TZOB: Tarımda kadınların yüzde 92,7’si güvencesiz çalıştırılıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaparak, 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla tarımda çalışan 5 milyon 23 bin kişinin 2 milyon 178 binini, bir diğer ifadeyle yüzde 43,4’ünü kadınların oluşturduğunu belirterek, çalışma hayatının her alanında yer alan kadınların tarımda da yaptıkları katkılarla çok önemli roller üstlendiğini vurguladı.

‘TARIMDA KADINLAR GÜNDE 16-17 SAAT ÇALIŞIYOR’

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde emek yoğun işleri çoğunlukla kadınların üstlendiğini ve iş yüklerinin erkeklerden fazla olduğunu belirten Bayraktar; “Günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerimiz, tarımımızın belkemiğidir. Dünyada ve Türkiye’de tarımsal üretim, gıda güvenliği ve beslenmede kadınlar en önemli rolü oynamaktadır. Tarlada, bağda bahçede, ahırda ve ağılda bitkisel ve hayvansal üretimin iş gücünü sağlayan kadın çiftçilerimiz, bunların yanı sıra; ev işlerini, hasta, yaşlı ve çocukların bakımını da yapmakta ve aile beslenmesinde en önemli görevi üstlenmektedir” dedi.

TARIMDA ÇALIŞAN KADINLAR SOSYAL GÜVENLİKTEN YOKSUN

Tarımdaki kadınların sadece yüzde 10,9’unun işveren ve kendi nam ve hesabına yani kadın çiftçi olarak, yüzde 8,9’unun ise ücretli ve yevmiyeli olarak çalıştığını, büyük çoğunluğu olan yüzde 80,2’sinin ise ücretsiz aile işçisi olarak hizmet verdiğini bildiren Bayraktar, kadınların yüzde 92,7’sinin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığını belirtti.

TARIMDA ÇALIŞAN KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Bu kadar ağır bir yükü taşıyan kadın çiftçilerin, pozitif ayrımcılığı hak ettiğini ifade eden Bayraktar şu talepleri sıraladı:

Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır

Kadın çiftçiler, çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün, 4 yılda 1 yıl yıpranma almalıdır

Bu yıl 26 gün olarak uygulanan, 2023 yılında 30 güne çıkacak olan Tarım Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı, 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir

Tarımda çalışan kadınlar, sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğum nedeniyle, hizmet borçlanması yapılabilmelidir

Bayraktar, kadın çiftçilerin sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceklerini bildirerek, başta kadın çiftçiler olmak üzere tüm kadınların 8 Mart’ını kutladı. (HABER MERKEZİ)

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