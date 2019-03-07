EMEP, Mersin Serbest Bölge’de işçilere 8 Mart çağrısı yaptı

Emek Partisi Mersin İl Örgütü, kimya, gıda, tekstil, metal sektöründen birçok fabrikanın bulunduğu Mersin Serbest Bölge’de bildiri dağıtarak işçileri 8 Mart etkinliğine çağırdı.

EMEP'İN BİLDİRİLERİ OKUNMASIN DİYE İŞÇİLER SERVİSLERDEN İNDİRİLMEDİ

EMEP üyelerinin dağıttığı bildiriler işçilere ulaşmasın diye işçiler servislerden indirilmedi. EMEP üyeleri ulaştıkları kadın işçilere 8 Mart bildirisi verirken, işçileri 10 Mart Pazar günü saat 12.00’de Makina Mühendisleri Odasında yapılacak ve Ekmek ve Gül Yayın Kurulu Üyesi Fulya Alikoç’un katılacağı “Krize, şiddete ve eşitsizliğe karşı nasıl bir mücadele” paneline davet etti. Ayrıca işçilere “Krizin faturasını ödemeyeceğiz” başlıklı broşürler de dağıtıldı.

Mersin Serbest Bölge’deki 10 binin üzerinde işçi uzun saatler ve düşük ücretle çalışıyor. İşçilerin çoğunun asgari ücretle çalıştığı havzada sendikasızlık da had safhada.

2007 yılında büyük bir işçi direnişinin yaşandığı bölgede yer yer ufak çaplı direnişler de oluyor. 2016 yılında asgari ücrete yapılan zammın kendilerine yansıtılması için iş bırakan işçiler mücadele sonucunda zam alabildi. (Mersin/EVRENSEL)