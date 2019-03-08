Feray Şahin 8 Mart'ta, adının verildiği parkta anıldı

Mersin'de, Polis Memuru Fatih Burak Aykul tarafından öldürülen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin, Mersin'de isminin verildiği parkta anıldı. Feray Şahin'in annesi Aysel Şahin, "Tüm kadınlar, tüm toplum olarak ellerin vicdana konulmasını ve susulmamasını istiyorum. Sen susarsan, ben susarsam bütün kadınlar, bütün insanlık susarsa bu katliamların asla sonu gelmez" dedi.

Mersin kent merkezindeki Mezitli ilçesinde yer alan Feray Şahin Parkı'ndaki anma etkinliğine Feray Şahin'in annesi Aysel Şahin ve babası Bekir Şahin, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, STK temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Aysel Şahin, "Her yıl 8 Mart'ta cinayetleri konuşuyoruz. Ben diyorum ki, yeter artık analar ağlamasın. Kadınlarımız, kızlarımız ölmesin istiyorum. Katillere iyi hal indirimi verilmesini istiyorum. Her takım elbise giyene iyi hal indirimleri verilmesin. Müebbet hapis cezaları verilsin ki bir nebze olsun katiller de katliam yapmadan önce bir kere durup düşünsünler istiyorum. Bizim davamızın da tüm kadın cinayetlerine örnek olmasını istiyorum. Bizim davamız şuan Yargıtayda ve takipçisiyiz. Bunun peşini asla bırakmayacağız. 23 yaşında üniversite son sınıf öğrencisi olan, mimarlık okuyan kızımızı kaybettik. Başka analar ağlamasın, susmayalım istiyorum. Tüm kadınlar, tüm toplum olarak ellerin vicdana konulmasını ve susulmamasını istiyorum. Çünkü sen susarsan, ben susarsam bütün kadınlar, bütün insanlık susarsa bu katliamların asla sonu gelmez" diye konuştu.

"Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir"

19 Eylül 2017'de meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin, İstanbul’da görev yapan ve tatil için Mersin’e gelen polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Aykul ise olayın kazara olduğunu öne sürmüştü. (DHA)

Üniversite öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis tahliye oldu