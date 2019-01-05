Üniversite öğrencisi Feray Şahin’i öldüren polis tahliye oldu

Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin’i (23) öldürdüğü gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapse mahkum edilen özel harekât polisi Fatih Burak Aykul (26) bir buçuk yıl tutukluluğunun ardından tahliye edildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Aykul hakkındaki kararı onayladı. Daire, Aykul’u, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bıraktı. Aile, Yargıtay’a itiraz edecek.

Karara tepki gösteren acılı baba Bekir Şahin, “Suçsuz, günahsız, silahsız, savunmasız gencecik bir kızın öldürülmesinin bedeli, böyle komik bir ceza olamaz. Facia niteliğindeki bu karar, aile olarak bizleri bir kez daha öldürmüştür. Karar katili korumaya yönelik olup, katili cesaretlendirirmiştir. Sanık polis olunca, bağımsız yargı, maalesef bu mahkemede de işlememiştir. Ama biz asla yılmayacağız, ucu nereye kadar giderse gitsin, sonuna kadar davayı takip edeceğiz. Katil hak ettiği en ağır cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız” dedi.

‘KIZIMIN SUÇU NEYDİ?’

Anne Aysel Şahin ise “Feray evimizin tek kızı. Onu bin bir güçlükle büyüttük, okuttuk. Maalesef hayatımızda hiç görmediğimiz, adını dahi bilmediğimiz katil onu öldürdü. Kızımızın suç neydi? Polis olmanın ne ayrıcalığı var?” diye karara tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)