Flormar’da anlaşma sağlandı, direniş sona erdi

Petrol-İş Sendikasında örgütlenen ve sendikalaştıkları için işten atılan Flormar direnişinin 297. gününde anlaşma sağlandı. Flormar işçileri, bugün itibariyle direnişe son verdi.

Edinilen bilgilere göre; Flormar yönetimi 6 Mart günü Petrol-İş Sendikasına teklif gönderdi. 7 Mart’ta direnişteki işçilerle teklifi değerlendiren sendika yönetimi direnişçi işçilerle oylama yaptı. İşçiler, oy çokluğuyla teklifin kabul edilmesine karar verdi.

Bugün itibariyle Flormar işçileri fabrika önündeki eylemini sonlandırdı. Kabul edilen teklife göre; işçiler; kıdem ve ihbar tazminatlarını alacak. İşçilere 4+12 maaş bekleme ve sendikal tazminat ödenecek. İş Kanununun 25/2 maddesinden çıkartılan işçiler başta olmak üzere çıkarılma maddeleri 18. madde olarak değiştirilecek ve işçiler çalışmadıkları 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilecek.

Sendika yönetimi bugün saat 13.00’te düzenleyeceği 8 Mart buluşmasında anlaşmaya ilişkin açıklama yapacak. (Kocaeli/EVRENSEL)

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