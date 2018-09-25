Flormar iÅŸÃ§ileri: DireniÅŸ bizi cesaretlendiriyor

Flormar fabrikasÄ± Ã¶nÃ¼nde haklarÄ±nÄ± almak iÃ§in 134 gÃ¼ndÃ¼r eylemde olan kadÄ±nlar, mÃ¼cadele etmekten asla vazgeÃ§meyeceklerini sÃ¶yledi.

Servet KARADUMAN

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) yer alan Flormar Kozmetik FirmasÄ±’nda çalÄ±ÅŸan 132 iÅŸçi, Türkiye Petrol Kimya Lastik Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±'na (Petrol-Ä°ÅŸ) üye olduÄŸu için iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. HaklarÄ±n talep etmek için 15 MayÄ±s'ta fabrika önünde eylem baÅŸlatan kadÄ±n iÅŸçiler, 134 gündür eylemde. Sabah saat 09.00’dan akÅŸam 17.30’a kadar iÅŸe gider gibi fabrika önünde eylem yapan kadÄ±nlar, hem evde hem de direniÅŸte yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± anlattÄ±lar.

‘Ä°Åž GÜVENLÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YOKTU’

Flormar iÅŸçisi Zuhal ErtaÅŸ 3 buçuk yÄ±ldÄ±r Flormar’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Flormar’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± anlatan ErtaÅŸ, “Ä°çerde zorlu durumlar vardÄ±. Ä°ÅŸ güvenliÄŸimiz tehlikedeydi. Gece vardiyasÄ±ndan gündüz vardiyasÄ±na geçtiÄŸimiz zaman adaptasyon sorunu yaÅŸÄ±yorduk. 3 gün kendimize gelemiyorduk. Çünkü gece saat 03.30’da çÄ±kÄ±yorduk. Ve uyku saatimize denk geliyordu. Ä°çerde tehlikeli alanlar var. Ben maskara bölümünde çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Havada kazanlar vardÄ±. Bir keresinde patlama olayÄ± yaÅŸadÄ±k. Ä°ÅŸ kazasÄ± geçirdim. Bir ÅŸey olmadÄ± ama çok tehlikeliydi. KazanlarÄ± sildiÄŸimizde üstümüz baÅŸÄ±mÄ±z her yerimiz batÄ±yordu. Ürünleri makinadan geçirdiÄŸimiz için makinalarÄ± temizlememiz gerekiyordu. BazÄ± maskaralar çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± için aseton ve alkol kullanmak zorunda kalÄ±yorduk. KalÄ±plar sÄ±kÄ±ntÄ± oluyordu. Ellerimiz sÄ±kÄ±ÅŸÄ±yordu. Ä°ÅŸ kazalarÄ± çok olmaya baÅŸlÄ±yordu bu sefer. Tedbirler alÄ±nÄ±yordu. Ama yapÄ±lan tedbirler çok iyi olmuyordu. Bizde yapÄ±lan bu haksÄ±zlÄ±klar ve para sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan kaynaklÄ± sendikalÄ± olmaya karar verdik. SendikalÄ± olunca da bizi iÅŸten çÄ±karttÄ±lar. O günden bu yana da burada direniÅŸ alanÄ±ndayÄ±z” dedi.

‘MÜCADELE ETMEDEN BAÅžARI KAZANILMIYOR’

EÅŸini trafik kazasÄ±nda kaybeden ErtaÅŸ, “Åžu sÄ±ralar hayatÄ±m direniÅŸle geçiyor. Hem iÅŸ yerinde hem de hayata karÅŸÄ± direniyorum. 2 çocuk annesiyim. ÇocuklarÄ±mdan biri 6’ncÄ± diÄŸeri ise 8’inci sÄ±nÄ±fa geçti. 8’inci sÄ±nÄ±fa giden çocuÄŸumu kursa göndermem gerekiyor. Bir sürü okul masrafÄ± var. Bu yüzden maddi anlamda zorluk çekiyorum. Ä°ÅŸ hayatÄ± konusunda da ikisini idame etmek zordur. Fakat hayatÄ±n bir gerçeÄŸi de var. Mücadele etmeden hiçbir ÅŸey baÅŸarÄ±lmaz. Hem çocuklarÄ±mÄ±n geleceÄŸi için hem de kendi hayatÄ±m için burada direnmek benim için önemli” ifadelerini kullandÄ±.

