rejimin yıkılmasına kadar devam etti.

    Kaçınılmaz olarak, halkımızın yenilmez iradesi zafer kazanacak ve rejimi devirmek ve demokratik bir alternatif kurmak için konvoylar ve gösteriler genel halk ayaklanmasına, genel siyasi grev ve sivil itaatsizliğe kadar devam edecek.

    Sudan ordusunun komuta kademesinde değişiklik

    Sudan ordusunun komuta kademesinde değişiklik

    Sudan; ekmek ve özgürlük için...

    Sudan; ekmek ve özgürlük için...

    CEZAYİR; HAYAL KIRIKLIĞI PROTESTOLARI TETİKLEDİ

    Middle East Online

    Hasta başkanlarının beşinci dönem için aday olmasının yol açtığı hayal kırıklığı Cezayir’de protestocuları sokaklara döktü. 20 yıldır iktidarda olan Buteflika, 2013 darbesinden bu yana halk arasında nadiren görülüyor. Şu anda ofisinin “rutin tıbbi kontroller” dediği nedenden dolayı İsviçre’de bulunuyor. Son günlerde 81 yaşındaki cumhurbaşkanının adaylığını protesto etmek için binlerce kişi sokaklara döküldü.

    Fotoğraf: Farouk Batiche/AA

    HÜKÜMET PROTESTOLAR BEKLİYOR MU?

    Yetkililer muhtemelen beşinci kez adaylığın rağbet görmeyeceğinin farkındaydı. Ancak, daha önce benzeri görülmemiş protestoların bu kadar çabuk tırmanacağını öngörmek zordu.

    Cezayir Üniversitesi’nde siyaset bilimi dersi veren Louisa Dris-Ait Hamadouche’ye göre, Buteflika’nın başarılı 2014 adaylığı, “nispeten kolay” olarak kabul edilmesi nedeniyle memnuniyet sağlamış olabilir. Sosyolog Zoubir Arous’a göre, beşinci dönem için teklifin mimarları “büyük bir hata yaptı", “Toplumun bu olgunluğa ve siyasi bilince ulaştığını tahmin etmediler” dedi. Akademisyen Sosyolog Nacer Cabi, rejimin liderlerlerinin “30 yıl tecrit altında yaşadıkları ve halktan koptukları” için protesto gösterilerini öngöremedikleri görüşünde.

    PROTESTOLAR NEDEN İLGİ GÖRDÜ?

    Cezayirlilerin başlıca öfke kaynağı ülkelerinin konuşma engelli ve sadece tekerlekli sandalyede halkın önüne çıkan bir devlet başkanının tanımladığı devlet imajını görmekle duydukları aşağılanma hissi. Arous, insanların Cezayir’in “dünyanın gülme kaynağı” haline gelmesi nedeni ile öfkeli olduğuna inancında.

    REJİMİN SEÇENEKLERİ NELER?

    Cumhurbaşkanlığı tarafının Buteflika’nın adaylığını kesinleştirmek için pazar günü gece yarısına kadar vakti var(dı). Alternatif olarak, başka bir aday bulunabilir.

    Ancak bir diplomatın açıklamasına göre, Buteflika’nın beşinci dönem için adaylığı, son beş yıl boyunca “sistemin alternatif bir adayı kabul etmedeki yetersizliğinden doğmuş görünüyor”. Önümüzdeki birkaç gün içinde değiştirmeyi oy birliğiyle kabul etmek bu nedenle zor olacak.

    Uluslararası siyaset uzmanlarına göre, rejimin “adamları kurtarmak (Buteflika ve çevresini) veya sistemi kurtarmak” arasında seçim yapılması gerekiyor. Cezayir’in politik sisteminin şeffaf olmaması nedeniyle nasıl bir seçimin yapılacağını tahmin etmek zor. Eğer rejim Buteflika’nın adaylığına devam etmeye karar verirse, protestoları hızla ezmek için hazırlanacak. Arous, bunun “kaosa yol açabileceği” uyarısında bulundu.

    PROTESTOLAR SİSTEMİ PARÇALAYABİLİR Mİ?

