Denizli Bağımsız Adayı Kırgız: Halk Meclisleri denetimi güçlendirecek

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Alevi yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Pınarkent ve Güzelköy’de halkla bir araya geldi. YSK tarafından seçimlere girmesi engellenen Emek Partisi’nin desteklediği bağımsız aday Kırgız yurttaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Mahalleliler Diğer siyasi partilerin yalnızca seçim döneminde kendilerini muhatap aldıklarını söyleyen Kırgız, seçimlerden sonra sorunların aynen devam etmesine tepki gösterdi. ‘Halk Meclisleri’ konusunda halkı bilgilendiren Mehmet Kırgız ise sorunların bu şekilde seçim sonrasında da gündeme getirilip çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

“OYLARA TALİP ÇOK AMA SORUNUMUZU ÇÖZEN YOK”

Pınarkent’teki bir kahvede konuşan ve Alevi Kültür Derneği üyesi olduğunu söyleyen yurttaş; Alevilere dönük ayrımcılığa tepki gösterdi; Cemevlerinin yetersizliğinden yakındı ve şöyle devam etti:

“Seçim dönemi geldi mi herkes bizim oyumuza talip. Ama seçimler geçince unutuluyoruz. AKP ile de görüştük CHP ile de görüştük. Meclis üyeliği de tartışıldı. Oyumuzu alan sorunlarımıza sırtını dönüyor. Benim partim yok. Alevilerin sorunları var ve bu sorunların çözüme kavuşmasını istiyoruz.”

“Partilerden medet umarak değil omuz omuza vererek sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz” diyen Kırgız ise çözümün ‘Halk Meclisleri’ olduğunu söyledi:

“Aleviler de vergi ödüyor fakat bu vergilerle her sokağa bir cami yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tek din tek mezhep anlayışı ile hareket ederek diğer tüm inançları yok sayıyor. Oysa Halk Meclisleri’nde her sokaktan, her mahalleden, meslek odaları, derneklerden halkın katılıp birlikte karar aldığı bir yönetimde bu tekçi anlayışa yer yoktur. Alevilerin yaşadığı sorunların çözümü de yine Alevilerin örgütlü mücadelesindedir.”

Fotoğraf: Evrensel

“HALK MECLİSLERİ DENETİMİ GÜÇLENDİRECEK”

Pınarkent’te ev ziyaretlerinde de bulunan Kırgız, mahalleli ile uzun sohbetler etti. Ev ziyaretleri esnasında bir kadın “Seçimlerden sonra muhtara bile ulaşamıyoruz. Yine de geldiniz, hoş geldiniz” dedi.

Kırgız burada kadınlara Halk Meclisleri’nin denetim mekanizmasını anlatarak “Bulamıyorsak itiraz edeceğiz. Seçtiğimiz kişiyi istediğimiz zaman geri çağırabilmeliyiz. O yüzden en yetkili organ Halk Meclisleri olmalıdır. Kadınların da söz sahibi olduğu bu yönetim şekli ile denetim sağlamak yine halkın elinde olacaktır. Denetim güçlenecektir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

EMEKÇİLERİN ADAYI KIRGIZ’A: BİR OY DAHİ ÇIKSA O BENİM OYUM OLACAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Pınarkent’in ardından Güzelköy’deki kahve ve evleri gezdi. Güzelköy’de kahvedeki yurttaşlarla sohbet eden Kırgız, “Bu seçimlerde halka seçeneksiz olmadığını, ‘kırk katır mı kırk satır mı’ kıskacında sıkışıp kalmadığını göstermek için aday oldum. Emekçilerin sözünü söylemek için emekçilerin adayıyım” dedi.

Kırgız’ın elini sıkan bir mahalleli Kırgız ile tanıştığına çok sevindiğini ifade ederek; “Ne zamandır adayları araştırıyordum. Sol-sosyalist kesime, emekçilere hitap edecek bir aday var mı yok mu diye araştırıyordum. Arkadaşlara ‘Sırf AKP gitsin diye Alevilerin evlerine çarpı atanların geleneğin gelenlere oy veremeyiz’ diyordum. Sizin aday olmanıza çok sevindim” dedi.

Çevresindekilere “Bizden yana bir aday çıkarsa kim olursa olsun, sandıkta bir oy dahi çıksa bu benim oyum olacak” dediğini aktaran mahalleli, “İşiniz gerçekten çok zor. Şimdilerde emekçilerin siyasetini yürütmek 70’li yıllar kadar kolay değil. Halk örgütlü değil. Ben tanıdığım herkese size oy vermesi gerektiğini anlatacağım. Artık seçeneksiz değiliz” dedi.

BORÇLARINDAN BIKAN ESNAF: SİFTAH YAPTIN MI DİYE SORAN YOK

Farklı mahallelerde esnafı da gezen Kırgız esnafın sorunlarını dinledi. Vergi borçlarından bıkan bir esnaf, “Herkes gelip ‘halkın adayıyız’, ‘sizden biriyiz’ diyor ama lüks otomobillerle geziyor. ‘Bu adam nasıl benim adayım olabilir’ diyorum içimden. Belediye küçük esnafı bitirdi. Lüks restoranların, kafelerin tabelalarına karışamayan belediye elinde metre, fotoğraf makinesi ile tabelamızı ölçüp ‘Şu kadar vergi ödeyeceksin’ diyor. Hiç ‘Bugün siftah yaptın mı para kazanabiliyor musun’ diye soran yok. Geçen yine bir tebligat geldi bin lira bilmem ne vergisi borcu. Ödemezsek icraya vereceklermiş. Muhasebeciye sordum sonra gittim yatırdım. İki hafta sonra muhasebeci aradı, yine bir vergi borcu çıktı. ‘Geçen ödedik ya’ deyince ‘bu başka vergi’ dedi. Tamam vergi ödemek de lazım ama canımızı mı alacaklar. Ne kazanıyoruz ki ne ödeyelim?”

Fotoğraf: Evrensel

Denizli Bağımsız Adayı Mehmet Kırgız: Seçeneksiz değiliz

Denizli bağımsız adayı Mehmet Kırgız enerji işçileri ile buluştu

Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz