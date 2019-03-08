08 Mart 2019 07:11

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti

İstanbul Beyoğlu'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından başından vurularak öldürüldü.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti

Fotoğraf: Evrensel

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    Beyoğlu'da bir kadın sevgilisi tarafından başından vurularak öldürüldü. Kadın cinayeti saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Moğolistan vatandaşı olduğu belirtilen K.L. ve İdris Ç., binaya girdikleri sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında binadan silah sesleri yükseldi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. DHA'nın aktardığına göre İdris Ç. ise olay yerinde ağır yaralı olarak bulundu. İdris Ç.'nin kadını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu düşünülüyor. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan İdris Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

    Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın, olay yerindeki incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    SAMSUN'DA BİR KADIN BIÇAKLANDI

    Samsun'un İlkadım ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan Necla Ç. ağır yaralandı. Yaşardoğu Mahallesi'nde tartışma bahanesiyle eşini bıçaklayan Metin Ç. evden kaçtı.

    Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanedeki ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalanan Metin Ç. emniyete götürüldü. (HABER MERKEZİ)

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