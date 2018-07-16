Sendikal haklarÄ± iÃ§in direnen Flormar iÅŸÃ§ileri direniÅŸlerini anlattÄ±

Gebze’de Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçilerinin direniÅŸi 15 MayÄ±s’tan bu yana sürüyor. Fabrika önünde baÅŸlattÄ±klarÄ± direniÅŸin 63. gününde olan ve sendikalÄ± olarak iÅŸe geri dönme mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirten iÅŸçiler, direniÅŸte neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Evrensel'e anlattÄ±. Fabrikadaki sorunlarÄ±, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, sendikalÄ± olma ve iÅŸten atÄ±lma süreci, nasÄ±l direniÅŸe geçtiklerini ve neler öÄŸrendiklerini iÅŸçiler kendi deneyimleriyle aktardÄ±. (Gebze/EVRENSEL)

Flormar iÅŸÃ§ileri: Sonuna kadar savaÅŸacaÄŸÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 19:07

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