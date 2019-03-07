Alper Taş bu kez forvette: Amatör ruhu destekleyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Hasköy Spor Tesisleri’nde Hasköylülerle ve eski futbolcu arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptı. 1985-1988 yıllarında Okmeydanı Fetih Spor’da stoper oynayan Alper Taş, bu kez forvet olarak görev yaptığı maçta 3 gol 2 asistlik performans gösterdi. Alper Taş’ın takımı sahadan 8-6’lık galip ayrıldı.

Fotoğraf: Alper Taş Kampanya Ofisi

İçinde Hasköylülerin de bulunduğu Alper Taş gönüllüsü gençler maça büyük ilgi gösterirken, sloganlarla ve meşalelerle Alper Taş ve sahadaki diğer oyunculara destek verdi.

Fotoğraf: Alper Taş Kampanya Ofisi

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Alper Taş, endüstriyelleşen futbola karşı amatör ruhu desteklemeye devam edeceklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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