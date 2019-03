Kocaeli Adayı Başaran sınırları aştı, Sapanca’da kadınlarla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Körfez ve Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Emek Partisi Sapanca İlçe Örgütü’nün düzenlediği 8 Mart etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, CHP Sapanca Belediye Başkan Adayı Cengiz Çiçek ve Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Şeyma Tiryaki kadınlar olarak her alanda yan yana gelmeye çalıştıklarını belirterek “Kadınların en büyük derdi ekonomik kriz. Bir yandan da yerel seçimler öncesi 8 Mart'ı karşılıyoruz. Bugün burada sorunlarımızı tartışmak, çözüm yolları aramak için buluştuk” dedi.

"KADINLA ERKEĞİN EŞİTLENDİĞİ YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI"

Etkinlikte konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, “Kadınlar her alanında görünür olmalı. Bizim yerel yönetim anlayışımızda kadınlar her alanda olacak. Kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Buna izin veremeyiz, şiddetin önüne geçmemiz gerekiyor” dedi. Kadınlar için uygulayacakları çalışmalardan bahseden Başaran, “Kadınların çok çabuk ulaşacağız İlk Adım Merkezleri kuracağız, her mahallede olacak. Kadınla erkeğin eşitlendiği bir yerel yönetim anlayışımız olacak, her alanda eşit olmalıyız. Sinemaya gitmemiş, tiyatro oyunu izlememiş kadınlar var. Kültür sanat alanı kadınlara çok uzak, bu alanı kadınlara yaklaştıracağız” ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN HER KESİMİNDE AYRIMCILIK VAR"

“Ayrımcılık maalesef toplumun her kesiminde var" diyen CHP Sapanca Belediye Başkan Adayı Cengiz Çiçek ise "İnsan hakları açısından baktığımızda bu ayrımların olmaması gerekiyor. Mesela benim İngiltere'deki işletmelerimde sadece kadınlar çalışıyor, meclis üyeliklerimizde 15 kişinin 8'i kadın, bu Sapanca açısından ilk oldu. Kadınlara her alanda fırsat verilmeli, ben oldum olası buna inanıyorum” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

"İLK İŞTEN ÇIKARILANLAR KADINLAR"

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan ise konuşmasında, kadınların siyasetçiler tarafından seçimler öncesi gündeme geldiğini belirtti. Parti olarak hazırladıkları rapordan bahseden Erkan, “Krizin başta kadın işçileri nasıl etkilediğini açıkladığımız bir raporumuz var. Ekonomik kriz ile birlikte işten çıkarmaların, ücretsiz izinlerin olmadığı işletme yok. İşsizlik ödeneğine başvuranların yüzde ellisi kadın, kriz döneminde ilk olarak işten çıkarılan kadınlar oldu. Kadınlar artık kilo ile değil, tane ile alışveriş yaptığını söylüyor. Bu krizin sorumlusu bizler değiliz, bu 8 Mart'ta kadınlar boş tencere ve tavalarıyla sokağa çıkacak. Daha yüksek sesle, 'Hayır bu krizi biz yaratmadık, bu faturaları ödemiyoruz' demeliyiz. Kadınım, buradayım, haklarım var demeye devam edeceğiz” dedi. Mücadele çağrısı yapan Erkan, “Yaşadığımız kente ilişkin her kararda bizim de görüşümüz alınmalı. Eşitçe bir yaşamın örülmesini istiyoruz. Ama istemekle olmuyor, diyoruz ki; krize, sömürüye, şiddete istismara ve eşitsizliğe karşı birlikte mücadele edelim diyoruz” dedi.

Seçim çalışmalarına sürdüren Reyhan Başaran daha sonra Körfez Ağadere Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafın sorunlarını dinleyen Başaran'a kadınların ilgisi yoğun oldu. Öte yandan Başaran için seçim fonu çalışması devam ediyor. Gebze'de kurulu Artemis fabrikasında işçiler elleriyle yaptığı kumbarayı kendi aralarında dolaştırarak Başaran'ın seçim fonuna destek oldu. İşçiler Başaran'ın afişini astıkları kumbaranın üzerine 'Ses ver sesimize, Reyhan Başaran ile dayanışmaya' yazdı.

BAŞARAN 8 MART’I UNUTMADI

Öte yandan hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşan Başaran, “Krize, eşitsizliğe, şiddete karşı tüm kadınlar olarak mücadelemizi büyüttüğümüz ve bu mücadeleyi 31 Mart’a taşıdığımız bir 8 Mart olması dileğiyle; Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması!” ifadelerini kullandı. (Sapanca/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Kocaeli Başkan Adayı Reyhan Başaran: Kadrolu taşeron yarattılar

Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: Taşeron işçileri oyaladılar