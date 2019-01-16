'Feray Şahin’i katleden polis başka cinayetler de işleyebilir'

Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Son Sınıf Öğrencisi Feray Şahin’i (23) öldürdüğü gerekçesiyle 5 yıl 3 ay hapse mahkum edilen özel harekat polisi Fatih Burak Aykul’un (26) bir buçuk yıl tutukluluğunun ardından tahliye edilmesi CHP Antep Milletvekili İrfan Kaplan tarafından Meclis gündemine taşındı.

“Feray Şahin gibi yüzlerce kadın şiddetin ve cinayetin kurbanı olmaktadır. Bugün Feray Şahin’i katleden kişi, serbest kalarak yarın başka bir Feray Şahin cinayetinin zanlısı olabilir. Kadın cinayetlerini durdurmanın tek yolu caydırıcı cezalar ve İstanbul Sözleşmesinin tam anlamıyla uygulanmasıdır” diyen Kaplan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Kanuna göre memurun mesleğinden ihraç edilmesi gerekirken ilgili polis memuru mesleğine geri dönebilecek mi? Feray Şahin olayında sanığın savunmalarına itibar edilse dahi: Memurun üstüne zimmetli ve devlet tarafından memura verilen silahla defalarca oynandığı ve silahla oynarken gencecik bir kızın ölümüne sebebiyet verdiğini beyan eden ve ‘yurt dışı yasağı’ ile serbest bırakılan polis memuru mesleğine devam ettiği takdirde toplumun huzurunu ve güvenini nasıl sağlayacaktır? Kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi ve caydırıcı cezaların getirilmesi için daha kaç Feray Şahin kurban edilecektir?” (İstanbul/EVRENSEL)

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