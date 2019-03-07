Cezayir'de sendikalardan Buteflika'ya karşı harekete destek açıklaması

Cezayir'deki 6 eğitim sendikasından yapılan ortak yazılı açıklamada, Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı, gelecek çarşamba eğitim alanında bir günlük genel grev düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

Eğitim sektöründe görev yapan memur ve öğretmenlere cuma günü yapılması beklenen gösterilere yoğun katılım sağlamaları çağrısında bulunulan açıklamada, ayrıca çarşamba günü ülkedeki 48 ilde barışçıl yürüyüş düzenlenmesi istendi.

Açıklamada, Eğitim Bakanlığının düzenleyeceği her türlü aktivitenin boykot edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre sağlık sektöründe faaliyet gösteren 5 sendika da yaptıkları ortak yazılı açıklamayla Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı halka destek verdiğini belirtti ve yetkili makamları, halkın sesine kulak vermeye çağırdı.

Cezayir'de daha önce de başkentteki en büyük sanayi bölgesi olan Ruvibe bölgesi sendikası halkın safına katıldığını açıklamış, Cezayirli Avukatlar Birliği de pazartesiden itibaren ülkedeki tüm mahkemelerde 4 gün boyunca tüm adli işlemleri boykot etme kararı almıştı.

BUTEFLİKA 1999'DAN BERİ İKTİDARDA

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın adaylığını açıklandığı 22 Şubat’tan bu yana ülkede protestolar devam ediyor. Protestoların temel talebi felçli Cumhurbaşkanı Buteflika’nın beşinci dönem adaylığının iptal edilmesi.

Gösterilere “Cezayirli Cemile” lakabıyla tanınan Devrimci Cemile Buhayrad, İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanun, Özgürlüklerin Öncüsü Partisi Başkanı Ali bin Fils’in yanı sıra Barış Derneği Hareketi Başkanı Abdul Rezzak Makri, Yeni Nesil Partisi Başkanı Sufian Gilali, Politik Aktivist Karim Tabou, Rashid Nkaz, ünlü komedyen Salah Overt gibi muhalefetin önemli isimleri de katıldı.

Gösterilerde 2010’da patlak veren Arap halk hareketinin simgesel sloganı olan “Eş şeab yurid iskat en-nizam/ Halk rejimi devirmek istiyor” sloganının sık sık atılması dikkat çekiyor. (DIŞ HABERLER)

Cezayirli avukatlar, Buteflika'nın adaylığına karşı grev kararı aldı

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