‘DÄ°RENMEK BENÄ° CESARETLENDÄ°RDÄ°’

HaklarÄ±nÄ± alana kadar fabrika önünde direnmeye devam edeceklerini belirten ErtaÅŸ, “Havalar soÄŸumaya baÅŸladÄ±. Bu yüzden iÅŸimiz biraz daha zorlaÅŸacak. Ama bunun da üstesinden geleceÄŸimizi umuyorum. SendikamÄ±zÄ±n da bu konuda elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” diye konuÅŸtu. Direnmenin kendisine çok ÅŸey kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ErtaÅŸ, “Çok cesaretli bir insan deÄŸildim. Cesaretimi toplamaya baÅŸladÄ±m. Bu mücadele yaÅŸlansam bile unutmayacaÄŸÄ±m bir anÄ± olacak benim hayatÄ±mda. TorunlarÄ±m olursa da onlara anlatacaÄŸÄ±m en güzel hayat deneyimim bu olacak” dedi. ErtaÅŸ, “YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸu dünyada haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her yerde dimdik durabilmeliyiz. AmacÄ±mÄ±za ulaÅŸabilmek için elimizden gelen her türlü mücadeleyi verebilmeliyiz” diye belirtti.

‘MADDÄ° ANLAMDA ZORLANSAK DAHÄ° DÄ°RENECEÄžÄ°Z’

Bir diÄŸer Flormar iÅŸçisi Sultan KÄ±lÄ±ç da, sendikalÄ± olduklarÄ± gerekçesiyle iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 9 yÄ±llÄ±k emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu ÅŸekilde aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. EÅŸinden ayrÄ±lan ve iki çocuk annesi olan KÄ±lÄ±ç, “Burada direnmek bizi maddi anlamda zorluyor. ÇocuklarÄ±n ihtiyacÄ± oluyor. KarÅŸÄ±layamÄ±yorsun. Daha küçük oÄŸlumun formalarÄ± eksik bir tanesini alabildik ancak. Ama bir ÅŸekilde yürütüyoruz. Büyük oÄŸlum üniversiteye gidiyor. Onun masraflarÄ± daha yüksek ama burada da kendi hakkÄ±mÄ±zÄ± savunuyoruz. Anayasal hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±yoruz. Onlara kötü bir ÅŸey yapmadÄ±k. Zarar vermedik. Sürekli biz onlara kazandÄ±rdÄ±k. OnlarÄ±n cebi doldu. Biz hiçbir ÅŸey alamadÄ±k. Bizim verdiÄŸimiz emeklere karÅŸÄ±lÄ±k olarak bizi dÄ±ÅŸarÄ±ya attÄ±lar. HakkÄ±mÄ±zÄ± alacaÄŸÄ±z” dedi.

‘SENDÄ°KALI OLUNCU HAKLARIMI ÖÄžRENDÄ°M’

SendikalÄ± olmadan önce haklarÄ±ndan bihaber olduÄŸuna iÅŸaret eden KÄ±lÄ±ç, “Buraya çÄ±ktÄ±ktan sonra çok ÅŸey öÄŸrendik. HaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, hukuksuzluÄŸu ve daha sonra kendi hakkÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l savunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± öÄŸrendik. Burada bir aile olduk. Hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla kardeÅŸ gibi olduk. Birbirimize kenetlendik. Burada olduÄŸum için mutluyum. Bence herkes kendi hakkÄ±nÄ± savunmalÄ±. Hele de kadÄ±nlar buna daha çok önem vermeliler” ifadelerini kullandÄ±.

‘DEVLET BÄ°ZE HÄ°Ç SAHÄ°P ÇIKMADI’

Devlet bize hiç sahip çÄ±kmadÄ± diyen KÄ±lÄ±ç, “Çevik kuvvet hep buradaydÄ±. YanÄ±mÄ±zdalar ama bizimle deÄŸiller. O yüzden artÄ±k onlar için bir ÅŸey demiyorum. Diyemiyorum. Çünkü onlardan hiçbir beklentimiz yok. Seçimde herkes geldi. Sözler verildi. Her ÅŸey yapÄ±ldÄ± ama hiçbir tanesi de yerine getirilmedi. Yine biz bize kaldÄ±k” sözleriyle duruma tepki gösterdi. KÄ±lÄ±ç, “Direnenler ve direnmek isteyenler haklarÄ±nÄ± alsÄ±nlar. BÄ±rakmasÄ±nlar. Çünkü bu haktÄ±r ve çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸidir. Onlara daha iyi bir yaÅŸam vermek için haklarÄ±nÄ± savunsunlar” diye konuÅŸtu.

Flormar’da 2017 senesinde kendi isteÄŸiyle ayrÄ±lan ve bir yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸuyla arkadaÅŸlarÄ±na destek vermek için fabrika önüne gelen Kübra TaÅŸer ise, “ArkadaÅŸlarÄ±m sonuna kadar haklÄ±lar ve ben de bu yüzden onlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±m” dedi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 13:42

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