    Protestocular başlangıçta “Beşinci döneme hayır”  sloganı attılar, ancak çoğu o zamandan beri rejim değişikliği çağrısında bulunuyor. Nacer Djabi, “İlk amaç Buteflika’nın adaylığının geri çekilmesi. Ancak kitleler orada durmayacak, gençler sistemi değiştirmek isteyecek” dedi. Fakat bu bir problemi doğuruyor: Bağımsızlıktan bu yana tek bir partinin egemen olduğu ve muhalefetin hiç duyulmadığı bir ülkede, bu değişimi kim yönetecek? Siyaset Bilimci Hamadouche, “ Şu anda Cezayir’de kimse güvenilir bir alternatif sunamıyor”  dedi.

    Tunus, Sudan, Lübnan: Yeni halk hareketine doğru

    Tunus, Sudan, Lübnan: Yeni halk hareketine doğru

    ON BİNLERCE CEZAYİRLİ BUTEFLİKA’YI İSTİFAYA ÇAĞIRDI

    Arabnews

    Cezayir genelindeki şehirlerde on binlerce kişi, cuma günü, sekiz yıl önceki Arap Bahar’ından bu yana yaşanan en büyük hükümet karşıtı gösterilerde, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika’yı görevi bırakmaya çağırdı.

    Görgü tanıkları, protestoların çoğunlukla barışçıl geçtiğini ancak öğleden sonra kalabalık dağılırken başkent Cezayir’de başkanlık sarayının yakınındaki polis ve protestocular arasında çatışmanın patlak verdiğini söyledi.

    Sabahın erken saatlerinde genç yaşlı bir insan denizi Cuma namazından sonra, “ Güle güle Buteflika” , “ Huzur, huzur”  gibi sloganlar eşliğinde sokaklara döküldü.

    Butefelika’nın Nisan seçimlerinde iktidarda beşinci bir dönem arayışı planlarına karşı yapılan büyük çaplı gösteriler (ki Cezayir’de nadiren görülürdü) bir hafta önce başladı, ancak cuma günü şimdiye kadarki en büyük katılıma ulaştı.

    Fotoğraf: Farouk Batiche/AA

    81 yaşındaki Buteflika, 2013 yılında felç geçirdi ve o zamandan beri sadece birkaç kez kamuoyunda görüldü. Yeniden seçim teklifi, liderliğe uygun olmadığına inanan Cezayirliler arasında burukluk yarattı. 45 yaşında bir kamu sektörü çalışanı olan Hamdan Salim, “ Cezayirli gençlere bakın, tek istedikleri insanlarla konuşabilen geçerli bir başkan”  dedi. Kalabalık arasında, Fransa’ya karşı 1954-1962 bağımsızlık savaşının bir kahramanı olan 83 yaşındaki Cemile Buhayrad da gazetecilere şunları söyledi: “ Burada olmaktan mutluyum” .

    Saatlerce yürüdükten sonra birçok protestocu evlerine dönmeye başladı, ancak bazıları kalmaya, dans etmeye ve şarkı söylemeye devam etti. Ali Selmi, “ Bu bir kutlama, bir protesto değil. Cezayir’in yeniden doğuşunu kutluyoruz”  dedi. Başka bir genç, Muhammed Saadi, “ Savaşımız kazanana kadar devam edecek”  dedi.

    Ülke 1954-1962 yılları arasında Fransa ile olan bağımsızlık savaşından bu yana aynı gaziler tarafından yönetiliyor. Birçok Cezayirli, yıllarca güvenlik tedbirlerinden ya da hayal kırıklığına uğramaktan duyduğu korku nedeni ile herkesin önünde siyaset yapmaktan kaçındı.

    Cuma günü bu tür çekingenliklerin azaldığı görüldü. Bazıları Mısır, Libya ve Tunus’taki liderleri deviren 2011 “ Arap Baharı”  ayaklanmalarında atılan “ Eş şeab yurid iskat en-nizam/ Halk rejimi devirmek istiyor”  diye slogan attı.

