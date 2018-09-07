'Bu direniÅŸ yalnÄ±zca Flormar iÅŸÃ§ilerinin direniÅŸi deÄŸil'

Vedat YALVAÇ

Berivan BALKAY

Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçilerinin direniÅŸi 116. gününde devam ediyor. Tüm baskÄ±lara raÄŸmen Ä°ÅŸçiler arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmanÄ±n ve birlikteliÄŸin her geçen gün artÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åživan KÄ±rmÄ±zÄ±çiçek, kamuoyuna destek çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

KENETLENME DÄ°RENÄ°ÅžÄ° BUGÜNE TAÅžIDI

Ä°ÅŸçiler arasÄ±nda dayanÄ±ÅŸmanÄ±n ve birlikteliÄŸin her geçen gün artÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KÄ±rmÄ±zÄ±çiçek, “Burada müthiÅŸ bir kardeÅŸleÅŸme ve birliktelik oluÅŸtu. Çünkü direniÅŸe çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk günlerde ne kadar aynÄ± fabrikada çalÄ±ÅŸsalar da aralarÄ±nda bir kopukluk vardÄ±. Burada otururken bile grup halinde oturuyorlardÄ±. Ancak burada bu gruplaÅŸma kÄ±rÄ±ldÄ±. Burada ortak çÄ±kar etrafÄ±nda, ekmek davasÄ± etrafÄ±nda herkes kenetlendi. Ä°ÅŸte bunlar 3-5 gün durup daÄŸÄ±lacaklar, bölünecekler, parçalanacaklar ve gidecekler diye bakÄ±lÄ±yordu. Ama tam tersine buradaki o kenetlenme bu direniÅŸi bugüne taÅŸÄ±dÄ±” diye konuÅŸtu.

DEVLET KURUMLARI SERMAYEDEN YANA TUTUM ALIYOR

Henüz herhangi bir geliÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Åživan KÄ±rmÄ±zÄ±çiçek, polis baskÄ±sÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini, pankart asamadÄ±klarÄ±nÄ±, kapÄ±nÄ±n önünde toplu ÅŸekilde duramadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. AynÄ± zamanda ses araçlarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÄ±rmÄ±zÄ±çiçek ÅŸöyle konuÅŸtu: “Gerekçe olarak valilikten gelen talimatÄ± gösteriyorlar. 127 arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸinden olmuÅŸ, ekmeÄŸinden olmuÅŸ, burada kapÄ±da duruyor. Valisinden hükümetine kadar hiçbir devlet kurumu bundan rahatsÄ±z olmuyor. Valilik ve devletin diÄŸer kurumlarÄ± tarafsÄ±z davranmÄ±yorlar. Tamamen taraflÄ±, iÅŸverenden, sermayeden yana bir tutum içerisindeler.”

OSB’DEKÄ° ÖRGÜTSÜZ Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N GÖZÜ FLORMAR’DA

Gebze’nin sanayi kenti olduÄŸuna vurgu yapan KÄ±rmÄ±zÄ±çiçek ÅŸöyle devam etti: “BurasÄ± Marmara Bölgesi’ndeki sanayinin kalbi. BulunduÄŸumuz yer itibariyle de Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin göbeÄŸindeyiz. Burada yüzlerce örgütsüz iÅŸyeri var. Bu kadar mücadele sonunda kazanÄ±m elde edilecek mi diye tüm iÅŸçilerin gözü ÅŸu anda burada. EÄŸer burada bir kazanÄ±m elde edersek inanÄ±yorum ki tüm örgütsüz iÅŸyerlerine ümit olacaÄŸÄ±z. Demek ki birlik olunduÄŸu zaman elde ediliyormuÅŸ inancÄ± doÄŸacaktÄ±r. EÄŸer bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k söz konusu olduÄŸu zaman da iÅŸverenlere cesaret verecek, iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan da ‘Yüzlerce gün direndiler, iÅŸin sonunda yine baÅŸaramadÄ±lar’ diye bir umutsuzluk yaratacak. DolayÄ±sÄ±yla buradaki bir kazanÄ±m iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kazanÄ±mÄ± olacak. SÄ±nÄ±f örgütlerinin, sÄ±nÄ±f dostlarÄ±nÄ±n, bütün iÅŸçilerin bu duruma bu ÅŸekilde yaklaÅŸmalarÄ±, buna uygun hareket etmeleri geriyor. Bu yüzden bütün herkesi Flormar iÅŸçileri etrafÄ±nda kenetlenmeye ve hep birlikte kazanmaya davet ediyoruz.”

Flormar iÅŸÃ§ileri: Patron, hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼venerek bÃ¶yle davranÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 17:53

www.evrensel.net