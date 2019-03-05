Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: Taşeron işçileri oyaladılar

Emek Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, DİSK Genel-İş Sendikasını ziyaretinde taşeron işçilere ilişkin açıklamalarda bulundu. İşçiden yana tutum sergileyeceklerini söyleyen Başaran, “Taşeronu bitireceğiz, bütün işçiler belediyenin kadrosunda çalışacak. İşçilerin istediği şekilde toplu iş sözleşmelerine imza atacağız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, İzmit ve Derince’de ziyaretlerde bulundu. DİSK Genel-İş Sendikasını ziyaret eden Başaran, İzmit’te piston üretimi yapan Federal Mogul Fabrikası önünde ise işçilere seslendi, Yenikent pazartesi pazarında vatandaş ve esnafla sohbet etti.

‘İŞÇİDEN YANA TUTUM SERGİLEYECEĞİZ’

DİSK Genel-İş Sendikasında Şube Başkanı Vedat Küçük, Şube Sekreteri Veysel Turhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Aydemir’in karşıladığı Başaran, Genel-İş’i özellikle ziyaret ettiklerini belirterek, “İşçinin sağlığını, güvenliğini ve geleceğini düşünmeden hareket edemeyiz” dedi. Hükümetin taşeron işçileri oyaladığını söyleyen Başaran, “Taşeron işçileri kadrolu yapacağız diye oyaladıklarını görüyoruz, bu noktada büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yönetime geldiğimizde işçilerimizin istediği şekilde toplu iş sözleşmeleri imzalayacağız. İşçiden yana tutum sergileyeceğiz. Değerlerimizi yaratan işçilerdir. İşçilerin sağlığını, güvenliğini ve geleceğini düşünmeden hareket edemeyiz. Bu yüzden taşeron bitecek, bütün işçiler belediyenin kadrosunda çalışacak. Gerçek bir kent demokrasisini kuracağız, halkı yönetime katacağız” ifadelerini kullandı.

‘ESKİDEN DAHA İYİ KOŞULLARDA ÇALIŞIYORDUK’

DİSK Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Vedat Küçük ise, “Zor bir işe giriştiniz, bu dönemde yaptığınız şey çok önemli” dedi. Geleceğin daha da olumsuz gözüktüğünü söyleyen Küçük, “Şehirde 15 senedir iktidardalar, kişi değişmiş önemli değil. 15 yıldır yapmadın 5 yılda mı düzelteceksin. Yaptıkları hiç bir şey değer yaratmadı, ülkeyi öyle bir noktaya getirdiler ki zararı hep bizler ödüyoruz” diye konuştu. Bir dönüşümün gerektiğine değinen Küçük, “Bu seçimler o anlamda çok önemli. Belediye işçileri eskiden daha iyi koşullarda çalışıyordu, şimdi kaç çeşit işçi var biz bile sayamıyoruz. Eskiden işçi sendika seçimini kendisi yapardı, şimdi öyle değil. Siyasi tercihler işçileri hükümete yakın sendikaları seçmeye zorluyor. Hep birlikte hareket etmeliyiz, yoksa süreç daha da kötüye gidiyor” dedi.

DİSK Genel-İş Sendikası ziyareti ardından Başaran, İzmit’te piston üretimi yapan Federal Mogul Fabrikası önünde emekçilere seslendi, Yenikent Pazartesi Pazarında vatandaş ve esnafla sohbet etti. (Kocaeli/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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