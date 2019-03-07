İHD: Şiddet ve eşitsizlik doğal gibi sunuluyor

İnsan Hakları Derneği tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için açıklama yapıldı. Açıklamada dünyanın tüm sömürü sistemlerinde, savaşlarda, ekonomik buhranlarda yaşamı ilk önce etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğu ifade edildi. Binlerce yıldır kadına şiddetin devam ettiği ve birçok yerde bunun kurumsal bir hal aldığı belirtilen açıklamada, “Tespit edilebildiği kadarıyla; 2018 yılı içinde 320 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 39 kadın yaşadığı şiddet nedeniyle intihar etti; 832 kadın toplumsal alanda şiddet, tecavüz ve taciz, ev içi şiddete uğradı; 527 kadın fuhuşa zorlandı. 2 Kasım 2018’de basına yansıyan bilgilere göre, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, kadına yönelik şiddetle ilgili İçişleri Bakanlığının yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine alınan yanıtta; 2018 yılının ilk 7 ayında şiddete maruz kalan kadın sayısının 96 bin 417 olduğunu belirtildi, 2018 yılının ilk 7 ayında şiddete maruz kalan kadınlardan 393'ünün hayatını kaybettiğini ifade edildi. Eril zihniyetin hüküm sürdüğü bu coğrafyada şiddet ve eşitsizlik kadınların doğalı gibi sunulmaya çalışılmaktadır. Kadınların uzun yıllara dayalı mücadelesi sonucunda kazanılan hakları yok sayılıyor. Kadını ev içine hapsetmeye; çocuk, hasta, yaşlı bakımından sorumlu, ev içi işlerle meşgul etmeye dönük bir politika dayatılıyor. Kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarında erkekler cezasızlık zırhı ile korunmaya çalışılmaktadır” denildi.

Türkiye'nin kadına, çocuğa ve LGBTİ+’lere karşı her türlü şiddeti, ayrımcılığı ve kötü muameleyi engellemesi ve insanca yaşamayı sağlayacak sözleşmelere sadık kalarak gerekli düzenlemeleri acil olarak yapması gerektiği belirtilen açıklamada, uymayan kişi ve kurumların cezasızlık ile ödüllendirmekten vazgeçilmesi talep edildi.

Cinsiyet eşitsizliğinin derhal ortadan kaldırılması istenilen açıklamada, “Biz kadınlar toplumsal yaşamın her alanında varız, var olmaya devam edeceğiz. Haklarımızı yüksek sesle haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz, susmayacağız. Haklarımız için mücadele etmekten geri durmayacağız” denildi. (Ankara/EVRENSEL)