    Pek çok Cezayirli uzun süredir barış ve istikrar için bir bedel olarak muhalefet için çok az alana sahip olan politik bir sisteme uzun süre dayandı. Ancak yeni protesto dalgaları, kamuoyunda siyaset tartışması konusundaki uzun tabuları kırmış gibi görünüyor. Zayıf ve bölünmüş muhalefet, seçim mücadelesinin birleştirilmesinde büyük engellerle karşı karşıya. 

    Cezayirli gazetecilerin hükümet ve sansür protestosu sürüyor

    Cezayirli gazetecilerin hükümet ve sansür protestosu sürüyor

    TÜRKİYE; SİZE ÇAYLA GELDİK

    Muhammed NUREDDİN
    Al Haliç

    Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dolaştığı şehirlerin sokaklarından geçerken ve yolun her iki tarafında toplanan kalabalığa 200 gramlık çay poşetlerini fırlattığını gören birisinin “Muz Cumhuriyetleri”nin birinden bir görüntü gördüğünü zannetmesi yanlış olmaz. 

    Eğer bir devlet “Muz Cumhuriyeti” terimi ile nitelendirilirse dışardan yönetilir. Egemenlik, onur ve demokrasi olmaz. Burada terim, devlet ile vatandaşı arasındaki “seviyesiz”  ilişkiyi de yansıtıyor. Egemen olan, halka, “bir ekmek, bir çikolata veya bir poşet çay bekleyen bir kitle” gözüyle bakar. Tüm tabakalardan insanları hor gördüğünü ilan eder.

    Fotoğraf: Murat Aslan/AA

    Türkiye, mart ayının sonunda belediye seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Bu seçim, birden fazla açıdan önem kazanan bir seçim. Birincisi her seçimde doğal olarak politik bir varlık mevcuttur. Ancak belediye seçimlerinde yerel yetkililer vatandaşa hizmet vermek amacıyla doğrudan temasta bulunuyor. İkincisi, 24 Haziran’da yeni siyasi sistemin kabul edilmesinden sonra parlamentonun artık siyasi yaşamda ağırlık merkezi olmadığı koşullarda belediye seçimleri vatandaşlar ve yetkililer arasındaki ilişkide en önemli yer haline geldi.

    Erdoğan ve Bahçeli arasındaki ilişkide, farklılıklara rağmen Bahçeli, “Türkiye ulusal güvenliği tehdit altında” sloganıyla Erdoğan’la ittifaktan taviz vermeme konusunda çok istekliydi. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Burada kastedilen, Türkiye’nin evde bir Kürt sorunu olduğu ve Suriye’de YPG ile ciddi bir mücadele yaşadığı. Bu temelde belediye seçimlerindeki yarış; Erdoğan-Bahçeli liderliğindeki milliyetçi güçler ile Erdoğan yönetiminden kademeli de olsa kurtulmak isteyen farklı güçler arasında gerçekleşecek.

    Esas savaş İstanbul ve Ankara’da. Erdoğan bunun için eski başbakan olan mevcut meclis başkanı Binali Yıldırım’ı partinin İstanbul adayı olması için istifa ettirdi. Adalet ve Kalkınma Partisinin İstanbul ve Ankara’yı veya ikisinden kaybetmesi durumunda parti için yenilgi kabul edilecek. Muhalefetin hükümetin etkisini yavaş yavaş sarstığı yeni bir dönem başlayacak. Erdoğan bunun farkında ve etkili bir yenilgiye maruz kalmamak için devletin tüm imkanlarından yararlanıyor. Böylece çayın şekerli olup olmadığını bilmeden halka çay dağıtılıyor. Lakin Türkiye halkı çayı şekerli sever!

    Cumhur ittifakı, ‘beka’ ve inandırıcılığını yitirmenin kıskacında

    İhsan ÇARALAN

    Cumhur ittifakı, ‘beka’ ve inandırıcılığını yitirmenin kıskacında

    ‘Cumhur ittifakı’nın en önemli silahı siyasi gerilimi yüksek tutmak

    İhsan ÇARALAN

    ‘Cumhur ittifakı’nın en önemli silahı siyasi gerilimi yüksek tutmak

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Hürriyet, Faruk Bildirici'yi işten çıkardı
    SONRAKİ HABER

    Yılın ilk yarısında en çok ‘Sazan Sarmalı’ izlendi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Bir kez daha(*); her şeye rağmen bayramınız kutlu olsun!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    “Batan geminin malları...”

