Alper Taş: Seçilirsem tüm sorunları mahalle meclisleriyle çözeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Beyoğlu’da 45 mahalleyi de kapsamlı şekilde ziyaret edeceğini açıklayan Taş, dün Piripaşa Mahallesi’ndeydi.

Mahalle esnafını ziyaret eden Alper Taş, bölgede yaşayan bir vatandaşın “72 yaşındayım. 16 sene AK Parti’ye oy verdim ama yeterli hizmet alamadık. Burayı terk edeceğim” sözlerine “ Seçimi kazanacağız ve seni burada yaşatacağız” diyerek yanıt verdi.

“EVİMİZ BAŞIMIZA YIKILACAK AMA 7 YILDIR BİZE EV YAPTIRMADILAR”

Beyoğlu’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin konuşan bir yurttaş, “Evlerimiz neredeyse yıkılacak kadar eski ama 7 yıldır belediye bize yeni ev yapacak diye bekliyoruz. Bize destek verene biz de destek vereceğiz” diye konuştu. Bir başka vatandaş da Alper Taş’ın seçimi kazanması halinde ilk iş olarak kentsel dönüşüm sorununa çözüm üretmesini istedi. Alper Taş “Kentsel dönüşümde vatandaşların onayının dışındaki hiçbir projeye destek vermeyeceğiz” dedi.

OTOPARK, YEŞİL ALAN VE OKUL TALEBİ

Bölgede otopark sorununun ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden yurttaşlar, mahallede yeşil alan ve okul eksikliğinin de ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi. Alper Taş, “Seçildiğimde mahallelinin tüm sorunlarını sizin de içerisinde yer alacağınız mahalle meclisleri eliyle çözeceğiz” dedi.

“SEÇİLDİKTEN SONRA MAHALLEYİ UNUTURSAM ARA BENİ”

Bir yurttaşın, “Herkes seçim öncesi buraya gelip vaatlerde bulunuyor ama seçildikten sonra bir Allah’ın kulu yanımıza gelmiyor” sözü üzerine Alper Taş, “Biz geleceğiz. Sana telefon numaramı vereyim, eğer gelmezsem ara beni” diyerek karşılık verdi.

“BİZ RAHATSIZ OLMAK İÇİN ADAYIZ”

Başka bir yurttaşın, “Piripaşa’da yapılmasını istediğimiz çok şey var. Başkan olduğunuzda yanınıza gelerek sizi rahatsız edeceğiz” sözüne Alper Taş, “Biz rahatsız olmak için adayız” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)