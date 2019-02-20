Alper Taş: Beyoğlu’ya egemen olacak bir dayanışma ağı kuracağız

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, seçilmesi halinde vatandaşlara mevcut belediye tarafından yapılan sosyal yardımların asla kesilmeyeceğini söyledi. Alper Taş, yardımların daha da artırılacağını açıkladı. Taş, kriz dönemlerinde toplumcu sosyal belediyeciliğe duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.

Giderek daha da derinleşen ekonomik kriz koşullarında vatandaşları krize karşı korumak için toplumcu ve sosyal belediyeciliği geliştireceklerine vurgu yapan Alper Taş, “Bütün Beyoğlu’ya egemen olacak bir dayanışma ağı kuracağız. Üretici ve tüketici kooperatifleri, sağlık, eğitim, kültür ve sanat kooperatiflerini tüm Beyoğlu’na yaygınlaştırmayı amaç ediniyoruz. Sosyal yardımları keseceğimizi iddia edenlere buradan bir kez daha sesleniyorum; tam tersine biz var olan sosyal yardımları korumakla birlikte bunları daha da artıracağız” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

Alper Taş: Beyoğlu’da yeni bir başlangıcın vakti!