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Şampiyonlar da düşer
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Londra’da onbinler eylemde: "Trump Defol”
    Londra’da onbinler eylemde: "Trump Defol”

    ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinin ikinci gününde onbinlerce kişi Trump'ı protesto etmek için Londra’nın merkezini doldurdu.

    ‘Çocuklarımız ölmesin’ diyen annelere para cezası
    ‘Çocuklarımız ölmesin’ diyen annelere para cezası

    Açlık grevindeki çocukları için eylemler yapan annelere, yapılan eylemler dolayısıyla para cezaları kesildi.

    Altın fiyatları üç ayın zirvesinde
    Altın fiyatları üç ayın zirvesinde

    Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak son üç ayın zirvesini gördü.

    ABD Başkanı Trump Londra'da: Protesto görmedim, dolayısıyla yalan haber
    ABD Başkanı Trump Londra'da: Protesto görmedim, dolayısıyla yalan haber

    Theresa May'la ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Londra'da kendisine karşı yapılan büyük protestoları görmezden geldi.

    Süleyman Soylu, Trabzon'da "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla protesto edildi
    Süleyman Soylu, Trabzon'da "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla protesto edildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla protesto edildi.

    Bayram namazında cumhuriyet karşıtı vaaz veren imam açığa alındı
    Bayram namazında cumhuriyet karşıtı vaaz veren imam açığa alındı

    Antep'te, bayram namazı öncesindeki vaazında, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyet karşıtı söylemlerde bulunan imam açığa alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Sanatçı Alpay konserinde Denizleri ve Berkin’i andı, soruşturma başlatıldı
    Sanatçı Alpay konserinde Denizleri ve Berkin’i andı, soruşturma başlatıldı

    Hakkında soruşturma başlatılan "Alpay Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla, Gezi direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmenin neyi terör?" dedi.

    Arap otokratları Sudan’da umutları engellemek için nasıl komplo kurdu?
    Arap otokratları Sudan’da umutları engellemek için nasıl komplo kurdu?

    Demokratik yönetim yanlısı olmayan Mısır, Suudi Arabistan ve BAE, Sudan’daki hareketin taleplerinin gerçekleşmesini engellemek için harekete geçti.

    Engellemelere rağmen tabela asıldı: Orhan Kemal bu evde yaşamıştır
    Engellemelere rağmen tabela asıldı: Orhan Kemal bu evde yaşamıştır
    Şair Sema Güler: Düzene itirazı olan anneleri Pars'a benzetiyorum
    Şair Sema Güler: Düzene itirazı olan anneleri Pars'a benzetiyorum
    Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı
    Nâzım Hikmet Moskova’da anıldı
    Fotoğraflarla, Kızılırmak Deltası'nda yaşayan rengarenk böcekler
    Fotoğraflarla, Kızılırmak Deltası'nda yaşayan rengarenk böcekler
    Türkiye, hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti
    Türkiye, hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti
    Öğrencilerden 300 çizik 300 dergi: Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
    Öğrencilerden 300 çizik 300 dergi: Her başlangıçta yeni bir anlam vardır
    Tüm Köy Sen: Hükümet açıklamaları ile tarım politikası çelişiyor
    Tüm Köy Sen: Hükümet açıklamaları ile tarım politikası çelişiyor

    Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, tarım dışa bağımlı hale gelirken arazilerin de yok edildiğine ve hükümetin çelişen tarım politikasına dikkat çekti.

    ÖGİ Mayıs raporu: Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı
    ÖGİ Mayıs raporu: Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı

    Mayıs ayı raporunu açıklayan Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, basın ve ifade özgürlüğünün yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da kan döken darbeciler 9 ay içinde seçim kararı aldı
    Sudan’da kan döken darbeciler 9 ay içinde seçim kararı aldı

    İktidarı sivillere devretmeyi reddeden darbeciler, seçim kararı aldı. Askeri rejim altında gidilecek seçimlerin demokratik olmayacağı tartışılıyor.

    Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmamız söz konusu değil
    Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmamız söz konusu değil

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400'ler konusuyla ilgili geri adım atmamız söz konusu değil derken, YSK'nin son kararı ile ilgili "tedbiren itirazi kaydımızı düştük" dedi.

    İmamoğlu'dan Yıldırım'a tartışma programı yanıtı: Şartlı evetini kabul ediyorum
    İmamoğlu'dan Yıldırım'a tartışma programı yanıtı: Şartlı evetini kabul ediyorum

    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'la televizyon programına çıkmaları konusuna ilişkin "Sadece İstanbul’u konuşursak şartlı bir evet' demişti. Ben şartlı evetini kabul ediyorum" dedi. 

    Bahçeli'den YSK'ye: Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar
    Bahçeli'den YSK'ye: Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nin soruşturma açılan sandık kurulu başkanları ile ilgili kararına "Şimdi yeni gündem bu 19 gün tartışılacak. E bunun da tadı tuzu kalmıyor" dedi.

    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulu piyasa aktörleri yönetecek, veli müşteri olacak
    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulu piyasa aktörleri yönetecek, veli müşteri olacak

    Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş yeni eğitim sistemini değerlendirdi.

    Sendikalaşma mücadelesi veren işçiler bayrama direnişle girdiler
    Sendikalaşma mücadelesi veren işçiler bayrama direnişle girdiler

    Kale Kayış, Cargill, Sibaş, Aydın Belediyesi, Muğla, Eskişehir, Urfa TÜVTÜRK’te sendikalaşma mücadelesi veren işçiler bayrama direnişle girdi.

    Eminönü'de esnaf satamadı, yurttaş alamadı
    Eminönü'de esnaf satamadı, yurttaş alamadı

    Eminönü’de çarşı esnafı, pahalılık nedeniyle durgunluk yaşadıklarını söylerken, yurttaşlar ise hemen hemen elleri boş döndü.

    Üniversiteliler mültecilerin rekabet gücü yapılmasına karşı
    Üniversiteliler mültecilerin rekabet gücü yapılmasına karşı

    Mersin Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler mültecilerin rekabet gücü yapılmasına ve onları gerekçe göstererek ev kiralarının yükseltilmesine karşı olduklarını dile getirdi.

    Akdeniz Belediye Meclis Üyesi: Halkın alınan kararları bilmesi önemli
    Akdeniz Belediye Meclis Üyesi: Halkın alınan kararları bilmesi önemli

    Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Halil Kara, düzenlediği basın toplantısı ile çalışmaları ve meclis toplantıları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Almanya’da SPD’nin çöküşü: Partiye başkan dayanmıyor, Nahles istifa etti
    Almanya’da SPD’nin çöküşü: Partiye başkan dayanmıyor, Nahles istifa etti

    Almanya’nın en eski partisi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) çöküşü sürüyor. Ülke genelinde oyu yüzde 12’ye düşen partinin son başkanı da istifa etti.

    GÜNCELLENDİ
    Mayıs ayında enflasyon yüzde 0.95 yükseldi, yıllık gıda enflasyonu yüzde 28.44
    Mayıs ayında enflasyon yüzde 0.95 yükseldi, yıllık gıda enflasyonu yüzde 28.44

    Türkiye İstatistik Kurumunun mayıs ayı verilerine göre enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0.95, 2018 mayıs ayına göre ise yüzde 18.71 oranında artış gösterdi.

    Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı
    Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

    Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana uygulanan olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

    Van'da borç parayla bayram alışverişi: "Çocuklarımıza elbise bile alamıyoruz"
    Van'da borç parayla bayram alışverişi: "Çocuklarımıza elbise bile alamıyoruz"

    Van'da bayram alışverişine çıkan yurttaşlar, ya borçla alışveriş yaptığını ya da hiçbir şey alamadan eve döndüklerini dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri 23 Haziran'da da görev alacak
    Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri 23 Haziran'da da görev alacak

    31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurullarını yasaya aykırı şekilde oluşturduğu iddiasıyla soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri, 23 Haziran İstanbul seçiminde de görev alacak.