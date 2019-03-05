Cezayir'de 2 vekil, Buteflika'nın adaylığını protesto için istifa etti

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylığına karşı halk tarafından düzenlenen protestoların yanı sıra milletvekillerinden de istifalar gelmeye başladı. Eski Tarım Bakanı, milletvekili Seyyid Ahmed Furuhi ve milletvekili Halid Tazagart, Buteflika'nın 5. dönem adaylığı protestolarına destek için istifa ettiğini açıkladı.

Furuhi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada "Parlamentodan istifa ettiğimi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'ndeki üyeliğimi sonlandırdığımı beyan ederim" ifadesini kullandı.

Ülkenin son günlerde istisnai anlar yaşadığına işaret eden Furuhi, ülkenin geleceği adına akılcı bir metotla bu önemli sosyal harekete kulak verilmesi ve eşlik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Furuhi, "ülkede özgürlük rüzgarları eserken Cezayir'in umutsuzluklar içinden yeniden ayağa kalkmasını ümit ettiğini" belirti.

Müstakbel Cephesi Milletvekili Tazagart da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Meclisteki görevimden istifa ettiğimi açıklıyorum. Yerim, toplumun arasında ve Cezayir'in geleceğinin yanında" ifadesine yer verdi.

Cezayir'de Buteflika'nın adaylığının ilk kez milletvekillerinin görevinden istifa etmesiyle protesto edildiği ifade ediliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, devlet televizyonunda bir haftadır uygulanan sansürün ardından ülkenin Fransızca yayın yapan devlet kanalı "Canal Algerie"da çalışan gazeteci Nadia Meddasi, dün görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ BOŞALDIĞI DUYURULSUN"

Öte yandan Cezayir'deki muhalifler, ülkedeki yetkili makamları, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığını duyurmaya ve Buteflika'ya karşı halk hareketinin büyümesi nedeniyle 18 Nisan'da yapılacak seçimleri ertelemeye" çağırdı.

Bazı muhalif partiler ve şahsiyetlerin ülkedeki son gelişmeleri görüşmek için Adalet ve Kalkınma Cephesi genel merkezinde düzenlediği üçüncü toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, Anayasanın cumhurbaşkanlığı makamının boşalması ve seçimlerin ertelenmesiyle ilgili 102'nci maddesini aktifleştirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, cumhurbaşkanı adayı muhalif liderlerden seçimlerden çekilmeleri ve halkın iradesinin karşısında durmamaları istendi.

Toplantıya eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis ve Ahmed Benbitur, eski Enformasyon Bakanı Abdulaziz Rahabi ve muhalif parti temsilcileri de katıldı.

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesi, cumhurbaşkanının yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde yetki intikalinin nasıl olacağını belirliyor.

Meclis başkanının böyle bir durumda en fazla doksan gün olmak kaydıyla cumhurbaşkanlığı görevini üstlenerek, bu süre içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenlemesini öngören söz konusu maddeye göre, cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamıyor.

1999'DAN BERİ YÖNETİMDE

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın adaylığını açıklandığı 22 Şubat’tan bu yana ülkede protestolar devam ediyor. Protestoların temel talebi felçli Cumhurbaşkanı Buteflika’nın beşinci dönem adaylığının iptal edilmesi. Gösterilere “Cezayirli Cemile” lakabıyla tanınan Devrimci Cemile Buhayrad, İşçi Partisi Genel Sekreteri Louisa Hanun, Özgürlüklerin Öncüsü Partisi Başkanı Ali bin Fils’in yanı sıra Barış Derneği Hareketi Başkanı Abdul Rezzak Makri, Yeni Nesil Partisi Başkanı Sufian Gilali, Politik Aktivist Karim Tabou, Rashid Nkaz, ünlü komedyen Salah Overt gibi muhalefetin önemli isimleri de katıldı.

Arabnews sitesi, 45 yaşında bir kamu sektörü çalışanı olan Hamdan Salim’in, “Cezayirli gençlere bakın, tek istedikleri insanlarla konuşabilen bir başkan” dediğini aktardı. Haberde, gösterilerde 2010’da patlak veren Arap halk hareketinin simgesel sloganı olan “Eş şeab yurid iskat en-nizam/ Halk rejimi devirmek istiyor” sloganının sık sık atıldığına dikkat çekildi.

Hükümet yanlısı partiler, Buteflika'nın adaylığını desteklerken muhalifler ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor. (DIŞ HABERLER)

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika yeniden aday oldu