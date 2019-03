Çorumlu kadınlardan Flormar’da direnen kadın işçilere destek

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Flormar’da sendikaya üye oldukları için işten atılan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçilerin işe iade mücadelesine Çorum Kadın Platformu’ndan destek geldi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Pirbaba Parkı’nda bir basın açıklaması düzenleyen Çorum Kadın Platformu, 296 gündür fabrika önünde bekleyen kadın işçilere destek amacıyla bir araya geldi.

“Flormal değil, direniş güzelleştirir” sloganlarının atıldığı açıklamada basın açıklamasını Ergül Öztürk okudu. Öztürk, “Çorum Kadın Platformu olarak, direnen Flormar işçisinin yanında olduğumuzu bir kez daha dile getirmek için buradayız. Haklı mücadelelerinde, tüm Flormar işçilerinin sesini Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye yeniden ulaştırmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

KADIN TEMALI REKLAM KAMPANYALARINA TEPKİ

“Ucuz ojelerinizde işçi kadınların alın teri var” diyen Öztürk, Flormar’ın kadınlar üzerinden sürdürdüğü reklam kampanyalarına da tepki gösterdi:

“Bir yandan kadınlar üzerinden reklam yaparken, diğer yandan kadınların en temel haklarına saldıran Flormar’ı ve Yves Rocher firmasını boykot ediyoruz. Tüm kadınları da boykot etmeye davet ediyoruz. Flormar direnişini dayanışma ile büyütüyoruz.”

Flormar’da çalışan kadınların düşük ücretlerle kötü koşullarda çalıştırıldığına dikkat çeken Öztürk, “Yıllarca çalışmalarına rağmen eşit işe eşit ücret alamadılar. Tacize, hakarete, aşağılamaya, şiddete ve mobbinge maruz kaldılar. İşte tüm bu haksızlık ve sömürü karşısında anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldular. Bizleri güzellik algısıyla şekillendirmeye çalışan, kozmetik sektörüne boyun eğdirmeye çalışan sisteme karşı diyoruz ki, Flormar değil direniş güzelleştirir; Flormar değil dayanışma güzelleştirir” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

KADINA DÖNÜK ŞİDDETE TEPKİ

Kadına dönük şiddete de değinen Ergül Öztürk, “Kadının sesinden, saçından, kahkahasından korkan, eve kapatmaya çalışan erkek egemen zihniyete karşı; tecavüzcülere kadın katillerine haksız tahrik indirimleri verip öz savunma yapan kadınlara müebbet hapsi reva görenlere karşı; istismarcıları aklayıp, çocukları her türlü sömürüye maruz bırakanlara karşı Türkiye’nin her yerinde kadınlar, feministler sosyalistler, muhalif olan her kesimden tüm kadınlar, ‘kadınlar birlikte güçlü’ şiarıyla sokakları, alanları, meydanları, salonları dolduruyoruz. Bizim sesimizi kısamayacaksınız, sözümüze engel olamayacaksınız. Bizler direnişteyiz, grevdeyiz, bizler yaşamın her alanındayız. Bizler kadınız. Bizler dünyanın yarısıyız. Ve hakkımız olan o yarısını öyle ya da böyle elde edeceğiz. Dünya bizimle güzelleşecek. Dünya direniş ve dayanışmayla güzelleşecek” dedi. (Çorum/EVRENSEL)

