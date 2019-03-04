Denizli’de belediye başkan adayları forumda bir araya geldi

Hilmi MIYNAT

Denizli

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, Denizli Esnaf Sarayı’nda “Kentine sahip çık” sempozyumu gerçekleştirdi. Sempozyum “Mimarlar, mühendisler, şehir plancıları soruyor belediye başkan adayları yanıtlıyor” forumu ile son buldu.

Denizli Büyükşehir, Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri belediye başkan adaylarının davet edildiği foruma AKP’li adayların katılım göstermemesi halkın dikkatinden kaçmazken birçok vatandaşın da tepkisini çekti.

Foruma CHP ve İYİ Partili milletvekillerinin yanı sıra sendika, meslek odaları ve derneklerden temsilciler, CHP, İYİ Parti, HDP, EMEP, DSP il yöneticileri, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı M. Serdar Alayont’un moderatörlüğünü yaptığı forum divanında, Millet İttifakı İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, HDP Denizli Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Şerife Yıldırım, CHP Merkezefendi İlçe Belediye Başkan Adayı Şeniz Süzek Doğan, CHP Pamukkale İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Divarcı yer aldı.

Fotoğraf: Evrensel

İYİ PARTİLİ ÜMİT BAHTİYAR’DAN ORTAK YENİLİK VURGUSU

Forumda konuşan Millet İttifakı’nın İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar; “Gerek üretim, gerek tarım, gerek tarım alanlarında getireceğimiz yeniliklere mevcut daire başkanlıklarının yetersiz kalacağını düşünüyoruz. Buralarda yeniliklere ihtiyacımız var” dedi.

CHP’Lİ ŞENİZ DOĞAN: GENÇ İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

Üniversite mezunlarının dahi işsiz kaldığını ve genç işsizliğin çok yüksek rakamlara ulaştığını hatırlatan CHP Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan; “Sanayicilerler, işverenlerle, işçi kardeşlerimizle görüştük. Kuracağımız atölyeler ile genç işsizliği hafifletecek bir proje geliştirdik. Bu atölyeler sayesinde, buralardan yetişecek gençlerimize iş imkanı sağlayacağız” vaadinde bulundu.

Demokrasi İçin Çağrı Grubu adına söz alan Nebi Ebci hazırladıkları ‘Kent Sözleşmesi’ni salondaki belediye başkan adaylarına sundu.

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET KIRGIZ: FATURALARDAN ALINAN VERGİLERE HALKÇI ÇÖZÜM GETİRİLMELİ

Denizli Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kırgız da forumda söz alarak, su faturalarındaki yüzde 30’u aşkın bindirilmiş vergileri hatırlattı. Getirdiği bir su faturasını divana sunan Kırgız, “Atık su vergisi diye bir bedel var bu faturada. Fatura nedir? Alınan bir hizmetin bedelidir. Kanalizasyon hizmetinin olmadığı bir mahalleliye kesilen bu fatura ile ‘atık su bedeli’ isteniyor. Bu soygundur buna halkçı bir çözüm getirilmelidir” dedi.

Denizli Bağımsız Adayı Kırgız: Halk Meclisleri denetimi güçlendirecek