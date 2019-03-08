08 Mart 2019 17:56

Alper Taş, arka bahçenin de vitrinin de bizim olduğunu hatırlattı!

Bülent Falakaoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş'ın yerel yönetim anlayışını ve projelerini açıkladığı toplantıdan izlenimlerini yazdı.

Alper Taş, arka bahçenin de vitrinin de bizim olduğunu hatırlattı!

Fotoğraf: CHP

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    Bülent FALAKAOĞLU

    CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, seçim programını, yerel yönetim anlayışını ve projelerini kamuoyuna duyurdu. Ses Tiyatrosunda düzenlenen bir toplantıyla yapılan duyuru, siyasi parti ve oluşumlardan kültür sanat çevrelerine uzanan geniş katılımla yapıldı.

    Beyoğlu... İstiklal Caddesi, Taksim’i, Cihangir’i başka... Okmeydanı, Tarlabaşı, Kasımpaşa’sı, Sütlüce’si bambaşka...

    İlk sıralananlar İstanbul’un tarihinin vitrini... İkinciler ise Beyoğlu’nun emekçi semtleri... AKP iktidarı ilkinin, kültürü ve kimliğini örseledi. Sırf kendi kültürü ve kimliğini dayatma adına tarihi vitrini kırdı!

    İkincisinin çoğunu ise arka bahçesine çevirdi. Şimdi vitrini onarma zamanı.

    Alper Taş, birlikte olmak koşulu ile onarma konusunda iddialı. ‘Birlikte onaralım’ çağrısına esnafından semt sakinine kadar destek bulma konusunda sıkıntı görülmüyor. Ya iktidarın arka bahçesi kıldığı emekçi semtlerinde.

    Oralara ilişkin kendisine yönelik, ‘Buralardan oy alamazlar’ tespitine Alper Taş, kendisinin bir sosyalist olduğunu hatırlatarak cevap veriyor.

    Diyor ki... “Emekçi semtleri sosyalistlerin başı dik gideceği, doğruları anlatacağı semtlerdir”.

    Rahatlıkla gittiklerini sohbet ettiklerini dile getiriyor.

    Kurdukları güzel muhabbetin önünü kesmek için iktidarın yalana propagandaya (Kendisi ile ilgili çıkan ‘Camileri ortadan kaldıracaklar’ şeklindeki iftiraları ima ederek) başvurduğuna dikkat çekiyor.

    Toplumdaki olumlu tepkileri negatife dönüştürmek için yalan yanlış şeyler söylediklerini vurguluyor.

    SOYLULAŞTIRMAYA KARŞI ÇIKARKEN...

    AKP’nin semt sakinlerini kovan soylulaştırma, elitleştirme politikalarının karşısına dikileceğini söylüyor Alper Taş.

    Hatırlanacağı üzere...

    Tophane’de bir sanat galerisine saldırı gerçekleştiğinde çok tartışılmıştı bu soylulaştırma kavramı.

    Saldırıları, mahalle sakini “yoksulların”, maruz bırakıldıkları soylulaştırma sürecine kendiliğinden tepkisi olarak değerlendiren analizler de ‘sol’dan gelmişti.

    Bu saldırının ardında, olayı planlayan, örgütleyen ve icra eden malum siyasi odaklar atlanarak ‘sınıf kini’ tespiti kolaycılığına kaçılmıştı.

    Alper Taş’ın soylulaştırmaya karşı açtığı savaş, ‘sınıf kininin’ olduğu yerlerde kolaycılığa kaçmaya değil emeğin politikasını yapmaya davet eder cinstendi, şüphesiz.

    Alper Taş, iktidarın arka bahçesinin de paramparça ettiği vitrinin de bizim olduğunu hatırlatıyordu hatırlatmasına da...  

    Yine de vurgulamam gerekir ki...

    Hazırlanan sinevizyon, bütüncül değil çok fazla vitrinci kokuyordu (Aman solcu soylulaştırmaya dikkat diyeyim).  

    TAKSİM EMEK İLE DE TARİHİ İLE DE BULAŞACAK

    Alper Taş, kapitalizm sınırları içindeki kısıtları da vurgulayarak, olabildiğince en halkçı programı oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek açıkladı program ve projesini.

    Barınma hakkını gözeten, kiracıların mağdur etmeyen, bütün bir kenti çürük yapılardan kurtaracak kentsel dönüşüm önerdi. İmar kurulları gözetiminde, kent planı dahilinde.

    ‘Dayanışma ekonomisi’ dediği bir program çerçevesinde, krize karşı halkı korumaya yönelik tedbirler sıraladı; iş bulma ağlarından kooperatiflere, sağlıklı ucuz gıdaya ulaşımdan kreş ve yaşlı bakım evlerine ulaşan.

    Gençler, kadınlar, çocuklar, hayvanlar, doğa hiçbirini atlamayan bir çok proje sıraladı Alper Taş.

    Kapitalizmin sınırlarını zorladıkları gibi, tek adamın belediyelere dayattığı sınırları da kabul etmeyeceklerini söyledi. Taksim’i 1 Mayıs’a açamasalar bile emek festivallerine açacaklarını vurguladı.

    “Neşemizi, sanatımızı, kültürümüzü, hayatımızı kaybettik. Ölen Beyoğlu’yu yeniden yaşatacağız” diyen Taş aynı zamanda unutturulmaya çalışılan bazı kavramları da hatırlattı; Plan, iaşeden çıkmış haklara dayalı sosyal yardım, emekçilerle buluşmuş sanat gibi!

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