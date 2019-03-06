KESK'li kadınlardan İzmir'de eylem: 8 Mart ücretli izin sayılsın

İzmir'de Karşıyaka İskele karşısında her hafta yapılan oturma eyleminin 95'incisinde kadınlar bir araya geldi. KESK'li kadınlar, 8 Mart kadın taleplerini açıkladı.

"Emeğime bedenime kimliğime dokunma", "Yaşasın kadın dayanışması", "Vardık varız varolacağız", "Flormar işçisi yalnız değildir" sloganları atan kadınlar adına açıklamayı Eylem Tunalı ve Sibel Çelik okudu.

"EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKARAK MÜCADELEMİZİ YÜRÜTÜYORUZ"

Açıklamda "Esnek, kuralsız, güvencesiz, kayıt dışı ve düşük ücretlerle sömürülmeye, ekonomik krizle birlikte daha fazla yoksullaşmaya, çalışma yaşamının ayrılmaz parçası haline getirilmiş baskı, şiddet ve mobbinge, kreşleri kapatıp kadınlara yüklenmeye çalışılan bakım hizmetleri nedeniyle ücretli işlerde çalışmamızı engelleyen politikalara karşı durmaya, ev içerisinde görünmez kılınıp değersizleştirilen emeğimize sahip çıkarak mücadelemizi yürütüyoruz" denildi.

Mücadelelerini Flormar işçisi kadınlar başta olmak üzere Cargill'de, Real'de ,Tariş'te ve daha birçok yerde direnen işçi kadınların mücadelesiyle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen kadınlar; ayrıca bilimsel, laik, nitelikli anadilde eğitim ve kamu hizmeti taleplerinden de vazgeçmeyeceklerini vurguladılar.

"HAKLI TALEPLERİMİZLE SESLENİYORUZ"

"Sözümüzle, itirazlarımızla, haklı mücadelemizle ve haklı taleplerimizle sesleniyoruz" diyen kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün için ücretli izin günü sayılması gerektiğini vurguladı.

Kadınlar taleplerini şöyle sıraladı:

Eşit işe eşit ücret sağlanmalı

İş yerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılmalı

Esnek, güvencesiz, kayıt dışı ve taşeron çalışmaya, kiralık işçilik uygulamasına son verilmeli

Güvenceli iş, güvenli yaşam koşulları sağlanmalıdır.

Kadınlara ve LGBTİ+'lara yönelik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı önleyici yasal düzenlemeler acilen yapılmalı

Grevli toplu sözleşme hakkı, sendikal hak ve özgürlüklerimiz önündeki engeller kaldırılmalı

OHAL komisyonu derhal lağvedilmeli

KHK’lerle haksız hukuksuz yere işten çıkarılan tüm emekçiler görevlerine iade edilmeli

Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikaları son bulmalı

Kadınlar, eşit ve özgür bir yaşamı kuruncaya dek mücadelemizden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. (İzmir/EVRENSEL)

Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri