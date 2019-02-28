ABD'nin Venezuela'da "seçim tasarısını" Rusya ve Çin reddetti

ABD'nin Venezuela'da uluslararası gözlemcilerin denetiminde başkanlık seçimi yapılması çağrısı yapan tasarısı Rusya ve Çin tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto edildi. Rusya'nın Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı ise yeterli desteği alamadığı için kabul edilmedi.

ABD VE RUSYA BMGK'YE AYRI AYRI TASARI SUNDU

Rusya ve Çin, ABD tarafından hazırlanan, "barışçıl bir siyasi sürecin başlaması için uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir başkanlık seçimi yapılması ve uluslararası insani yardım çağrısı yapan" karar tasarısını veto etti.

Tasarıda, Venezuela Ulusal Meclis ve muhalefet partisi üyelerinin güvenliğinin sağlanması gerektiği ve uluslararası insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması gerektiği de yer alıyordu.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, kararı "Bu tasarıya karşı çıkan bazı konsey üyeleri Maduro ve yandaşlarının suçlarını korumaya devam ediyor'' diye değerlendirdi.

ABD'nin tasarısına konseyin geçici ülkelerinden Güney Afrika da karşı çıktı. Tasarıya 9 ülke destek verirken, Ekvator Ginesi, Endonezya ve Fildişi Sahili çekimser kaldı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da ABD'nin Venezuela tasarısına ilişkin ''ABD'nin amacı rejim değişikliği, insani yardım konusundaki endişesi ise sis perdesi. Tasarıya destek vererek bu absürd tiyatroya suç ortağı olacağınızı anlamıyor musunuz'' ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN VENEZUELA TASARISI DA DESTEK BULMADI

Rusya'nın "Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye" karşı çıkan tasarısı ise 9 üye ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya'nın tasarısında "Ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması konusunda bütün girişimlerin desteklenmesi, uluslararası destek girişimlerinin başlatılması, organizasyonu, koordinasyonu ve uygulanmasında ise Venezuela hükümetinin ilk muhatap olarak görülmesi" ifadeleri yer alıyordu.

Rusya'nın tasarsına 4 ülke destek verirken 7 ülke karşı çıktı, 4 ülke ise çekimser oy kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nde bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve beş daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI: ABD BİR KEZ DAHA BOZGUNA UĞRAYACAK

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'nin ülkesine yönelik müdahalelerini değerlendirdi. ABD'nin Venezuela'ya bir saldırısı durumunda yenilgiye uğratılacağını belirterek, “Bu onların her zaman yaptığı bir şey. Diyalog istemiyorlar. Savaşı düşünüyorlar. Ama bir kez daha bozguna uğrayacaklar” dedi.

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İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunda 27 Şubat'ta yaptığı konuşmada Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD Başkanı Trump ile buluşma teklif ettiğini belirten Arreaza, teklifin, ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood tarafından reddedildiğini hatırlattı.

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood ise düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın ABD Başkanı Trump'a yaptığı görüşme çağrısına olumsuz yanıt vererek, “Başkan Trump Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido” ifadesini kullanmıştı.

GUAİDO BREZİLYA'DA

Venezuela'da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmek üzere başkent Brasilia'ya geldi. Guaido'nun, Brezilya'da Bolsonaro'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Kongre üyeleri ve bazı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkesi üzerinden Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin söz konusu olmadığını açıklamıştı. Mourao, Bolsonaro hükümetinin, Venezuela'ya karşı askeri müdahalenin Brezilya toprakları üzerinden yapılmasına karşı olduğunu belirterek, “Her şeyden önce ülkede yabancı bir askeri varlığın bulunması için Ulusal Kongre'nin izni gerektiğini hatırlamanız gerekir ve hükümet, bunu basit bir şekilde yapmaz” ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya'da da Venezuela'daki krizin masaya yatırıldığı Lima Grubu toplantısında, askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapılmıştı. Daha önce Venezuela hükümetine destek açıklayan Meksika ise Lima Grubu'nda yer almasına rağmen toplantıya katılmamıştı.

İSPANYA ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI, SERT YAPTIRIMLARDAN YANA

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell de Madrid'de gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri müdahaleye karşı çıktıklarını söyledi ve devamında daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu.

“Askeri müdahale bir çözüm değil” diyen Borrell, Venezuela'daki gelişmelere bağlı olarak bu ülkeye karşı çok daha sert yaptırımların alınacağı, bu konuya ilişkin AB'de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Borrell ayrıca Venezuela'da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido tarafından İspanya'ya atanan Antonio Ecarri'nin ‘büyükelçi’ değil, ‘diplomatik temsilci’ olarak tanınabileceğini ifade etti. (DIŞ HABERLER)

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