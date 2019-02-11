Güney Çin Denizi’nde ABD gerginliği

ABD’ye ait iki savaş gemisi Güney Çin Denizi’ndeki “tartışmalı adalar”a gitti. Çin Dışişleri Bakanlığı, savaş gemilerinin Pekin’den izinsiz bölgeye girdiğini açıkladı.

İki ülke arasında "ticaret savaşları" ile bir süredir devam eden gerilim, söz konusu savaş gemilerinin tartışmalı bölgeye girmesiyle yeni bir boyut kazandı. Reuters’a konuşan ABD’li bir askeri yetkili, iki ABD savaş gemisinin söz konusu adalara 12 deniz mili kadar yaklaştığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Washington yönetiminin Güney Çin Denizi’nde provokasyonda ve gerilimi artırmada ısrar ettiğini belirterek “Bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve kararlılıkla karşı çıkıyoruz” dedi.

ABD Donanması 7. Filo Sözcüsü Clay Doss, yaptığı açıklamada, gemilerin “seyrüsefer serbestisi” çerçevesinde görev icra ettiğini ve uluslararası yasalar kapsamında bölgede bulunduğunu ileri sürdü.

GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE NELER OLUYOR?

Çin, 1947’de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80’i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Japonya, Vietnam, Brunei, Malezya, Endonezya ve Tayvan da söz konusu bölgede hak talebinde bulunuyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, ABD de karşı çıkıyor. Washington, tartışmalı adalara hakim olmak isteyen Çin’i stratejik bölgede dolaşım özgürlüğünü kısıtlamakla suçluyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

ÇİN-ABD MÜZAKERELERİ PEKİN’DE

Öte yandan Çin ile ABD arasındaki “ticaret müzakereleri”nin yeni turunun 14-15 Şubat’ta Pekin’de yapılacağı bildirildi.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, müzakerelerde Çin tarafını Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD tarafını ise ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin temsil edecek.

İki taraf, kısa süre önce Washington’da yapılan müzakerede varılan sonuçlar temelinde her iki tarafı ilgilendiren konuları istişare edecek. ABD’li müzakere heyetinin dün Pekin’e varması bekleniyordu.

Harita: Wikimedia Commons

DENİZİN ALTI DA ÜSTÜ DE ZENGİN

Tüm dünyadaki ticari yük gemilerinin neredeyse yarısı Avrupa ve Ortadoğu’dan Asya’nın doğusuna ulaşmak için bu denizden geçiyor. Bölge üzerinden yapılan gemi taşımacılığıyla dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 trilyon dolarlık ticaret gerçekleşiyor. Ayrıca Dünya Bankası’na göre, Güney Çin Denizi’nin yatağında yaklaşık yedi milyon varillik petrol ve 25 trilyon metreküp gaz rezervi mevcut. (DIŞ HABERLER)

ABD'den, Güney Çin Denizi'nde gerginliği artıracak hamle